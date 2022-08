Τις πρώτες επαφές του με την Acun Media έχει κάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος για να λάβει τη δική του θέση, πιθανόν, στο πολυαναμενόμενο Survivor All Stars που ετοιμάζει ο Ατζούν Ιλιτζαλί για την ελληνική τηλεόραση.







Σύμφωνα με το ΟΚ και πληροφορίες του, επιθυμία του είναι να έχει περισσότερο αγωνιστικό χαρακτήρα το παιχνίδι, και λιγότερα στοιχεία ριάλιτι. Όπως τότε που συμμετείχε κι εκείνος.







Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μεγάλος νικητής του πρώτου Survivor του ΣΚΑΪ που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο τηλεοπτικό κοινό το 2017, είχε ήδη την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τους ανθρώπους της παραγωγής. Αναμένεται δε να υπάρξει και συνάντηση από κοντά για τη συζήτηση περισσότερων λεπτομερειών επί του θέματος.







Να θυμίσουμε ότι λίγο καιρό πριν ο ίδιος ο Ντάνος, δήλωνε για το ενδεχόμενο "εμπλοκής" του στο Survivor All Star: «Ποιο All Star; Δεν θα είναι ακριβώς Survivor All Star αλλά οι πιο δημοφιλείς παίκτες. Εγώ δεν είμαι για ριάλιτι!».

Φαίνεται όμως πως άλλαξε γνώμη μετά τις πρώτες επαφές που είχε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως όντως θα δούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι τους πιο δημοφιλείς παίκτες που αγαπήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό στις προηγούμενες «θητείες» τους στο ριάλιτι επιβίωσης στον μακρινό Άγιο Δομίνικο και ήδη γνωρίζουμε τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και ήδη συζητούν με την εταιρία παραγωγής του Τούρκου επιχειρηματία.

