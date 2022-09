Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.







Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και κάθε Δευτέρα - Τρίτη στις 21:00, και θα αποδειχθεί «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!













ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ







Σοφία Μπαλάκη (Άνδρη Θεοδότου)

Η φωνή της λογικής που θα κάνει τα πιο πολλά παράλογα.

Διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος των δύο χωριών του νησιού Κάβουρα που η αναδουλειά την κάνει να παραδίδει δωρεάν μαθήματα αγγλικών στους κατοίκους των χωριών για το καλό του τουρισμού. Η Σοφία αγαπάει τη δουλειά της, είναι έντιμη μέχρι… «αηδίας» και μάχιμη.

Ήρθε στο νησί, πριν 8 χρόνια με τον άντρα της, Ιάκωβο, και βρήκαν την ευκαιρία να αφήσουν τη ζωή της Αθήνας πίσω τους για τα καλά. Δεν κατάφερε να κάνει παιδί και το φέρει βαρέως. Όλο της το μητρικό ένστικτο διοχετεύεται στους δύο αστυφύλακες του τμήματος. Την παιδεύουν με τα καμώματά τους, αλλά πάντα η Σοφία είναι εκεί για να δίνει τις λύσεις.

Όταν έρχεται η διαταγή για το κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος και τις μεταθέσεις, η Σοφία θέλει με πάθος να μείνει στο χωριό και το νησί των ονείρων της, και γι' αυτό είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να μην κλείσει και να μην φύγει για μετάθεση.

Είναι η φωνή της λογικής σε αυτό το αστυνομικό τμήμα όχι όμως για πολύ… Από τη στιγμή που θα αποφασίσουν με τον Μένιο και τον Αλέκο να ξεκινήσουν τη σκηνοθεσία του πρώτου εγκλήματος/κλοπής, θα οδηγηθεί και θα μπλέκει μόνο σε παράλογες καταστάσεις…







Αλέκος Δάκουρας (Πάνος Βλάχος)

Ο ακαταμάχητος Αστυφύλακας-ναυαγοσώστης.

Έχει κάνει το κρατητήριο φωλιά ερωτικών συνευρέσεων. Αρραβωνιασμένος με την Σωτηρία Νερατζάκη (κόρη βουλευτή) από το Καμπανάκι. Λέει το «ναι» σε ένα γάμο από ανάγκη και όχι από έρωτα, αλλά παράλληλα θα έκανε και τα πάντα για να τον αποφύγει…

Η αναδουλειά στο αστυνομικό τμήμα τού έχει προσθέσει τα χρέη ναυαγοσώστη.

Η ακόρεστη δίψα του για έρωτα, αλλά και για την Σκανδιναβία τον έχει βάλει στο hall of fame των Greek lovers του νησιού. Εξάλλου, έχει διδαχτεί από το μεγαλύτερο καμάκι των 80’ς που πια έχει την ταβέρνα του χωριού (τον Γιάνναρο).

Αποτελεί τα «μπράτσα» του τμήματος με τον Μένιο να αποτελεί το «μυαλό». Εύκολος και γρήγορος στις ιδέες, στην κριτική και τα συμπεράσματα! Έχει, όμως, μια ευαίσθητη πλευρά που την κρύβει ακόμα και από τον ίδιο του τον εαυτό…







Μένιος Πασπάτης (Αλέξης Βιδαλάκης)

Ο μαμόπληκτος Αστυφύλακας.

Γεννημένος στο Ποθητό. Μεγάλωσε, πήγε στην Σχολή της Αστυνομίας και ονειρευόταν πως θα διοριστεί σε μια μεγάλη πόλη. Δεν τον ενδιέφερε, όποια κι αν ήταν, αρκεί να έμενε μακριά από τη μάνα του. Η μητέρα του (Ανκίτσα), όμως, έβαλε βύσμα για να τον έχει κοντά της, πράγμα που ακόμα δεν έχει χωνέψει ο Μένιος, αλλά του είναι αδύνατον να της φέρει αντιρρήσεις.

