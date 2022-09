Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα ταινιών δραματικού χαρακτήρα μεταδίδει η ΕΡΤ2 κάθε βράδυ στις 10 από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. Όσο για εκείνους που επιμένουν ελληνικά, στις 13:00 καθημερινά, η ΕΡΤ2 μεταδίδει μια αγαπημένη ελληνική ταινία.







Όμως και για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, η ΕΡΤ φροντίζει για την ψυχαγωγία μας με ταινίες που αγαπήθηκαν από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ2.







Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00

«Γαμπρός για κλάματα»

Κωμωδία, παραγωγής 1962.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Κώστας Καραγιάννης

Παίζουν: Θανάσης Βέγγος, Βασίλης Αυλωνίτης, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Λιάνα Ορφανού, Νίκος Φέρμας, Ράλλης Αγγελίδης, Νίκος Λυκομήτρος, Τάσος Γιαννόπουλος, Κώστας Μπαλαδήμας, Εύα Ευαγγελίδου, Σεβασμία Παναγιωτοπούλου, Κώστας Παπαχρήστος, Γιώργος Οικονόμου, Γιώργος Τσώνος, Τάσος Καμπάκης, Άννα Πολίτη

Υπόθεση: Ο μικροαπατεωνίσκος Λουκάς προσπαθεί να επωφεληθεί από τις δήθεν «υψηλές» γνωριμίες, που του προσφέρει η συναναστροφή του με ανθρώπους της φυλακής, έτσι ώστε μόλις αποφυλακιστεί να πιάσει μια για πάντα «την καλή».

Μαθαίνει τον κώδικα αποκρυπτογράφησης ενός σημειώματος μιας φίλης ενός συγκρατούμενού του, το οποίο αναφέρεται σ’ έναν κρυμμένο θησαυρό, κι έτσι πιστεύει ότι θα κάνει την τύχη του.







Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:45

«Η ιδιωτική ζωή του Μάξουελ Σιμ»

(La Vie très privée de Monsieur Sim / The Very Private Life of Mister Sim)

Κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2015.

Σκηνοθεσία: Μισέλ Λεκλέρ.

Πρωταγωνιστούν: Ζαν-Πιέρ Μπακρί, Βαλέρια Γκολίνο, Ματιέ Αμαρλίκ.

Υπόθεση: Ο Μάξουελ Σιμ έχει πιάσει πάτο. Ο πατέρας του τον έχει αποκληρώσει, η γυναίκα του τον χώρισε, δεν μπορεί να συνεννοηθεί με την κόρη του, ενώ συνειδητοποιεί πως παρόλο που έχει 47 φίλους στο Facebook, δεν έχει κανέναν με τον οποίο μπορεί να μοιραστεί το πρόβλημά του.

Κάπου εκεί, δέχεται μια επαγγελματική πρόταση, να γίνει πωλητής και να πρέπει να οδηγήσει κατά μήκος όλης της νότιας Γαλλίας. Με καλή πρόθεση, ανοικτό μυαλό και μια φιλική φωνή στο GPS του αυτοκινήτου, το ταξίδι του Μάξουελ σύντομα θα πάρει μια λάθος στροφή, όχι μόνο αυτή του δρόμου, αλλά και της δικής του προσωπικής «Οδύσσειας».







Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00

«Δολάρια και όνειρα»

Κωμωδία, παραγωγής 1956.

Σκηνοθεσία: Ίων Νταϊφάς

Σενάριο: Λεωνίδας Ελευθεριάδης

Παίζουν: Άννα Συνοδινού, Νίκος Καζής, Βασίλης Αφεντάκης, Σταύρος Ξενίδης, Λίντα Μιράντα, Κώστας Χατζηχρήστος, Μαρίκα Νέζερ, Δημήτρης Μυράτ, Κυριάκος Μαυρέας, Νάσος Κεδράκας, Αντιγόνη Κουκούλη, Μπέμπα Μωραϊτοπούλου, Άλκηστις Γάσπαρη, Ειρήνη Κουμαριανού, Μαργαρίτα Παπαδοπούλου, Μαρία Ρούσσου, Ηλίας Μαχαίρας

Υπόθεση: Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζέιμς Πέρι και ο διευθυντής των επιχειρήσεών του, Πίτερ Σπάιρους, έρχονται στην Αθήνα για διακοπές, αλλά και για να βρουν κάποιον Παπαδόπουλο από την Πελοπόννησο, κληρονόμο μισού εκατομμυρίου δολαρίων.







Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00

«Τα φαντάσματα του Ισμαήλ»

(Ismael’s Ghosts / Les Fantômes d’Ismaël)

Δράμα, παραγωγής Γαλλίας 2017.

Σκηνοθεσία: Αρνό Ντεπλεσέν.

Πρωταγωνιστούν: Ματιέ Αμαρλίκ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Λουί Γκαρέλ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Άλμπα Ρορβάχερ, Ιπολίτ Ζιραρντό, Ζακ Νολό.

Υπόθεση: Ο Ισμαήλ Βουιγιάρ (Ματιέ Αμαρλίκ) είναι σκηνοθέτης. Βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων μιας ταινίας για τον Ιβάν, έναν ανορθόδοξο διπλωμάτη εμπνευσμένο από τον αδελφό του. Ο Ισμαήλ θρηνεί ακόμη τον θάνατο της Καρλότα (Μαριόν Κοτιγιάρ), είκοσι χρόνια πριν.

Παρ’ όλα αυτά, έχει ξεκινήσει και πάλι τη ζωή του δίπλα στη Σίλβια (Σαρλότ Γκενσμπούργκ). Η Σίλβια είναι το φως του.

Και τότε η Καρλότα επιστρέφει από τους νεκρούς. Η Σίλβια φεύγει. Ο Ισμαέλ απορρίπτει την Καρλότα.

Οδηγημένος στην τρέλα από τις δοκιμασίες αυτές, εγκαταλείπει τα γυρίσματα και καταφεύγει στο σπίτι της οικογένειάς του στο Ρουμπέ.

Εκεί, ζει απομονωμένος, περικυκλωμένος από τα φαντάσματά του.







Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00

«Αριστοτέλης ο επιπόλαιος»

Κωμωδία, παραγωγής 1970.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρίδης

Σενάριο: Ναπολέων Ελευθερίου

Παίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Μίμης Φωτόπουλος, Κατερίνα Γιουλάκη, Σόφη Ζαννίνου, Μαρίνα Παυλίδου, Βάνα Λεκαράκου, Βασίλης Μαλούχος, Ρένα Πασχαλίδου, Ερρίκος Κονταρίνης, Μάκης Δεμίρης, Μπάμπης Ανθόπουλος, Ντέπη Γεωργίου, Δήμητρα Νομικού, Μανώλης Δεστούνης, Στάθης Χατζηπαυλής, Γιάννης Μπουρνέλης, Πάνος Νικολακόπουλος

Υπόθεση: Ένας εργοστασιάρχης ζυμαρικών με δύο αποτυχημένους γάμους, ο Αριστοτέλης Κολοκυθάς, είναι τώρα τρελός και παλαβός με μια λαϊκή τραγουδίστρια, τη Μιρέλλα, και για χάρη της σκορπάει αφειδώς τα λεφτά της επιχείρησής του, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του συνεταίρου του Ορέστη Μπαρμπούτσογλου να τον συγκρατήσει και να τον συνετίσει.

Όταν η επιχείρηση τελικά χρεοκοπεί, ο ήρωας σκέφτεται να φύγει στο Κονγκό και να δουλέψει μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, τον Βαγγέλη. Όλα όμως αλλάζουν ξαφνικά, καθώς ο Βαγγέλης έρχεται στην Αθήνα.







Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00

«Δύο καρδιές»

(Reparer les vivants)

Δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου 2016.

Σκηνοθεσία: Κατέλ Κιγιεβερέ

Πρωταγωνιστούν: Ταχάρ Ραχίμ, Εμανουέλ Σενιέ, Αν Ντορβάλ, Μπουλί Λανέρ, Φίνεγκαν Όλντφιλντ

Υπόθεση: Όλα ξεκινούν την αυγή. Τρεις νεαροί σέρφερ δαμάζουν τα θηριώδη κύματα. Μερικές ώρες μετά, στην επιστροφή τους, συμβαίνει ένα ατύχημα.

Πλέον συνδεδεμένος στα μηχανήματα ενός νοσοκομείου, η ύπαρξη του Σιμόν μοιάζει περισσότερο με παραίσθηση.

