13 χρόνια από τις πρώτες αναρτήσεις στο μπλογκ μου. Ομολογώ ότι ποτέ δεν φανταζόμουν την εξέλιξη που θα είχε αυτό το ιστολόγιο. Καθημερινά έχει κατά μέσο όρο 1000- 1200 προβολές σελίδων ενώ τα τελευταία 12 χρόνια είναι σταθερά πρώτο στη Google, στην αναζήτηση Πειράματα και Πειράματα Φυσικής .Για την ιστορία , η σελίδα ξεκίνησε ένα απόγευμα πριν από 13 χρόνια, όταν η αδερφή μου Θεοδότα είχε έρθει επίσκεψη στο σπίτι μου. Η Θεοδότα μου έδωσε λοιπόν την ιδέα :Γιατί δεν κάνεις ένα μπλογκ; Έλα τώρα θα το στήσουμε μαζί!Και έτσι ξεκίνησε η σελίδα...σε έναν απογευματινό καφέ και για πλάκα!Και την ονομάσαμε Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά και έτσι έμεινε η ονομασία από τότε.Για περίπου έναν χρόνο ανέβαζα μόνον απλά πειράματα , χωρίς πολλά λόγια ή ανέβαζα απλά φωτογραφίες των πειραμάτων που έκανα.Βλέποντας όμως, ότι το ενδιαφέρον μεγάλωνε από τους αναγνώστες του μπολγκ ,άρχισα να γράφω αναλυτικά κείμενα για τα πειράματα με βίντεο και φωτογραφίες και πρόσθεσα και τα επιστημονικά νέα της ημέρας. Στη συνέχεια τα επιστημονικά νέα έγιναν καθημερινή συνήθεια δική μου αλλά και χιλιάδων αναγνωστών που επιλέγουν την ιστοσελίδα για να ενημερωθούν ίσως γιατί επιλέγω τις σωστές φωτογραφίες και βάζω πάντα τις πηγές και το αρχικό επιστημονικό άρθρο.Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην προσπάθειά μου. Μου δίνει δύναμη και κέφι για να συνεχίσω . Με ενδιαφέρει κάθε σχόλιο ή παρατήρηση που θα βοηθούσε στην βελτίωση του ιστολογίου.Παρακάτω αναφέρω τα μέσα, ελληνικά και διεθνή που αναφέρουν το Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά στις ιστοσελίδες τους ή σε σχετικά άρθρα.CERN websiteΣτην κεντρική ιστοσελίδα του CERN!!http://home.web.cern.ch/students-educators/updates/2014/12/cern-inspires-primary-school-students-play-protonshttp://home.web.cern.ch/students-educators/updates/2014/04/playing-protons-primaryhttp://cylindricalonion.web.cern.ch/blog/201608/playing-protons-engaging-teachers-engage-k-6-students-science-technology-and-innovationhttp://ep-news.web.cern.ch/content/playing-protons-engaging-teachers-engage-k-6-students-science-technology-and-innovationPhysics Today /EdutopiaΣτο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό σάιτ των ΗΠΑhttps://www.edutopia.org/discussion/playing-protons-how-cern-inspires-primary-school-studentshttp://tinanantsou.blogspot.gr/2014/12/physics-today.htmlhttp://tinanantsou.blogspot.gr/2015/01/to-video-edutopia.htmlΣτο Physics Today American Institute of PhysicsΕλληνικός ΤύποςΗ Καθημερινήhttp://www.kathimerini.gr/763480/article/epikairothta/ellada/ta-ektakia-poy-ema8an-ta-mystika-toy-cernhttp://www.kathimerini.gr/863101/article/epikairothta/episthmh/daskaloi-sta-8rania-toy-cernhttp://www.kathimerini.gr/874109/interactive/epikairothta/episthmh/paizontas-me-ta-swmatidia-sto-cernhttp://www.ekathimerini.com/212323/article/ekathimerini/community/greek-teachers-learn-abcs-of-particle-physics-at-cernHuffington Post Greecehttp://www.huffingtonpost.gr/tina-nantsou/-_256_b_6423264.htmlLifohttp://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/54282To Bήμαhttp://www.tovima.gr/Η Ελευθεροτυπίαhttp://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=244757Να αναφέρω ότι το Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά προτείνεται ως σύνδεσμος:Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημώνdigitschool.minedu.gov.grστο Πανεπιστήμιο Αιγαίουhttp://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe/support.htmΕπίσης στο twitter μας ακολουθούν:The official twitter of The Lawrence Hall of Science University of California BerkeleyBerkeley ScienceTechnion~ Israel Institute of Technology.Technion IsraelΤο Επίσημο Ιστολόγιο Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτωνminedu.gr/blogόπως επίσης και άλλες σημαντικές επιστημονικές σελίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού:Τina Νantsou@tinanantsouhttps://twitter.com/followers