Για να περνάει η μέρα του, έχει γίνει ένα άτυπο ΚΕΠ του νησιού για ηλικιωμένους. Άπειρος και ανασφαλής στα ερωτικά με τις εμπειρίες του να μετριούνται στα δάχτυλα του μισού του χεριού. Περισσότερο σκέφτεται, παρά δρα. Ο μεγάλος ερωτάς της ζωής του είναι η Λίζα από την Δ’ Δημοτικού. Εκείνη δεν έχει ιδέα. Η επιστροφή της στο νησί, λίγο μετά το μήνυμα από τα κεντρικά ότι το τοπικό αστυνομικό τμήμα πρέπει να κλείσει, του δίνει έναν πολύ σοβαρό λόγο να μην θέλει να φύγει από το νησί…







Στρατής Καταγής (Κώστας Φιλίππογλου)

Ο συνταξιούχος Αστυφύλακας που δεν παραιτείται.

Συνταξιούχος αστυφύλακας που δεν βρίσκει κανένα νόημα στην μετά-δουλειά ζωή του. Αρνείται να κρεμάσει τη στολή του και πότε κάνει τον τροχονόμο στην πλατεία τα καλοκαίρια, πότε ελέγχει τους ψαράδες για παράνομη αλιεία.

Για πολλούς ο τρελός του χωριού, αλλά απ’ τους λίγους που έχει προλάβει την παλιά κόντρα των δύο χωριών. Μόνιμα μπλέκεται στα πόδια των τριών αστυνομικών που έχουν απαυδήσει μαζί του. Εκείνος, όμως, είναι στην κοσμάρα του. Κυκλοφορεί με την παλιά νομοθεσία και «γράφει» ακόμα και για φαβορίτες και βλασφημία.

Ερωτευμένος δια βίου με την Ανκίτσα Πασπάτη (μητέρα του Μένιου). Κάνει τα πάντα για να μην τους πάρει κανένας είδηση, αλλά πολλές φορές πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο…







Γιώτα Κωλλέτη-Κλεφτογιάννη (Βασιλική Ανδρίτσου)

Η δήμαρχος

Η δήμαρχος του δήμου που περιλαμβάνει τα δύο χωριά, το Ποθητό και το Καμπανάκι. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η διπροσωπία. Έχει περάσει στους περισσότερους ότι ασκεί λειτούργημα και νοιάζεται για τον τόπο της. Χρησιμοποιεί τη γοητεία της και τη μαλαγανιά της για να πετύχει τους σκοπούς της. Γνώρισε κάποτε τον Σωκράτη και φρόντισε να μείνει γρήγορα έγκυος για να τον καπαρώσει. Με τα χρήματά του, τα μεγάλα της λόγια, τη καλή φήμη του Σωκράτη και κάτι μίζες δεξιά κι αριστερά κατάφερε να γίνει δήμαρχος. Τώρα το κέρατο πάει σύννεφο… αλλά φροντίζει να μην δίνει δικαιώματα.

Μεγάλος της εχθρός (γιατί προέρχονται από αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις), ο βουλευτής Νερατζάκης που δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά της. Από πίσω, όμως, όχι μόνο τον βλέπει, αλλά έχουν συμμαχήσει ώστε να φέρουν μια τεράστια επένδυση στο νησί. Μια επένδυση που θα βάλει το νησί του Κάβουρα στον χάρτη του μαζικού τουρισμού του ηλικιακού club 18-30, αφανίζοντας, όμως, από τον χάρτη τα δύο χωριά του νησιού. Φροντίζουν, βέβαια, να μην δίνουν δικαιώματα…













Σωκράτης Κωλλέτης (Αλέξανδρος Αντωνόπουλος)

