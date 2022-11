Πλέον μπορείτε να προσθέσετε στη ψηφιακή συλλογή σας ένα ακόμη δωρεάν παιχνίδι, το οποίο μάλιστα μπορείτε να απολαύσετε με τους φίλους και τη παρέα σας.

Το Destroy All Humans! Clone Carnage, το standalone DLC του remake του Destroy All Humans! έγινε πλέον free-to-play στα PC (μέσω Steam και GOG) και στο Xbox One, καθώς πλέον η THQ Nordic το πλασάρει σαν μια standalone multiplayer εμπειρία.













Περισσότερα: unboxholics

