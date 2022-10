2022-10-22 09:27:27

Συνέντευξη παραχώρησε ο Ηλίας Μπόγδανος και αναφέρθηκε στο Survivor All Star.



Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλό Μεσημεράκι» και αρχικά, αποκάλυψε αν έχει μπει σε συζητήσεις με την παραγωγή.



«Θα ήθελα να πάω στο All Star Survivor. Αυτό που με κάνει να το σκέφτομαι περισσότερο είναι τα συναισθήματα που σου γεννιούνται σε μια τέτοια συνθήκη. Εκτιμήσα πολύ παραπάνω κάποιες αξίες, όπως η οικογένεια», ανέφερε.



Ωστόσο, δήλωσε πως ο ίδιος ακόμα δεν έχει «βάλει την υπογραφή του». «Δεν έχω βάλει ακόμα την υπογραφή μου, αλλά έχουν γίνει συζητήσεις με όλους τους παλιούς παίκτες. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν μπορώ να παραδεχτώ τίποτα, γιατί τίποτα δεν είναι επίσημο. Είναι όλοι πολύ κοντά και ταυτόχρονα πολύ μακριά από το να πουν "ναι"», δήλωσε.



«Μπορώ να πω ότι όλα δείχνουν ότι το "All Star Survivor" θα πραγματοποιηθεί και οι περισσότεροι θα είμαστε εκεί. Κάποιοι συμμετέχοντες μπορούν να σκεφτούν ότι είναι καλά τα λεφτά, η προβολή, εννοείται ότι ισχύουν αυτά», είπε και πρόσθεσε ότι δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για την προετοιμασία του. «Δεν κάνω κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία αλλά κάνω καθημερινά γυμναστική», εξήγησε.



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