To PHARMA point συμπληρώνει φέτος είκοσι χρόνια ζωντανών διοργανώσεων, από το 2001, όταν άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του. Είκοσι χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και προσφοράς στη φαρμακευτική αγορά.1η Ημέρα

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

11:00 - 12:00

«Το ταξίδι της ερευνητικής ομάδας iGEM MetaThess στον κόσμο της Συνθετικής Βιολογίας»

Συμμετέχουν οι κκ.:

Αλέξανδρος Γιαννόπουλος

φαρμακοποιός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, στο πρόγραμμα "Ιατρική Ακριβείας και Μεταφραστική Έρευνα"

Ιωάννα Γουλιού



φαρμακοποιός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, στο πρόγραμμα "Ιατρική Ακριβείας και Μεταφραστική Έρευνα"

Μαρία Κοσμίδου



φαρμακοποιός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, στο πρόγραμμα "Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Μαρία Κωνσταντινίδου



φαρμακοποιός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Βιομηχανική Φαρμακευτική ΑΠΘ

Αλίκη Παπαδημητρίου



βιολόγος, υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Αικατερίνη Σαϊτη



φαρμακοποιός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, στο πρόγραμμα "Ιατρική Ακριβείας και Μεταφραστική Έρευνα"

12:00 - 12:30

«Πειθαρχικό δίκαιο φαρμακοποιών»

Γεώργιος Πέικος



δικηγόρος, ΜΒΑ

12:30 - 13:00

«Η σημασία της Αυτοφροντίδας στο ελληνικό φαρμακείο»

Δημήτριος Μωραΐτης



πρόεδρος Συνδέσμου ΕΦΕΧ

Χορηγός: ΕΦΕΧ

13:00 - 13:30

«#SYFA_New_Era»

Σπύρος Νικολαΐδης



πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

Χορηγός: ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13:30 - 14:00

«Γιατί άλλαξε η προσέγγιση στη διαχείριση του άσθματος στις παγκόσμιες συστάσεις GINA για το άσθμα; Διδάγματα από το παγκόσμιο πρόγραμμα SABINA»

Προεδρείο:

Ηρακλής Τιτόπουλος



MD, PhD, επεμβατικός πνευμονολόγος, διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ιατρικού Διαβαλκανικού, πρόεδρος Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος

Ομιλητής:

Σταύρος Τρύφων



MD, PhD, FCCP, FERS, πνευμονολόγος, διευθυντής ΕΣΥ, National Delegate for ERS, Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, γεν. γραμματέας Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος

Χορηγός: ASTRA ZENECA

14:00 - 14:30

Ενημερωτική Ομιλία

Χορηγός: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ

14:30 - 15:00

«Προσεγγίσεις της πολυπλοκότητας και της μορφολογίας των καινοτόμων εμβολίων και των σύγχρονων θεραπειών»

Ομιλητής:

Κωνσταντίνος Δεμέτζος



καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ

15:00 - 15:30

«Η αναδημιουργία του Φαρμακείου του Βονιφάτιου Βοναφίν στο Ναύπλιο, όπου ταριχεύθηκε μετά τη δολοφονία του ο Ιωάννης Καποδίστριας»

Βασίλειος Νικόλτσιος



Συνταγματάρχης ε.α. – φαρμακοποιός, διευθυντής Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου, Επιμελητής Μουσείων-Εκθέσεων

15:30 - 16:00

«Έλλειψη σιδήρου: Νέα δεδομένα για την αντιμετώπισή της»

Δρ Αναστάσιος Σπαντιδέας



παθολόγος, κλινικός

Χορηγός: PHARMA Q

16:00 - 16:30

Ενημερωτική Ομιλία

Ευγενία Τρίμμη,



Supplier Services & Offering associate director IQVIA Greece

Χορηγός: IQVIA

16:30 - 17:00

«Η φαρμακογονιδιωματική και ιατρική ακριβείας ως καινοτόμοι τομείς στον ιατροφαρμακευτικό χώρο»

Ιωάννης Βιζιριανάκης



αναπληρωτής καθηγητής στη Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογονιδιωματική, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

17:00 - 17:20

«Μπιλαστίνη, ένα σύγχρονο αντιισταμινικό για την αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων»

Δρ Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου



MD, PhD, MSc, FAAAAI, διευθυντής τμήματος Αλλεργιολογίας, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Adj Assistant Professor of Pediatrics, Allergy and Immunology Division of Allergy and Immunology and Jaffe Food Allergy Institute Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA

Χορηγός: ΒΙΑΝΕΞ

17:20 - 17:40

«Αντιγριπικός εμβολιασμός στο Φαρμακείο – Προστασία πέραν τη γρίπης.»

Σιδερής Γρηγοριάδης



φαρμακοποιός, MSc, MBA, μέλος Δ.Σ. ΣΥΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χορηγός: ΒΙΑΝΕΞ

17:40 - 18:00

«Ξηροφθαλμία και ο ρόλος του φαρμακοποιού»

Γεώργιος Παπαλέξης



χειρουργός οφθαλμίατρος, MD

Χορηγός: ΒΙΑΝΕΞ

18:00 - 19:30

Στρογγυλό Τραπέζι «Γυναίκα Φαρμακοποιός, ένας πολυσύνθετος ρόλος»

Εισαγωγική ομιλία - συντονισμός:

Άννα Σιδηροπούλου



αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΦΣΘ

Έχει κληθεί να συμμετέχει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Στη συζήτηση θα συμμετάσχει η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, κα Μαρία Ευαγγελοπούλου, που θα αναπτύξει το θέμα του εργασιακού στρες, και γυναίκες φαρμακοποιοί - μέλη του Φ.Σ. Θεσσαλονίκης σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις, που θα μιλήσουν για την καθημερινότητά τους.



Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι φαρμακοποιοίυμμετέχουν οι κκ. Μάρα Φεσατίδου, Σουζάνα Παλάσκα, Λίνα Νιφοράτου, Αλεξάνδρα Μαρτσικάλη , Λόλα Γκαλάπη και Μαρία Μυρωνίδου

19:30 - 21:00

Επίσημο καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Διονύσιο Ευγενίδη

- Χαιρετισμοί επισήμων



- Κεντρική ομιλία



- Βραβεύσεις προέδρων



- Βράβευση των φοιτητών που εισήχθησαν με την καλύτερη βαθμολογία στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, το 2022, από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ.



Η βράβευση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της ELPEN



- Βραβεύσεις

2η Ημέρα

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

11:00 - 11:30

«Στρατηγική Διαφοροποίησης μεταξύ των φαρμακείων: μπορούν όλοι να τα κάνουν όλα;»

Ντανιέλα Μάλο



πρόεδρος EEΦαM, Marketing Manager ΒΙΑΝ Α.Ε

11:30 - 12:30

«Πελατοκεντρική Προσέγγιση – Στρατηγική: Προκλήσεις στη Phygital εποχή».

Νίκος Κρατζόλας



BU Pharmacy Commercial Director Apivita

Χορηγός: APIVITA

12:30 - 13:00

«Ατοπικό έκζεμα: Μαλακτικά και Δερμακαλλυντικά»

Χρυσούλα Γκούσκου



φαρμακοποιός, Quality & Training manager Frezyderm ABEE

Χορηγός: FREZYDERM

13:00 - 13:30

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Φαρμακευτική, την Ψηφιακή Υγεία και την καθημερινότητά μας. Μια επανάσταση εν τη γενέσει»

Δρ Κωνσταντίνος Κωστίκας



φαρμακοποιός, επιστήμονας πληροφορικής

13:30 - 15:00

Δραστηριότητες Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Nέο site ΦΣΘ. Fsth v2.0

Ομάδα εργασίας



Θανάσης Γκαντρής– Πολίχνη, Μιχάλης Ζαννέτος– Αγίου Δημητρίου, Ιωάννης Ζαχαράκης – Κέντρο,



Θουκυδίδης Λοΐζος – Επανωμή, Ματθίλδη Κανάβη – Βούλγαρη, Γιώργος Κιοσές – Φάληρο,



Κωνσταντίνος Κωστίκας – Τρίλοφος, Σταύρος Νικολαΐδης– Περαία, Σπύρος Τσιακίρης– Αμπελόκηποι,



Μάρα Φεσατίδου – Ιπποκράτειο, Παύλος Φωτιάδης - Περαία

Αναπτυσσόμενες υπηρεσίες υγείας στα φαρμακεία της Ευρώπης. Μια σύγχρονη πρόκληση για το ελληνικό φαρμακείο

Εύη Κορωνίδου



αντιπρόσωπος ΦΣΘ στον ΠΦΣ

Συστήματα Εφημεριών Εξωτερικού. Το αναχρονιστικό σύστημα της Ελλάδας

Ομάδα εργασίας



Ειρήνη Αποστολίδου - Ελβετία, Αλέξανδρος Απόστολου - Σλοβακία, Δημήτρης Βαρέλας – Κύπρος,



Έλλη Γαβριηλίδου - Αυστρία, Μιχάλης Ζαννέτος - Ελλάδα, Γιώργος Κιοσές -Ελλάδα,



Έυη Κορωνίδου - Αγγλία, Παρμενίων Μαυροβουνιώτης - Τσεχία, Βασίλης Παλάσκας - Σλοβακία,



Αναστασία Πετρίδη - Ιταλία, Βίλλη Πετροπούλου - Αγγλία, Αγνή Σαμαρά - Ιταλία,



Κατερίνα Φωκά-Καραγιαννοπούλου – Ιταλία

15:00 - 16:30

Στρογγυλό τραπέζι «Επαγγελματική ενημέρωση φαρμακοποιών»

Συντονιστής:

Διονύσιος Ευγενίδης



πρόεδρος Δ.Σ. του ΦΣΘ

Συμμετέχουν οι κ.κ.:

Απόστολος Βαλτάς



πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΦΣ

Σεραφείμ Ζήκας



πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΔΕΕΑΦ

Εκπρόσωπος ΦΣΘ





16:30

Κλείσιμο εργασιών συνεδρίου

Παράλληλες Εκδηλώσεις

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ



Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

14:00 - 14:30

Παρουσίαση έρευνας με θέμα : «Καταναλωτική συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια του Covid-19" για τα αναλγητικά και τα συμπληρώματα διατροφής»

Ντόρα Κασσάρα



ΜΒΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Ευγενία Παπαϊωάννου



Επίκουρη Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

16:00 - 18:00

WORKSHOP



«Η σύγχρονη τεχνολογία των νανο-εμβολίων.



Περιπτωσιολογική μελέτη των νανο-εμβολίων εναντίον του ιού SARS-CoV-2»



“CASE STUDY ON NANOVACCINES”





Παρουσίαση:

Κωνσταντίνος Δεμέτζος



Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικόλαος Ναζίρης



φαρμακοποιός, MSc, PhD,COO στην In Touch Health Ν.Α. Φικιώρης & Σια Ε.Π.Ε., Μεταδιδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

pharmateam

ψσψσψσψσ