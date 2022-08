2022-08-20 16:19:26

Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Αθήνας παρουσιάζουν πρόσφατη δημοσίευση στο New England Journal of Medicine.



Η έγκαιρη θεραπεία για την πρόληψη της σοβαρής νόσησης είναι σημαντική παράμετρος στην απάντηση της πανδημίας COVID-19. Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine τα αποτελέσματα μιας μελέτης που διερεύνησε τη σχετική αποτελεσματικότητα της μετφορμίνης, της ιβερμεκτίνης και της φλουβοξαμίνης.



Τα κύρια σημεία της μελέτης συνοψίζουν οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Ευανθία Κασσή (καθηγήτρια Βιοχημείας - Ενδοκρινολογίας), Νικολέττα Ροβίνα (αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας), Πέτρος Μπακάκος (καθηγητής Πνευμονολογίας), Γιώργος Δημόπουλος (καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (καθηγήτρια Θεραπευτικής - Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θεραπευτικής - Αιματολογίας - Ογκολογίας και πρύτανης ΕΚΠΑ).