Ο ειρηνοποιός Σοφός

Ο σύζυγος της Γιώτας. Πρώην δήμαρχος των δύο χωριών. Όλοι στο νησί σέβονται και ακούνε τον Σωκράτη, γιατί είναι και ο βασικός λόγος ειρήνης και ομόνοιας ανάμεσα στα δύο χωριά. Έκανε τα λεφτά του στο εξωτερικό. Πήρε γνώσεις και απορρόφησε την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Όταν γύρισε στον τόπο που γεννήθηκε, βρήκε τα δύο χωριά να σφάζονται για κάτι κόκκαλα και να διεκδικούν την καταγωγή του ντόπιου ήρωα και δεν μπορούσε να το συλλάβει ο νους του. Κρατάει ένα μεγάλο μυστικό, που έχει να κάνει με τη συμφιλίωση των δύο χωριών…







Τοτίνα Κωλλέτη (Άννα Κλάδη)

Κατ’ εικόνα και όχι καθ’ ομοίωση της Γιώτας

Η μητέρα της, η Γιώτα, θα ήθελε να την κάνει μοντέλο με κοσμοπολίτικο αέρα και τρομερές φιλοδοξίες, αλλά η μεγάλη φιλοδοξία της Τοτίνας είναι η ονυχοπλαστική με έμφαση στο ακριλικό, τα μπουζούκια και οι μπακλαβάδες. Έξω καρδιά, πρόσχαρη, κοινωνική και έτοιμη να συμπαρασταθεί σε όποιον τη χρειαστεί. Αφελής, καλοπερασάκιας και με μεγάλη αδυναμία στον «πατέρα» της. Η μόνη που την καταλαβαίνει είναι η φίλη της, η Σωτηρία. Επειδή, όμως, η Σωτηρία είναι κόρη του βουλευτή Νερατζάκη, που σιχαίνεται η μητέρα της, κρύβει και από τη μητέρα της και από όλους ότι έχουν επαφές.







Ανκίτσα Πασπάτη (Αννέτα Κορτσαρίδου)

Η παράνομη ταξιτζού

Η μητέρα του Μένιου που του «τρώει» τη ζωή. Γεμάτη χαρά που είναι μαζί της ο μοναχογιός της (τι άλλο να ζητήσει μια μάνα;!!) και με τρομερή «ξερολίαση» και αποψάρα-συνωμοσιολογία. Όταν θα έρθει η είδηση για το κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος, θα πάθει σοκ, αλλά ετοιμάζει βαλίτσες για να πάει όπου θα πάει και εκείνος με μετάθεση. Ένας ακόμα λόγος για τον Μένιο για ν’ αποτρέψει με κάθε τρόπο τη μετάθεσή του…

Κυνηγάει τους τουρίστες με το ψαροντούφεκο άμα χρειαστεί, αλλά από την ώρα που θα μπουν στο «ταξί» της, θα έχουν την ευκαιρία -θέλουν δεν θέλουν- να τους κάνει το μεγαλύτερο tour του νησιού, αλλά συνάμα και το πιο ακριβό. Έχει χάσει τον άντρα της. Έχει κρυφά σχέση με τον συνταξιούχο πρώην αστυνομικό Στρατή. Ο Μένιος δεν έχει ιδέα για αυτή τη σχέση. Η πεθερά της, η Μπόμπα, όμως; Και αν όχι, για πόσο;







Γιαγιά Μπόμπα (Αλίκη Αλεξανδράκη)

Όνομα και πράγμα

Η Γιαγιά του Μένιου και πεθερά της Ανκίτσας που έχει πάντα μια ιστορία για κάτι ανάλογο με την συζήτηση που λαμβάνει χώρα μπροστά της. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω…

Πίνει μισό αμπέλι για πρωινό και τρώει μόνο παχυντικά φαγητά. Η μάνα της έφτασε μέχρι τα 110 και η ίδια τρέμει και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να φτάσει τόσο. Ξενερώνει που έχει πίεση 12 και 8 με 65 παλμούς, και θέλει να ξεμπερδεύει.

