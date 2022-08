2022-08-29 09:20:05

Οσονούπω επιστρέφει τελικά το Just the 2 of Us και οι προετοιμασίες ήδη ξεκίνησαν για τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τα ζευγάρια.



Πληροφορίες του TVNEA.COM θέλει τον νέο κύκλο του show ,να δίνει βάση στις φωνές κι όχι τόσο στην ίντριγκα που έχει το κάθε πρόσωπο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.



Τουλάχιστόν αυτή ήταν η πρόθεση τους..., αν θα το πετύχουν είναι άγνωστο μιας και οι επαφές για τους συμμετέχοντες για την ώρα γίνονται κάτω απο άκρα μυστικότητα.



Πάντως το Studio που ετοιμάζουν, θα είναι υπερπαραγωγή, αυτό έλειπε άλλωστε Η πρεμιέρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TVNEA.COM θα γίνει στα μέσα Οκτώβριου και πρόθεση του καναλιού είναι να παίζει και πάλι Σάββατο.



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

