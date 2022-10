Μήπως ήρθε η ώρα… να μάθεις όλες τις τεχνικές του μακιγιάζ;

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 ξεκινάει το νέο σεμινάριο «Επαγγελματικό μακιγιάζ» με καθηγήτρια τη Μαρία Παπαγιάννη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής “Tabula Rasa” με παρακολούθηση από κοντά ή εξ αποστάσεως. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό βιαστείτε!

Λίγα λόγια για το μάθημα:

Αρχικά θα κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία του μακιγιάζ ανά τους αιώνες. Θα δούμε πως οι διαφορετικές κουλτούρες, αλλά και το μέσον για το οποίο προοριζόταν επηρέασαν την εξέλιξή του. Από το καθημερινό beauty make up, στο πολυτελές fashion make up, θα μάθουμε πως να εκφράζουμε την προσωπικότητα ενός χαρακτήρα στο πρόσωπο και θα δημιουργήσουμε πληθώρα make up styles, από πολύχρωμα face and body paints, μέχρι αιματοβαμμένα special effects.

Σκοπός του κάθε μαθήματος, θα είναι να μας “εξοπλίσει” με όλες τις τεχνικές, ιδέες αλλά και την ευελιξία να φέρουμε τις ιδέες μας στην ζωή. Με το τέλος των μαθημάτων, θα εξασκηθούμε στο πιο απαιτητικό μακιγιάζ όλων, το νυφικό, που απαιτεί ένα συνδυασμό όλων των τεχνικών και των υλικών που θα έχουμε μάθει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Βασικές ενότητες του σεμιναρίου:

· Γνωρίζοντας τα βασικά εργαλεία μακιγιάζ. Στάδια μακιγιάζ και η εφαρμογή τους

· Μορφολογία προσώπου και χρωματολογία: Αναδεικνύοντας την δομή του προσώπου

· Βασικές τεχνικές και εντάσεις μακιγιάζ

· Μακιγιάζ τηλεόρασης, φωτογραφίας και σινεμά (για κάμερα SD και HD)

· Μακιγιάζ ειδήσεων και τηλεοπτικών εκπομπών (για κάμερα SD και HD)

· 1920’s The age of wonderful nonsense

· 1930’s Η εποχή της ύφεσης

· 1940’s και 1950’s Η χρυσή εποχή της τηλεόρασης

· 1960’s και 1970’s Η εποχή των παιδιών των λουλουδιών και του “Feel good”

· 1980’s H δεκαετία της Disco

· 1990’s Η ψηφιακή εποχή

· Μακιγιάζ για catwalk – Μέθοδος εργασίας

· Face painting για events

· Full face painting

· Body Painting – πως δίνουμε σωστή σκίαση και διάσταση στο έργο μας

· Body painting: Δημιουργία stencil

· Θεατρικό Μακιγιάζ: Αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου επί σκηνής (Ibsen and the Naturalist Movement)

· Δημιουργώντας τον χαρακτήρα

· Αρχαίο Ελληνικό και Ελισαβετιανό (Shakesperean) θεατρικό μακιγιάζ

· Αναγεννησιακό θεατρικό μακιγιάζ και Commedia dell’arte

· Όπερα του Πεκίνο και θέατρο Kabuki

· Γήρανση προσώπου στο θέατρο

· Γήρανση προσώπου στην φωτογραφία και την τηλεόραση

· Γήρανση προσώπου και χεριών με latex

· Special Effects: Μελανιές και σχισίματα

· Special Effects: Εγκαύματα 1ου, 2ου και 3ου βαθμού

· Special Effects: Γρατζουνιές και ράμματα

· Special Effects: Μαχαιριές από διαφορετικά είδη λεπίδας

· Special Effects: Κομμένος λαιμός και σπασμένη μύτη

· Special Effects: Πληγές από σφαίρες

· Special Effects: Σμιλεύοντας χαρακτηριστικά του προσώπου με κερί

· Special Effects: Κομμένα μέλη

· Νυφικό μακιγιάζ

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Δευτέρα 20:00-21:45 στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής "Tabula Rasa", Τριών Ιεραρχών 18-20 Θησείο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να συμπεριληφθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning), με παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω ενός απλού υπολογιστή, από όποιο μέρος του κόσμου κι αν είστε.



Στο τέλος του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση πιστοποίησης από το εργαστήρι "Tabula Rasa".



Σημείωση: Το πρόγραμμα απευθύνεται για περιορισμένο αριθμό σπουδαστών. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.



Για δηλώσεις συμμετοχής και εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργαστήρι δημιουργικής γραφής "Tabula Rasa" στο τηλέφωνο: 213 00 24 291 ή στο 6971 970 971 ή στο e-mail: [email protected]

Δείτε όλα τα δημιουργικά σεμινάρια της σχολής, πατώντας εδώ:https://tabula.gr/NEW/?page_id=21019

Πηγή: TVNEA.COM