Όλα αυτά μέχρι να αρχίσει πάλι η έχθρα ανάμεσα στα χωριά και να ξαναβρεί το νόημα, αφού είναι ο «Μέγας ξεσηκωτής» του χωριού της. Δεν χωνεύει τη νύφη της και της πάει συνέχεια κόντρα.

Μισεί τον παππού του Αλέκου. Η κόντρα τους είναι μεγάλη και ξεκινάει από παλιά, αλλά η προϊστορία τους είναι ακόμα μεγαλύτερη... Ξέρει όλα τα μυστικά στο χωριό, εκτός αυτό της νύφης της Ανκίτσας με τον Στρατή… ή μήπως όχι;

























Παππούς Σβίγγος (Γιάννης Κοκιασμένος)

Ο παλιός ξέρει

Παππούς του Αλέκου και γέννημα θρέμμα Καμπανιώτης. Εκείνος μεγάλωσε τον Αλέκο, καθώς οι γονείς του ήταν δύο άχρηστοι που ο ένας έφυγε για Δύση και η άλλη για Ανατολή. Κυκλοφορεί μ’ ένα αναπηρικό σκούτερ και γκρινιάζει για όλους και για όλα. Δεν λέει ποτέ καλό λόγο για κάποιον. Έχει μόνο ένα φίλο στην ηλικία του, που δεν μιλάει ποτέ! Απ’ τους πιο παλιούς που ζήσανε την κόντρα ανάμεσα στα δυο χωριά, και δεν χάρηκε καθόλου με το μόνοιασμα. Όταν αναζωπυρώνεται η κόντρα, παίρνει 30 χρόνια ζωής! Μισεί τη Μπόμπα! Ο βασικός διοργανωτής όλων των δεινών που θα πάθει το Ποθητό! Πολεμοχαρής και υπέρμαχος του απόλυτου συντηρητισμού but in an adorable way.







Πυγμαλίων Νερατζάκης (Νίκος Ορφανός)

Ο παράγοντας

Βουλευτής (με καταγωγή από το νησί) ο οποίος ήταν καταδικασμένος να ασχοληθεί με την πολιτική. Το όνομα και η σοβαροφάνεια φτάνει για να εμπνεύσει σεβασμό. Αγαπάει παθολογικά την κόρη του και δεν θέλει με τίποτα για γαμπρό του τον Αλέκο. Δεν μπορεί, όμως, να της χαλάσει χατίρι. Μπορεί να το παίζει άσπονδος, πολιτικά, αντίπαλος της Γιώτας, στην πραγματικότητα, όμως, στον βωμό του χρήματος, είναι κρυφοί σύμμαχοι και ετοιμάζουν μια τεράστια τουριστική επένδυση. Το κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος κάνει μόνο πιο εύκολα τα σχέδιά τους…







Σωτηρία Νερατζάκη (Μαριλένα Γερμανού)

Η νύφη με το ζόρι

Κόρη του βουλευτή Νερατζάκη. Ο πατέρας της την κατέβασε με το ζόρι στις δημοτικές εκλογές με την αντίπαλη παράταξη της Γιώτας. Έχασε, όμως, και είναι δημοτική σύμβουλος. Μια πονήρω με τάση στα ψέματα και τις υπερβολές, με μεγάλη προίκα στο Ποθητό: 1.000 γίδια και 1.000 πρόβατα. Η Σωτηρία δεν νοιάζεται, όμως, για όλα αυτά. Το μόνο που τη νοιάζει είναι ο αρραβωνιαστικός της, ο Αλέκος. Είναι τρελή και παλαβή μαζί του και το μόνο που σκέφτεται είναι ο γάμος τους που θα ήθελε να έχει γίνει χτες. Δεν έχει ιδέα ότι ο Αλέκος είναι μεγάλος γυροπόρτης, και δεν αφήνει τουρίστρια χωρίς να τη φλερτάρει.







