Είναι αξεπέραστοι, μοναδικοί και ανεπανάληπτοι! Είναι οι coaches του The Voice of Greece! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς μοιράζονται μαζί μας τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις αλλά και τις… προσδοκίες τους λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της 7ης σεζόν του The Voice of Greece! Οι Blind Auditions ξεκινούν απόψε και οι διεκδικήσεις αναμένονται τόσο… καυτές όσο και οι φωνές που θα ακουστούν!

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Θεωρώ πως η 7η σεζόν του The Voice of Greece θα είναι απ´ τις καλύτερες! Το επίπεδο των διαγωνιζομένων είναι υψηλό και οι φωνές που έχουμε ακούσει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικές! Υπάρχει μια πολύ αρμονική σχέση με τους υπόλοιπους coaches, κάθε γύρισμα είναι μοναδικό και η “διεκδίκηση” δεν σταματάει ποτέ. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι προβολές των επεισοδίων και μαζί να αναδείξουμε την καλύτερη φωνή!»

Πάνος Μουζουράκης: «3 πουλάκια κάθονταν σε κόκκινες καρέκλες, το ένα είναι θηλυκό τρΕλένη οποίων το δει, το δεύτερο Σακύριος στέκει μπροστά στους παίκτες Κωνσταντινάτο σπάνιο το τρίτο το πουλί, μα είναι και ένα τέταρτο πουλάκι ζηλεμένο αΠάνω στην καρέκλα του με χάρη κελαηδά και μια Voice έκσταση κοινό ενθουσιασμένο για έβδομη χρόνια ξανά το show ξεκινά!!

Σπανίως διαφωνούσα με τα λόγια του Σιγανού»

Έλενα Παπαρίζου: «Φέτος το The Voice θα είναι… γυναικεία υπόθεση! Ήδη νιώθω ότι διανύουμε την καλύτερη χρονιά του παιχνιδιού, οι φωνές που έχουμε ακούσει είναι μοναδικές και εννοείται πως έχουμε κάνει επικές “μάχες” μεταξύ μας για να τις διεκδικήσουμε στην ομάδα μας. Ανυπομονώ πολύ να ξαναμπώ στη διαδικασία των προβών με τα νέα ταλέντα, και μαζί να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, γιατί όχι και στην κορυφή. Είμαι ερωτευμένη με το The Voice, το καταλάβατε (γέλια)! Η συνέχεια στις οθόνες σας!»

Σάκης Ρουβάς: «Ανυπομονώ για την 7η σεζόν του The Voice! Η περσινή νίκη της Άννας Αργυρού, μου επιβεβαίωσε ότι όταν κάποιος έχει ταλέντο και δύναμη, ο κόσμος ανταποκρίνεται και δείχνει την αγάπη και τη στήριξή του. Στόχος μου είναι να βοηθήσω και φέτος όλους τους διαγωνιζόμενους να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα και να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν από αυτό το ταξίδι. Να ανακαλύψουν τη δύναμη και το ταλέντο που έχουν μέσα τους και να το επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Ο πήχης είναι ακόμα πιο ψηλά, οι φωνές που ακούμε αποδεικνύουν ότι υπάρχει εκεί έξω ταλέντο και τρομερή πρώτη ύλη. Ανυπομονώ να ανακαλύψω την επόμενη “Voice” της Ελλάδας!»

Οι coaches μίλησαν, τα φώτα χαμηλώνουν, η μουσική ξεκινά και το σήμα για την έναρξη των Blind Auditions του The Voice of Greece δίνεται απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

