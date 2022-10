tvnea

O Οκτώβριος ξεκινά δυναμικά στην COSMOTE TV με 22 νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μία από αυτές, η τηλεοπτική μεταφορά της ταινίας του 1994 με τους Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ, Interview With the Vampire, που θα μας παρασύρει στον κόσμο του γοτθικού μυθιστορήματος της Αν Ράις. Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες θα δούμε να ξεδιπλώνεται μια επική ιστορία αγάπης, αίματος και αθανασίας ανάμεσα σε δύο βρικόλακες στη Νέα Ορλεάνη του 1900. Διέξοδο στη «μικρή οθόνη» θα βρει και η υποψήφια για BAFTA ταινία τρόμου του 2008, Let The Right One In.Στο καλεντάρι του Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η επιστροφή της διψασμένης για αίμα κούκλας Chucky και το σύγχρονο γκανγκστερικό θρίλερ, Gangs of London με μεγάλο πρωταγωνιστή τον υπόκοσμο του Λονδίνου. Ένας από τους πρωταγωνιστές του μήνα θα είναι και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, για τη ζωή και τη δράση του οποίου, δημιουργήθηκε η μίνι βιογραφική σειρά The Elon Musk Show.Παράλληλα, διαθέσιμες στην COSMOTE TV είναι η νέα παραγωγή της COSMOTE TV, «Αόρατοι» με τους Μάκη Παπαδημητρίου, Γιώργο Χρανιώτη, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά και η 2η σεζόν του αστυνομικού CSI: Vegas. Τα νέα επεισόδια της σειράς, ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο με φόντο το Λας Βέγκας. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά, ένας νέος δράστης που απειλεί να καταστρέψει το εργαστήριο εγκλήματος CSI. Η σειρά προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 23.00 στο COSMOTE SERIES HD. Την ίδια μέρα στις 23.45, το COSMOTE SERIES HD γίνεται προορισμός λαμπερών καλεσμένων, πνευματώδους χιούμορ και ζωντανής μουσικής. Όλα αυτά στην 30η σεζόν του The Graham Norton Show με οικοδεσπότη τον ταλαντούχο Ιρλανδό κωμικό Γκρέιαμ Νόρτον.Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για δωρεάν θέαση οποιαδήποτε στιγμή. Ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, θα διατεθούν στην δωρεάν on demand υπηρεσία και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών.Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Οκτωβρίου.The Equalizer (3η σεζόν)Στον απόηχο της απαγωγής της, η ΜακΚολ (Κουίν Λατίφα) βλέπει τα όρια ανάμεσα στην οικογενειακή της ζωή και τον ρόλο της ως αυτόκλητης τιμωρού να καταρρέουν. Για πρώτη φορά οι οικείοι της είναι αναγκασμένοι να βρουν έναν τρόπο για να τη σώσουν.Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Δευτέρα 3/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD.Anne Rice’s Interview With the VampireΤο μυθιστόρημα της Αν Ράις, Interview With the Vampire, που μεταφέρθηκε στο σινεμά με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ, έρχεται και στη «μικρή οθόνη». Στην τηλεοπτική του μεταφορά, το Anne Rice’s Interview With the Vampire επαναπροσδιορίζει τον μύθο του βρικόλακα με μια συναρπαστική ιστορία.Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Τρίτη 4/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD.Munich GamesΠενήντα χρόνια μετά τη σφαγή του Μονάχου, η πόλη φιλοξενεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα σε μια ισραηλινή και μια γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα. Ξαφνικά, η ιστορία επαναλαμβάνεται.Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 7/10, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.HeartsΌνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη κατοικούν στο καρδιοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Le Molinette στο Τορίνο, στα τέλη της δεκαετίας του ‘60. Ο επικεφαλής γιατρός Σεζάρε Κορβάρα δημιουργεί μια ομάδα ικανή να πραγματοποιήσει την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην ιστορία.Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 8/10, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.Walker (3η σεζόν)Ο Τζάρεντ Πανταλέκι (Supernatural) επιστρέφει στον ρόλο του Κορντέλ Γουόκερ, ο οποίος εργάζεται ως μυστικός αστυνομικός προκειμένου να επανασυνδεθεί με τα παιδιά του, έπειτα από τον θάνατο της γυναίκας του.Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Σάββατο 8/10, 20.00, COSMOTE SERIES HD.Walker: IndependenceΑποκλειστικά στην COSMOTE TV θα προβληθεί και το prequel της σειράς Walker. Με τίτλο Walker: Independence, η ιστορία εκτυλίσσεται στο 1880 με πρωταγωνίστρια την εύπορη Άμπι Γουόκερ, της οποίας ο σύζυγος δολοφονείται μπροστά στα μάτια της, ενώ ταξιδεύουν στη Δύση.Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Κυριακή 9/10, 20.00, COSMOTE SERIES HD.Let the Right One InΤο τηλεοπτικό remake της υποψήφιας για BAFTA ταινίας τρόμου Let the Right One In που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2008. Πρωταγωνιστές της ιστορίας, ο Μαρκ και η 12χρονη κόρη του, η οποία μόλις έγινε 2 ετών, μετατράπηκε σε βρικόλακα.Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Τρίτη 11/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD).Savage RiverΜετά από 8 χρόνια στη φυλακή, μια 25χρονη γυναίκα (Κάθριν Λάνγκφορντ – 13 Reasons Why, Knives Out) επιστρέφει στη γενέτειρά της για να κάνει μια νέα αρχή. Παρόλα αυτά, ένας φόνος που συγκλονίζει την περιοχή, τη βάζει στο στόχαστρο της τοπικής κοινότητας λόγω του παρελθόντος της. Τότε, ο αγώνας για την απόδειξη της αθωότητάς της ξεκινά.Πρεμιέρα: Κυριακή 9/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD.Fire CountryΈνας νεαρός κατάδικος συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα σαν εθελοντής πυροσβέστης, αναζητώντας λύτρωση, αλλά και τη μείωση της ποινής φυλάκισής του.Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Κυριακή 9/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD.Witness Number 3Η Τζόντι γίνεται μάρτυρας μιας δολοφονίας και ταυτόχρονα, στόχος εκφοβισμού μαρτύρων μετά από την κατάθεσή της στην αστυνομία. Θα ανακαλέσει τη δήλωσή της ή θα αγωνιστεί για το σωστό;Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 15/10, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.The Traveller (2η σεζόν)Κάθε χρόνο, πάνω από 300 δολοφονίες στη Γαλλία παραμένουν ανεξιχνίαστες. Το γαλλικό δικαστικό σύστημα είναι κάθετο: δεν υπάρχουν χρήματα για να συνεχιστεί η διερεύνηση υποθέσεων που δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί, ο ντετέκτιβ Τόμας Μπαρέσκι (Ερίκ Καντονά) αναλαμβάνει δράση, για να βοηθήσει τις οικογένειες των θυμάτων.Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 16/10, 21.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.The SuspectΑκολουθούμε τον γιατρό Τζο Ο’ Λάφλιν, ο οποίος φαίνεται να έχει την τέλεια ζωή. Μία στοργική σύζυγο, μία τέλεια κόρη και μία επιτυχημένη καριέρα. Η ήρεμη ζωή του, όμως, διαταράσσεσαι έπειτα από τον θάνατο μιας νεαρής κοπέλας. Μήπως ο Τζο δεν είναι αυτός που όλοι νομίζουν;Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 21/10, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.Control RoomO Γκέιμπ εργάζεται ως χειριστής κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την υπηρεσία ασθενοφόρων στη Γλασκώβη. Κάποια στιγμή δέχεται μια απελπισμένη κλήση από μια γυναίκα που φαίνεται να τον γνωρίζει.Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 22/10, 21.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.Chucky (2η σεζόν)Η σατανική κούκλα Chucky ετοιμάζεται να ξανασκορπίσει τον πανικό. Παράλληλα, η άφιξη εχθρών και συμμάχων του Chucky θα φέρει στο φως αλήθειες, σχετικά με τη δημιουργία του.Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Πέμπτη 6/10, COSMOTE TV PLUS.WreckΟ Τζέιμι πιάνει δουλειά ως μέλος του πληρώματος του πλοίου, μέσα στο οποίο έφυγε από τη ζωή η αδερφή του. Μοναδικός του στόχος, η ανακάλυψη των πραγματικών αιτιών του θανάτου της.Πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία: Δευτέρα 10/10, COSMOTE TV PLUS.The Elon Musk ShowΆνθρωποι από το φιλικό, συγγενικό και εργασιακό περιβάλλον του Ίλον Μασκ, μιλούν για το απίθανο «ταξίδι» του, μέχρι τη στιγμή που κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Παράλληλα, παρουσιάζεται ακυκλοφόρητο υλικό από τη εποχή του στη Silicon Valley και τα πιο σύγχρονα project του.Πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία: Πέμπτη 13/10, COSMOTE TV PLUS.Gangs of LondonH επιτυχημένη βρετανική σειρά που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, παρουσιάζει μια ιστορία εκδίκησης που ξεκινά μετά τη βάναυση δολοφονία του αρχηγού της ισχυρότερης μαφιόζικης οικογένειας του Λονδίνου. Όταν ο γιος του (ΤζοΚόουλ – Peaky Blinders, Black Mirror) πασχίζει να ανακαλύψει τους δράστες, οι ενδιαφερόμενοι για την πρωτοκαθεδρία και την απόκτηση του θρόνου επιδίδονται σε ένα βίαιο κρεσέντο εγκληματικών δραστηριοτήτων με ολέθριες συνέπειες.Πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία: Παρασκευή 21/10, COSMOTE TV PLUS.Romulus (2η σεζόν)H σειρά που ξετυλίγει την επική ιστορία της γέννησης και δημιουργίας της Ρώμης, επιστρέφει για να παρουσιάσει ακόμα ένα κεφάλαιο για την «Αιώνια Πόλη». Στο επίκεντρο του 2ου κύκλου επεισοδίων, η στοχοποίηση της Ρώμης από τον Τίτο Τάτιο.Πρεμιέρα αμέσως μετά την Ιταλία: Σάββατο 22/10, COSMOTE TV PLUS.Brassic (4η σεζόν)Ο Βίνι και ο Ντίλαν είναι δύο αχώριστα αδέλφια μικροαπατεώνων. Η κοντινή τους σχέση παρουσιάζει τριγμούς, όταν η σύντροφος του Ντίλαν μαζί με το παιδί της, μετακομίζουν στο σπίτι τους, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Με τον Βίνι να αντιμετωπίζει τη νεοεισερχόμενη ως παρείσακτη, οι συνθήκες συγκατοίκησης χειροτερεύουν.Πρεμιέρα: Πέμπτη 27/10, COSMOTE TV PLUS.Πηγή: TVNEA.COM