Ιάκωβος Γλύκας (Γιώργος Τζαβάρας)

Ο κτηνίατρος «γιατρός» των 2 χωριών

Άντρας της Σοφίας και κτηνίατρος, αλλά εκτελεί χρέη γιατρού και στα δύο χωριά. Ήρθε στο νησί όταν πήρε μετάθεση η γυναίκα του, αλλά δεν μπορεί καθόλου ούτε το νησί, ούτε τη νοοτροπία των κατοίκων του. Κανένας δεν ξέρει το μυστικό του (ότι είναι κτηνίατρος), αλλά δόξα τω Θεώ έκανε την πρακτική του. Εξάλλου, πόση διαφορά να είχε το διάστρεμμα της Κυρα-Γιώργαινας με το διάστρεμμα της κατσίκας της Μερόπης; Αγαπάει τα ζώα και περνάει πολύ χρόνο με την αγαπημένη του γαϊδουρίτσα, την Ελεονόρα, που λατρεύει να τον ακούει να της τραγουδάει.







Γιάνναρος Μπούρας (Ιωσήφ Ιωσηφίδης)

Ο πρώην Greek lover ταβερνιάρης

Μένει στο Καμπανάκι και έχει την ταβέρνα-τόπο συνάντησης των κατοίκων των δύο χωριών στο Ποθητό. Παλιός Greek Lover και μεγάλος γόης στην εποχή του με πολλές τουρίστριες να έχουν θαμπωθεί από τη γοητεία του. Μια από αυτές τις τουρίστριες από τη Σουηδία, μετά από ένα σύντομο Greek summer love, έμεινε έγκυος και τη στεφανώθηκε. Τώρα, πια, είναι χωρισμένοι και εκείνη ζει με τη μία από τις δύο κόρες τους, τη Λίζα, στη Σουηδία. Πάντα ήθελε αγόρι, αλλά ο Θεός του έδωσε λεφτά και την άλλη κόρη του τη Φώτω. Με τη Φώτω έχει το κεφάλι του ήσυχο. Είναι ο γιος που δεν απέκτησε ποτέ. Καλός γαμπρός για τις κόρες του είναι ο νεκρός γαμπρός!







Φώτω Μπούρα (Μαρία Κυρώζη)

Το πολυεργαλείο

Κόρη του Γιάνναρου. Αγοροκόριτσο, ξέρει να ψαρεύει, ξεχορταριάζει, αλλάζει λάστιχο σε τρακτέρ και λατρεύει την ελληνορωμαϊκή. Η Φώτω έχει ισχυρό το αίσθημα της οικογένειας και του καθήκοντος. Σκληρή, τίμια και προσπαθεί πολύ να μη βρίζει συνεχώς. Στη πορεία θα ερωτευτεί τον Αλέκο και θα προσπαθήσει να το αρνηθεί στον εαυτό της, να το ξεχάσει, με ατέλειωτη εργασιοθεραπεία, για να τον σβήσει με κάθε τρόπο από το μυαλό της...







Λίζα Μπούρα (Χαριτίνη Ηλιάδου)

Η απόμακρη Σουηδή

Αδερφή της Φώτως και εκεί τελειώνουν τα κοινά τους! Επιστρέφει στο νησί από τη Σουηδία μετά από μια ερωτική απογοήτευση. Ο Μένιος είναι, κρυφά, φουλ ερωτευμένος μαζί της εδώ και χρόνια, αλλά εκείνη ούτε που το υποψιάζεται. Είναι η φωνή της λογικής με τρομερή αυτοπειθαρχία. Μεγάλο της απωθημένο είναι να βρει άντρα με χιούμορ και ανεξαρτησία.







