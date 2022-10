Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το τρένο ανέπτυξε ταχύτητες έως και 128 χλμ./ώρα σε σωλήνα με κενό αέρος.(The Third Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corp)Η Κίνα ισχυρίζεται ότι έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική διαδρομή ενός τρένου υψηλών ταχυτήτων που λειτουργεί με την τεχνολογία κενού αέρος ή «vactrain», σύμφωνα με δημοσίευμα της κρατικής εφημερίδας China Daily.Εύη ΤσιριγωτάκηΟι ερευνητές δοκίμασαν το τρένο κατά μήκος μιας διαδρομής περίπου 2 χιλιομέτρων στην επαρχία Shanxi στη βόρεια Κίνα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το τρένο ανέπτυξε ταχύτητες έως και 128 χλμ./ώρα μέσα σε σωλήνα με κενό αέρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο στόχος της επιστημονικής ομάδας είναι να κατασκευάσει τελικά μια πίστα δοκιμών μήκους 59 χιλιομέτρων, όπου το τρένο θα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες έως και 1.000 χλμ./ώρα.Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη επίδειξη ενός τρένου μαγνητικής αιώρησης που κινείται σε σωλήνα με κενό αέρος. Ενώ τα μαγνητικά τρένα είναι ένα καθιερωμένο αλλά σπάνιο μέσο μεταφοράς, η ιδέα ενός vactrain δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.Ίσως η πιο διάσημη ιδέα ενός τρένου που κινείται σε μεγάλους σωλήνες με κενό αέρος είναι το Hyperloop του Ίλον Μασκ, στο οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2012. Παρά την αισιοδοξία και τις πρώιμες δοκιμές, ακόμη δεν έχουμε δει ένα σύστημα Hyperloop πλήρους κλίμακας να κατασκευάζεται, πόσο μάλλον να τίθεται σε λειτουργία.Νωρίτερα φέτος, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του The Boring Company θα επιχειρήσει τελικά να κατασκευάσει ένα υπόγειο Hyperloop μέσα στα επόμενα χρόνια.ΠΗΓΗ: Futurism , ertnews.grsidirodromikanea.blogspot.com