Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος!Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:20 στο Star και στο Cash or Trash!Σήμερα, Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα του Cash or Trash, τέσσερα διαφορετικά και με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία αντικείμενα, θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, με εμπειρία στο χώρο των εκτιμήσεων και γνώσεις σε ευρύ φάσμα αντικειμένων. Τα αντικείμενα θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης.Τι μπορεί να κάνει μια… μούσα στο Cash or Trash; Σίγουρα μπορεί να εμπνεύσει τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο με το μοναδικό αντικείμενο της! Η Απολλωνία, χάρη στην εκκεντρική παρουσία της, φέρνει αέρα από τα ντεφιλέ των 90’s στην εκπομπή και γεμάτη αυτοπεποίθηση περνά στο δωμάτιο των αγοραστώνγια να διεκδικήσει το ποσό που επιθυμεί, αφού η εκτίμηση του Θάνου Λούδου εκπληρώνει τις προσδοκίες της. Άραγε θα συμβεί το ίδιο και στο δωμάτιο των συλλεκτών; To αντικείμενο της πωλήτριας, το οποίο είχε κατασκευαστεί αποκλειστικά ως δώρο για κάποια γενέθλιά της, μοιάζει τελικά σαν να είναι «κομμένο και ραμμένο» για την Ιόλη Χιωτίνη. Θα καταφέρει η ανατρεπτική Interior Designer, να το κερδίσει κάνοντας καλύτερη προσφορά από εκείνη της έτερης συλλέκτριας της παρέας, Ελομίδας Βισβίκη; Μια κουβέντα από ένα μέλος της ομάδας των αγοραστών, είναι ικανή να αλλάξει την πορεία των γεγονότων και να παίξει καταλυτικό ρόλο στην απόφαση της πωλήτριας. Καθώς φαίνεται, η περίπτωση του designer item της Απολλωνίας, είναι μια γυναικεία υπόθεση.Η Έρμα από την Κύπρο, φανατική τηλεθεάτρια της εκπομπής, έρχεται με το ξεχωριστό αντικείμενό της και όλη της την καλή διάθεση, έτοιμη να ζήσει και να απολαύσει την εμπειρία του Cash or Trash. Μέσω του αντικειμένου, ο Θάνος Λούδος ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κίνα, με περιγραφές και εικόνες, που θα έβρισκε κάποιος σε παλιές μεταξοτυπίες στα τέλη της Δυναστείας των Τσινγκ. Με τον μοναδικό τρόπο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ειδικός κατάλογος χρωματολογίας, η Δέσποινα Μοιραράκη δίνει την απόλυτη περιγραφή για το χρώμα του αντικειμένου της Έρμας, όπως μόνο εκείνη γνωρίζει. Η πρόεδρος των χειμερινών κολυμβητών Λεμεσού και «Βασίλισσα του Καρναβαλιού», όπως την αποκαλούν στην Κύπρο, με νέες πληροφορίες και διευκρινήσεις από τον Θάνο Λούδο, διαπιστώνει ότι είχε ως τώρα λάθος αντίληψη για την προέλευση του αντικειμένου της. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η Έρμα μπαίνει σε ρυθμό έντονων διαπραγματεύσεων, αφού έχει μελετήσει αρκετά καλά τους χαρακτήρες των αγοραστών, που έχει μπροστά της. Με κάποιους, μεταξύ των αγοραστών, να έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στην Ασιατική τέχνη, η πιο δυνατή προσφορά δεν αργεί να πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.Η Μαρία και η Αλεξία έρχονται στο Cash or Trash με τα αντικείμενα τους, που είναι βγαλμένα από μια στυλιστικά ιδιαίτερη δεκαετία του παρελθόντος. Μητέρα και κόρη γεμίζουν με αναπάντεχη αισιοδοξία, αφού αποχωρούν με μια από τις πιο υψηλές εκτιμήσεις για το δωμάτιο των αγοραστών. Οι αγοραστές, όλοι και για διαφορετικούς λόγους, «φλερτάρουν» με τα αντικείμενα των δύο κυριών. Έχοντας ως στόχο, μητέρα και κόρη, να επενδύσουν τα χρήματα από την πώληση των αντικειμένων τους στη νεοσύστατη επιχείρησή τους, η μαχητικότητα και των δύο δεν αφήνει περιθώρια στους αγοραστές για μέτριες προσφορές. Η Αλεξία και η Μαρία, ξεπερνώντας το πρωταρχικό τους άγχος, κερδίζουν έδαφος με μια δυνατή εκκίνηση προσφορών. Μια μικρή χαραμάδα αμφιβολίας τρυπώνει αναμεσά στις δυο πωλήτριες για τον αγοραστή, που ιδανικά θα έβλεπαν τα αντικείμενα τους να καταλήγουν. Σύντομα οι προσφορές φτάνουν σε τέλμα.Με μια βαλίτσα εποχής κάνει την είσοδό του ο Παναγιώτης στο δωμάτιο Εκτίμησης του Cash or Trash και η επαγγελματική του ιδιότητα μαρτυρά γνώση του αντικειμένου, που φέρνει προς πώληση. Ένα απλό αλλά ολοκληρωμένο αντικείμενο στο τραπέζι της εκτίμησης που εντυπωσιάζει αλλά ευαισθητοποιεί συγχρόνως, προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση στην οικοδέσποινα του Cash or Trash, Δέσποινα Μοιραράκη. Η υψηλή εκτίμηση του Θάνου Λούδου έρχεται να ολοκληρώσει την πληρότητα καθώς και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου. Στο Δωμάτιο των Αγοραστών, η «βαλίτσα ματαιοδοξίας», αν και πρόκειται για ένα αντικείμενο που θα το έβρισκε κάποιος στην συλλογή ενός άνδρα συλλέκτη, διεκδικείται με τέτοιο τρόπο, που φανερώνει τη γυναικεία αγοραστική δυναμική της ομάδας! Είναι μια από τις περιπτώσεις που ένα αντικείμενο κινητοποιεί το ίδιο έντονα όλους τους αγοραστές για να το αποκτήσουν. Το σίγουρο είναι πως καταλήγει στο χέρια εκείνου που το θέλει περισσότερο!