Κούλης Καπλαμάς (Αλέξανδρος Καλπακίδης)

Το κοράκι

Έχει το γραφείο κηδειών. Είναι θύμα του καλού DNA των κατοίκων των δύο χωριών, αφού δεν μπορεί να ξεχρεώσει το δάνειό του, καθώς οι δουλειές στο γραφείο τελετών δεν πάνε καθόλου καλά με αποτέλεσμα να γυροφέρνει κάθε μέρα, σαν κοράκι, τους γέρους που έμειναν στα χωριά.

Εξοικειωμένος με το θάνατο, μιλάει συνεχώς με λεπτομέρειες για θέματα της δουλειάς του! Πώς τους ντύνει, ποιον έβαψε καλύτερα κλπ. Σε κανέναν, όμως, δεν είναι ευχάριστα αυτά τα θέματα! Όλοι τον θεωρούν γρουσούζη, φτύνονται όταν τον συναντούν και, φυσικά, του κρύβουν όλες τις χαρές τους.







Μπεάτα Καπλαμά (Σωσώ Χατζημανώλη)

Η αρχοντοχωριάτισσα

Γυναίκα του Κούλη με δικό της παντοπωλείο στο Ποθητό, η οποία βγάζει περισσότερα λεφτά απ’ τον άντρα της και φροντίζει να του το χτυπάει. Αηδιάζει πάντα στις κουβέντες για το γραφείο κηδειών και γενικά σε ό,τι έχει να πει ο άντρας της. Αρχοντοχωριάτισσα. Ντυμένη πάντα στην πένα και υπερπαραγωγή στο μπακάλικο. Δεν έχει ιδέα για τις λαμογιές του άντρα της. Όταν μαθευτούν τα σχέδια της Γιώτας για τις επενδύσεις, εκείνη δεν θα είναι ενάντια.

Θέλει να πάρει δάνειο και να κάνει το μαγαζί της κάτι σπουδαίο. Αυτό το γεγονός θα μετατρέψει το σπίτι της σε εμπόλεμη ζώνη.







Διαμαντής Μπούκουρας (Γιάννης Γιαννούλης)

Ο αστυνομικός της Χώρας

Ο διοικητής του τμήματος της χώρας του νησιού. Ένα παρτάλι και μισό. Κυκλοφορεί συνεχώς μ’ έναν φραπέ στο χέρι και μαύρα γυαλιά. Όποια λαμογιά υπάρχει, τρέχει πρώτος να συμμετέχει. Σύμμαχος της Γιώτας σε ό,τι σατανικό σχέδιο βάλει στο μυαλό της. Στόχος του, η συνεχής επίτευξη στόχων με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια: απ’ το βούρτσισμα των δοντιών, μέχρι τη διοίκηση ενός αστυνομικού τμήματος. Κρυφό του πάθος η Γιώτα για την οποία μπορεί να έκανε τα πάντα…







Νιόνιος Γκιόνης (Θανάσης Ζερίτης)

Ο ταχυδρόμος

Ζει στο Καμπανάκι. Ταχυδρόμος με έντονη τάση στη λαμογιά. Μέχρι και τα γράμματα ανοίγει κρυφά και τα αξιοποιεί για το συμφέρον του. Δεν χωνεύονται καθόλου με τον νεκροθάφτη, παρόλο που είναι απ’ την ίδια «πάστα». Έχει κρυφό πόθο με την Μπεάτα.







Ανέστης Ντάντουλας (Θοδωρής Σκυφτούλης)

Τοπικός ήρωας της Νήσου Κάβουρας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821

Τα κατορθώματά του τραγουδιούνται και γιορτάζονται μέχρι σήμερα στο Καμπανάκι και το Ποθητό, τα δύο χωριά του νησιού που ερίζουν για την καταγωγή του. Στο «Εκτός Υπηρεσίας», ξετυλίγεται, παράλληλα με το σήμερα, η ιστορία και τα μυστικά του Ανέστη Ντάντουλα, η αποκάλυψη των οποίων μπορεί να δώσει νέα τροπή στην κόντρα των δύο χωριών.







Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.







Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη







Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.







#EktosYpiresias







TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=hGADtCONgws