Στο μεταξύ, στο Παρίσι, μία γυναίκα αναμένει μια μεταμόσχευση που θα της δώσει μια νέα ευκαιρία στη ζωή.







Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00

«Ο κόσμος τρελάθηκε»

Κωμωδία, παραγωγής 1967.

Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός

Σενάριο: Ερρίκος Θαλασσινός, Γιώργος Λαζαρίδης

Παίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Λίλιαν Μηνιάτη, Αλέκος Τζανετάκος, Κώστας Ρηγόπουλος, Σωτήρης Μουστάκας, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Γιώργος Μοσχίδης, Νίκος Φέρμας, Τάκης Μηλιάδης, Μαρία Μπονέλου, Μπάμπης Ανθόπουλος, Απόστολος Σουγκλάκος, Νίκος Νεογένης, Δημήτρης Καρυστινός

Υπόθεση: Η όμορφη Καίτη, υπάλληλος του οίκου μόδας Πάτροκλου, είναι αρραβωνιασμένη με τον δικηγόρο Λυκούργο Καρανικολαρέα, αλλά αυτός φλερτάρει ασύστολα με άλλες γυναίκες, παρά τους όρκους πίστης και αφοσίωσης που της έχει δώσει.

Για να πάρει το αίμα της πίσω και να του δώσει ένα γερό μάθημα, αρχίζει να φλερτάρει με πέντε άντρες συγχρόνως: τον συνεταίρο του Λυκούργου, τον Διονύση, τον λογιστή του Πάτροκλου, τον Πυθαγόρα, έναν γιεγιέ που μένει πάνω από το δικό της διαμέρισμα, ονόματι Ρένο Δυναμίτη, τον ψάλτη εξάδελφο του Πάτροκλου, τον Ιάκωβο, και τον διευθυντή μιας σχολής παλαιστών, τον Ηρακλή Καραμασίστα.







Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00

«Ακριβώς το τέλος του κόσμου»

(It’s Only the End of the World / Juste la Fin du Monde)

Δράμα, συμπαραγωγής Καναδά-Γαλλίας 2016.

Σκηνοθεσία: Ξαβιέ Ντολάν

Σενάριο: Ξαβιέ Ντολάν (βασισμένο στο ομότιτλο θεατρικό του Ζαν Λικ Λαγκάρς)

Πρωταγωνιστούν: Γκασπάρ Ουλιέλ, Βενσάν Κασέλ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Λέα Σεϊντού, Ναταλί Μπέι

Υπόθεση: Έπειτα από δώδεκα χρόνια απουσίας, ένας συγγραφέας γυρίζει στο πατρικό του, με σκοπό να κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση στην οικογένειά του.

Το ήσυχο απόγευμα όμως, δίνει τη θέση του σε αντιπαραθέσεις, βεντέτες, συναισθήματα υποκινούμενα από μοναξιά κι αμφιβολία κι όλες οι απόπειρες αποτυγχάνουν από την ανικανότητα των ανθρώπων να ακούσουν και ν’ αγαπήσουν.







Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00

«Ο Σταύρος είναι πονηρός»

Κωμωδία, παραγωγής 1970.

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Κωστελέτος

Σενάριο: Νίκος Αντωνάκος

Παίζουν: Σταύρος Παράβας, Ελένη Προκοπίου, Νίτσα Μαρούδα, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Νικήτας Πλατής, Βαγγέλης Πλοιός, Βασίλης Ανδρονίδης, Κατιάνα Μπαλανίκα, Σωτήρης Τζεβελέκος

Υπόθεση: Ο Δημήτρης και ο Πάνος είναι δύο φίλοι και συνεργάτες. Έχουν ανοίξει ένα διαφημιστικό γραφείο αλλά, παρ’ όλα τα όνειρα και τις προσδοκίες τους, δεν πάει καθόλου καλά. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξώσεως από έναν στρυφνό ιδιοκτήτη και, «πενία τέχνες κατεργάζεται».

