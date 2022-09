tvnea

Η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη τόσο στη βασιλική οικογένεια και το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και σε ανθρώπους σε κάθε μέρος της γης, αφού επρόκειτο για ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο που όλοι σέβονταν και εκτιμούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλικής της θητείας.Μετά τον θάνατό της, τα ζητήματα που έχουν προκύψει είναι πολλά. Ένα από αυτά που μονοπωλεί το ενδιαφέρον είναι τι μέλλει γενέσθαι με τον πρίγκιπα Harry, τον αγαπημένο εγγονό της βασίλισσας, και τη σύζυγό του, Meghan Markle.Το Archewell, ο οργανισμός του Harry και της Meghan ντύθηκε στα μαύρα για να τιμήσει τη μνήμη της Ελισάβετ ενώ όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας σταμάτησαν.«In loving memory of Her Majesty Queen Elizabeth II», έγραφε η σελίδα με λρυκά γράμματα μαζί με τις ημερομηνίες της γέννησης και του θανάτου της βασίλισαας «1926-2022».Τα ερωτήματα είναι πολλά και παρόλο που ο βασικός λόγος που αποχώρησαν από το Παλάτι δεν ήταν η Ελισάβετ που τόσο λάτρευε ο Harry, όλοι αναρωτιούνται αν το ζευγάρι θα επιστρέψει στη βασιλική οικογένεια και αν ο Κάρολος τούς δώσει πίσω τα βασιλικά τους δικαιώματα.Το ερώτημα, βέβαια, θα έπρεπε να είναι άλλο... Θέλουν ο Harry και η Meghan να επιστρέψουν στην Αγγλία; Και υπό ποιους όρους;Ο δούκας και η δούκισσα του Sussex παραιτήθηκαν από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας τον Ιανουάριο του 2020, προκειμένου να ακολουθήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή στις ΗΠΑ. Η αμφιλεγόμενη αυτή απόφαση προκάλεσε μια δημόσια διαμάχη μεταξύ του ζευγαριού και των Βρετανών συγγενών τους, ενώ λίγο αργότερα οι Sussexes επιβεβαίωσαν ότι δε θα επέστρεφαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υπηρετήσουν το Στέμμα τον Φεβρουάριο του 2021.Το ζευγάρι αρχικά ήλπιζε να συνεχίσει να υπηρετεί το Στέμμα, μοιράζοντας τον χρόνο του μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου - ένας προτεινόμενος συμβιβασμός που απορρίφθηκε πολύ γρήγορα από τη βασίλισσα. Αφού τους έκρινε ανίκανους να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αυτή Μεγαλειότητα αφαίρεσε από τον Harry και τη Meghan τα βασιλικά τους δικαιώματα.Γίνεται αντιληπτό ότι ο Harry και η Meghan εξακολουθούν να μην έχουν ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, αφού προέβαλαν ισχυρισμούς για ρατσισμό κατά του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και κατηγόρησαν τη μοναρχία ότι «προκάλεσε πόνο» στα νεότερα μέλη της. Αυτή η σύγκρουση προκλήθηκε μετά την άρνηση του πρίγκιπα Harry να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Platinum Jubilee της βασίλισσας, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του.Σε τι ελπίζουν ο Harry και η Meghan; Τα πιθανά σενάριαΩστόσο, η ελπίδα δεν έχει χαθεί ακόμη για τους Sussexes να ανακτήσουν το καθεστώς τους στη βρετανική μοναρχία. Σύμφωνα με τους royal experts, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle να επιστρέψουν στη βασιλική οικογένεια τώρα που ο Κάρολος διαδέχθηκε τον θρόνο.«Τόσο η Meghan όσο και ο Harry πιστεύουν ότι όταν πεθάνουν τα ηλικιωμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας - με άλλα λόγια, η Ελισάβετ - και γίνει βασιλιάς ο Κάρολος, μπορεί κάλλιστα να μπορέσουν να επιστρέψουν και να γίνουν βασιλικά μέλη "μερικής απασχόλησης", όπως ήθελαν πάντα. Έτσι ώστε να αναλαμβάνουν για έξι μήνες βασιλικά καθήκοντα και έξι μήνες να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού θέλουν», είχε αναφέρει ο συγγραφέας Tom Quinn στο podcast To Di For Daily.Δεν είναι μυστικό ότι η αγαπημένη βασίλισσα που έφυγε από τη ζωή, η οποία συμπλήρωσε την 70ή επέτειο της βασιλείας της τον Φεβρουάριο του 2022, δεν ήταν πρόθυμη να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του ζευγαριού να εργαστούν με μερική απασχόληση.Χωρίς την υποστήριξη της Αυτής Μεγαλειότητας, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να υποβάλουν την επίσημη παραίτησή τους.Σε μια δημόσια δήλωση που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποκάλυψαν ότι «ο δούκας και η δούκισσα του Sussex επιβεβαίωσαν στη βασίλισσα ότι δε θα επιστρέψουν ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας».Εκείνη την περίοδο, η εκλιπούσα έγραψε επίσης ότι «μετά από συνομιλίες» με τον Harry και τη Meghan, αποφάσισε ότι «δεν ήταν εφικτό το ζευγάρι να συνεχίσει με τις ευθύνες και τα καθήκοντα που συνεπάγεται μια συνηθισμένη ζωή στις ΗΠΑ».«Αυτό ήταν κάτι που η βασίλισσα Ελισάβετ είπε ότι δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να συμβεί, αλλά νομίζω ότι η Meghan και ο Harry ελπίζουν ότι ο Κάρολος, ο πατέρας του Harry, τελικά, θα είναι περισσότερο εκσυγχρονιστής και θα δεχτεί τα αιτήματά τους», πρόσθεσε ο Tom Quinn.Πάντως, η βαθιά ρήξη του William με τον Harry φαίνεται να κάνει ένα μέλλον στο Παλάτι αδύνατο.Στην παρούσα φάση, ούτε οι Sussexes θα επιθυμούσαν να επιστρέψουν, ούτε ο William θα το επέτρεπε. Ίσως ο Κάρολος επιτρέψει στον μικρότερο γιο του να έχει την ασφάλεια που τόσο ήθελε όσο βρίσκεται στο Λονδίνο. Πάντως, αυτό που είναι περίεργο είναι πως Harry και Meghan βρίσκονταν στην Ευρώπη τις ημέρες αυτές. Τα βρετανικά Μίντια μετέδωσαν πως οι Sussexes σπεύδουν στο Balmoral, λίγο αργότερα μεταδόθηκε πως ενώ ξεκίνησαν μαζί, μόνο ο Harry συνέχισε για το κάστρο... περίεργο και σημαδιακό!