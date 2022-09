Για αυτή την εβδομάδα η Epic Games χαρίζει δύο δωρεάν παιχνίδια για όλους εσάς, μέσα από το ψηφιακό της κατάστημα.

Πρόκειται για τα Spirit of the North και The Captain, τα οποία θα είναι διαθέσιμα να τα αποκτήσετε εντελώς δωρεάν για τη συλλογή σας από σήμερα και μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στις 18:00 το απόγευμα.













Περισσότερα: unboxholics

doriforosnews