Έτσι, σκαρώνουν ένα σχέδιο και το βάζουν αμέσως σε εφαρμογή: ο Δημήτρης παρουσιάζεται στον εργοστασιάρχη Φωκά και τον πείθει ότι είναι παιδί του από κάποια νεανική περιπέτεια. Αυτή η σαν βόμβα παρουσία του Δημήτρη στο σπίτι του Φωκά, δημιουργεί μια σειρά από παρεξηγήσεις, στις οποίες εμπλέκονται πονηρά η γυναίκα του Φωκά, η υπηρέτριά τους, η μνηστή του Δημήτρη και ένας Ιταλός πελάτης…







Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00

«Με το κεφάλι ψηλά»

(La tête haute)

Κοινωνικό δράμα, παραγωγής Γαλλίας 2015.

Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Μπερκό

Πρωταγωνιστούν: Κατρίν Ντενέβ, Ροντ Παραντό, Μπενουά Μαζιμέλ, Σάρα Φορεστιέ

Υπόθεση: Έχοντας εγκαταλειφθεί από τη μητέρα του σε ηλικία 6 ετών, ο Μάλονι βρίσκεται συχνά πυκνά στα δικαστήρια ανηλίκων.

Η Φλόρενς, δικαστικός ανηλίκων που πλησιάζει στη συνταξιοδότηση και ο Γιαν, σύμβουλος ανηλίκων που και ο ίδιος έχει περάσει πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, αναλαμβάνουν την επιτήρησή του, σε μια κοινή προσπάθεια να τον σώσουν.

Όταν η συμπεριφορά του χειροτερεύει, ο Μάλονι θα οδηγηθεί σε ένα αυστηρότερο εκπαιδευτικό κέντρο, όπου εκεί θα συναντήσει την Τες, μια πολύ ιδιαίτερη νεαρή κοπέλα που θα του δείξει ότι υπάρχουν λόγοι για να ελπίζει στο αύριο.







Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022, στις 14:00

«Νταντά με το ζόρι»

Κωμωδία, παραγωγής 1959.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Στέλιος Ζωγραφάκης

Παίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Λίλη Παπαγιάννη, Περικλής Χριστοφορίδης, Βύρων Πάλλης, Πόπη Λάζου, Λαυρέντης Διανέλλος, Καίτη Λύδου, Λάκης Σκέλλας, Κώστας Παπαχρήστος, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Μπίλλυ Κωνσταντοπούλου, Μαίρη Μεταξά, Τζίμης Λυγούρας, Βιολέττα Σούλη, Τάσος Δαρείος, Γιάννης Φύριος, Τάκης Βίδος, Παναγιώτης Καλλονάρης

Υπόθεση: Όταν ένας πλασιέ (Μίμης Φωτόπουλος) ανακαλύπτει ένα μωρό, εγκαταλελειμμένο στην πόρτα ενός σπιτιού, θα το φροντίσει, ψάχνοντας παράλληλα να βρει τους γονείς του ή κάποιο ζευγάρι που να θέλει να το υιοθετήσει. Στο τέλος γίνεται ο κηδεμόνας του έκθετου.







Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022, στις 19:15

«H Κλεμμένη Πριγκίπισσα»

(The Stolen Princess)

Περιπέτεια κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Ουκρανίας 2018.

Σκηνοθεσία: Όλεx Μαλαμούζ.

Υπόθεση: Βασισμένη στο παραμύθι «Ρουσλάν και Λουντμίλα» του Ρώσου ποιητή Αλεξάντρ Πούσκιν, «Η Κλεμμένη Πριγκίπισσα» είναι μια επική ιστορία αγάπης στα χρόνια των γενναίων ιπποτών, των πανέμορφων πριγκιπισσών και των πολεμιστών μάγων.

Ο Ρούσλαν είναι ένας περιπλανώμενος καλλιτέχνης που ονειρεύεται να γίνει ιππότης, αλλά και να κλέψει την καρδιά της όμορφης Μίλα, χωρίς να ξέρει ότι είναι κόρη του βασιλιά.

Όπως και να ’χει, η αγάπη τους δεν θα προλάβει να ανθίσει, καθώς ο Τσόρνομορ, ο κακός μάγος, κλέβει την πριγκίπισσα για να ενδυναμώσει τη μαγεία του.

Ο Ρούσλαν ξεκινά μια επική περιπέτεια, ώστε να σώσει την κλεμμένη πριγκίπισσα και να αποδείξει ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από τη μαγεία!







Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00

«Η Αντιπροσωπεία»

(Delegacioni / The Delegation)

Δράμα, συμπαραγωγής Αλβανίας-Γαλλίας-Ελλάδας 2018.

Σκηνοθεσία: Μπουγιάρ Αλιμάνι

Σενάριο: Αρτάν Μιναρόλι

Παίζουν: Ντρίτζιμ Τζέπα, Ρίτσαρντ Σάμελ, Βίκτορ Ζούστι, Μπισλίμ Μπουκάι, Σελμάν Λοκάι, Τζέβντετ Φέρι, Ροβένα Λούλε.

Υπόθεση: Το φθινόπωρο του 1990 μία ομάδα διπλωματών από τη Δύση επισκέπτεται την Αλβανία για να διερευνήσει τυχόν καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Φτάνοντας στα Τίρανα, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, αναζητεί τον Λέω, έναν καθηγητή πανεπιστημίου, παλιό συμφοιτητή από τα χρόνια των κοινών σπουδών στην Πράγα της δεκαετίας του ’50. Όμως, τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, αυτός ο έμπιστος φίλος, καταδικασμένος από το καθεστώς για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τυχαίνει να εκτίει ποινή φυλάκισης σε μια απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη φυλακή.

Κι ενώ οι υπεύθυνοι προσπαθούν να φέρουν τον Λέω επειγόντως στα Τίρανα για να βεβαιώσει ότι στην Αλβανία δεν καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτός υποψιάζεται τις προθέσεις τους και αποφασίζει να μην παίξει το παιχνίδι τους.







Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022, στις 23:30

«Η συμμαθήτρια»

(The Classmate)

Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ







Ταινία μικρού μήκους κινούμενων σχεδίων, παραγωγής 2021 – Πρόγραμμα Microfilm.

Σκηνοθεσία: Αναστασία Δημητρά – Γιώργος Γκάβαλος

Σενάριο: Αναστασία Δημητρά

Ηθοποιός: Μαρίνα Χαραλαμποπούλου

Υπόθεση: Η Μαρίνα εισέρχεται στον κόσμο της φαντασίας της και αντιμετωπίζει τη συμμαθήτριά της, προβάλλοντας σ’ αυτήν τα διλήμματα και τις ανησυχίες της και παρατηρώντας την με κριτική ματιά. Το αποτέλεσμα της θυμίζει όλα όσα την ενοχλούν και συμβολίζει όλα όσα θέλει να αποκτήσει. Στο τέλος, η Μαρίνα αποδέχεται τον εαυτό της.







Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022, στις 23:40

«Λάβετε θέσεις»

Κοινωνικό δράμα, παραγωγής 1973.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Θεόδωρος Μαραγκός

Παίζουν: Βαγγέλης Καζάν, Χρήστος Τόλιος, Κώστας Τσάκωνας, Βασίλης Τσιπίδης, Φανή Τόλιου, Κώστας Αλεξανδράκης, Μήτσος Ασημακόπουλος, Ηλίας Χαλιακόπουλος, Αγγελική Μαραγκού, Σαράντης Σύλλας, Βασίλης Τσιμπίδης, Κώστας Τζικάκης

Υπόθεση: Στα Φιλιατρά, μια μισοέρημη πολίχνη της Μεσσηνίας, όσοι αγρότες έχουν απομείνει βρίσκονται σ’ έναν διαρκή αγώνα για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους στην Αγροτική Τράπεζα. Ένας ράφτης και παλιός δρομέας, ο Ανδρέας (Βαγγέλης Καζάν), που αποτελεί και τη συνείδηση του τόπου, βιώνει την αφόρητη μοναξιά και πνίγεται από την ανία. Κάπου-κάπου τρέχει σε αυτοσχέδιους τοπικούς αγώνες, αλλά αυτό δεν του αρκεί.

Απαυδισμένος εγκαταλείπει τα Φιλιατρά κι όπως πολλοί άλλοι έρχεται στην Αθήνα, αλλά κι εκεί οι συνθήκες της ζωής είναι αντίξοες και αδιέξοδες. Ο Ανδρέας συνθλίβεται μέσα στον αστικό κυκεώνα, σ’ αντίθεση μ’ έναν γνωστό του νεαρό, τον Βασίλη, στο πρόσωπο του οποίου διακρίνεται η αισιοδοξία και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.







