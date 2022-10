Η έδρα των Final Four της Euroleague είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Το συγκεκριμένο πρόβλημα υφίσταται και φέτος, καθώς σε λίγες μέρες μπαίνει Νοέμβριος και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα διεξαχθεί το σημαντικότερο event της χρονιάς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στο… τραπέζι έχουν πέσει Κωνσταντινούπολη, Κάουνας, ακόμα και το... Ντουμπάι χωρίς να έχει βρεθεί ακόμη η «χρυσή τομή». Το Βελιγράδι και το Βερολίνο παραμένουν επίσης στο προσκήνιο. Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τον τόπο διεξαγωγής των Final Four, φέρεται να έχει βάλει σε σκέψεις τις ομάδες-μετόχους της Euroleague. Εξετάζεται λοιπόν η κατάργηση του συγκεκριμένου event! Υπάρχει σενάριο δηλαδή οριστικής κατάργησης των Final Four! Καταρχάς, το μόνο σίγουρο είναι το εξής: Άμεσα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αν παρθεί μία τέτοια απόφαση, θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να γίνει πράξη. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει αυτή η αλλαγή, τότε θα… επιστρατευτεί σύστημα με σειρές αγώνων στους ημιτελικούς και στον τελικό, όπως ακριβώς συμβαίνει στο ΝΒΑ! Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος νέος CEO της ECA, Μάρσαλ Γκλίκμαν, είναι υπέρ της σειράς αγώνων σε ημιτελικά και τελικούς, καθώς αυτό το σύστημα διεξαγωγής θα αύξανε τα τηλεοπτικά έσοδα και την εμπορικότητα του προϊόντος.

athlitikotetradio