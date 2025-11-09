2025-11-09 10:22:22
Μια νέα συνεργασία με τη Google φέρνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην πρωτοπορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το ΕΚΠΑ εξασφάλισε για όλους τους φοιτητές του δωρεάν πρόσβαση για 12 μήνες στο πρόγραμμα Google AI Pro, προσφέροντας ένα πλήρες οικοσύστημα εργαλείων έρευνας, δημιουργίας και ανάλυσης βασισμένων στην AI.

Η συνδρομή περιλαμβάνει απεριόριστη χρήση του Gemini 2.5 Pro, του πιο προηγμένου μοντέλου της Google, καθώς και τα Deep Research και NotebookLM, εργαλεία για εις βάθος έρευνα και οργάνωση γνώσεων.

Οι φοιτητές αποκτούν επίσης 2 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud, καθώς και πρόσβαση σε δημιουργικές εφαρμογές AI, όπως το Veo 3 για παραγωγή βίντεο και το Jules για προγραμματισμό.
