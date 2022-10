Πολλές φορές το σκέφτηκες αλλά μετά είπες ότι «δεν είναι δυνατό». Κι όμως! Το κινητό σου όντως σε ακούει. Δεν το λέμε για να τρομοκρατηθείς αλλά δεν μπορεί να ζεις και στην άγνοια. Ποιες είναι οι εφαρμογές που επιτρέπουν κάτι τέτοιο και τι πρέπει να κάνεις ώστε να απενεργοποιήσεις την συγκεκριμένη δυνατότητα;

Πρώτα ήρθε η Siri το 2011, μετά ήρθε το Google Assistant και μετά ακολούθησαν η Alexa και η Cortana. Καθένας με την πρόθεση να εξυπηρετήσει τους χρήστες ακούγοντας τις απαιτήσεις τους, είτε πρόκειται για τηλεφωνικές κλήσεις, είτε για αποστολή μηνυμάτων, ή προσθήκη στοιχείων σε μια λίστα υποχρεώσεων.

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, η ερώτηση δεν θα πρέπει να είναι απλώς «με ακούει το κινητό μου;» αλλά θα έπρεπε επίσης να αναρωτιέσαι, «πόσο με ακούει το τηλέφωνό μου;» και «τι κάνει με τις συνομιλίες που συλλέγει;»

«Γιατί με ακούει το κινητό μου;»

Κυρίως, τα κινητά μας μας ακούν για να μας βοηθήσουν. Αυτό γίνεται μέσω εφαρμογών φωνητικής βοήθειας, όπως είναι η Siri και η Google, αλλά και μέσω εξατομικευμένων διαφημίσεων που ακολουθούν τις συνομιλίες που γίνονται σχετικά με αυτές. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι μερικές φορές σου εμφανίζονται διαφημίσεις που σχετίζονται άμεσα με μια τηλεφωνική συνομιλία που μόλις είχες.

Είναι παρόμοιο με τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης παρακολουθούν τη δραστηριότητά σου για να διασφαλίσουν ότι σου παραδίδονται τα πιο σχετικά αποτελέσματα και οι διαφημίσεις. Από αυτή την άποψη, μπορείς να σκεφτείς το smartphone σου ως μηχανή λεκτικής αναζήτησης.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα πεις «Hey Google» ή Siri, να ξέρεις ότι είναι σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και τα δεδομένα σου μπορούν να συλλεχθούν για λόγους διαφήμισης ή μάρκετινγκ.

«Το κινητό μου με ακούει όλη την ώρα;»

Ναι, το κινητό σου σε ακούει συνέχεια. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά δίνεις τη συγκατάθεσή σου να σε ακούει όταν αποδέχεσαι τους όρους και τις προϋποθέσεις ενημερώσεων λογισμικού ή λήψεων εφαρμογών. Συνήθως τότε σου ζητάτε να επιτρέψεις τη συλλογή των δεδομένων σου, ώστε να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται με φωνή.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τηλέφωνα μπορούν επίσης να σε ακούν και παράνομα. Αυτό συμβαίνει όταν οι χρήστες δεν συναινούν στην ακρόαση και συχνά γίνεται μέσω spyware ή άλλου κακόβουλου λογισμικού που μολύνει το smartphone.

Για αυτόν τον λόγο, είναι πάντα συνετό να περιορίζεις τις άδειες που παρέχεις σε εφαρμογές και να εξετάζεις τους όρους και τις προϋποθέσεις των νέων προγραμμάτων που ζητούν πρόσβαση στο μικρόφωνο.

Πόσο πρέπει να ανησυχείς;

Γενικά, δεν πρέπει να ανησυχείς πολύ ούτε να προβληματίζεσαι. Φυσικά, εάν αισθάνεσαι άβολα με τη συλλογή των δεδομένων σου — είναι τα δεδομένα σου, σε τελική ανάλυση — υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για να κάνεις το κινητό σου να σταματήσει να τα συλλέγει.

Πώς θα πάψει να σε ηχογραφεί το smartphone σου;

Φυσικά, όπως ακριβώς μπορείς να καλύψεις και την κάμερά σου, μπορείς επίσης να καλύψεις και το μικρόφωνό σου με μια ταινία ή να αγοράσεις μια ειδική θήκη ώστε να μην σε ακούει. Αλλά μια πιο ασφαλής προσέγγιση είναι να ελέγξεις τα δικαιώματα μικροφώνου που χορηγούνται σε όλες τις εφαρμογές και επίσης να απενεργοποιήσεις τους εικονικούς βοηθούς.

Με λίγα λόγια, απενεργοποίησε το μικρόφωνό σου και θα σταματήσει να σε ακούει το κινητό σου.

Πώς θα απενεργοποιήσεις το μικρόφωνό σου στο iPhone;

Πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Siri & ΑναζήτησηΑπενεργοποίησε τα ακόλουθα στοιχεία:– «Listen for “Hey Siri”»– «Press Siri button for Siri»– «Allow Siri When Locked»Τέλος, όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, πάτησε «Απενεργοποίηση Siri»

Πώς θα απενεργοποιήσεις το μικρόφωνό σου στο Android;

Πήγαινε στην επιλογή ΡυθμίσειςGoogle > Υπηρεσίες λογαριασμού > Αναζήτηση, Βοηθός και Φωνή > ΦωνήΕπίλεξε Voice Match και, τέλος, απενεργοποίησε το «Hey Google»

Πώς να απενεργοποιήσεις την πρόσβαση στο μικρόφωνο σε όλες τις εφαρμογές

Για να απενεργοποιήσεις την πρόσβαση στο μικρόφωνο σε συσκευές iOS, πήγαινε στις Ρυθμίσεις > [μια συγκεκριμένη εφαρμογή] > Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, απενεργοποίησε το Μικρόφωνο.

Για να απενεργοποιήσεις την πρόσβαση στο μικρόφωνο σε συσκευές Android, πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών > [μια συγκεκριμένη εφαρμογή] > Δικαιώματα και, στη συνέχεια, επίλεξε «Απενεργοποίηση μικροφώνου».

Ελπίζω πραγματικά οι παραπάνω συμβουλές να σε βοήθησαν. Ξέρω πόσο ενοχλητικό είναι να νιώθεις ότι κάποιος σε παρακολουθεί μονίμως…

