greece-salonikia

Η χρονιά που διανύσαμε περίειχε τεράστιες γεωπολιτικές εξελίξεις και δη με την επιχείρηση που εκκίνησε η Ρωσία στα εδάφη της Ουκρανίας.Ο κόσμος όμως πήρε γενικότερα το μάθημα του από τα όσα διαδραματίστηκαν και δη η Δύση με τις άκαρπες προσπάθειες της Δύσης να υπερασπιστεί μάταια τον ηθοποιό - μαριονέτα Zelensky που θυσίασε λόγω της ματαιδοξίας του τις ζωές χιλιάδων Ουκρανών.Οι Financial Times συνόψισαν και κατονομάζουν τα πέντε κύρια μαθήματα από τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.Το άρθρο βασίστηκε στις συνεντεύξεις με διάφορους δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές και ειδικούς που προσπάθησαν να βγάλουν τα κύρια συμπεράσματα για τον κόσμο και τις δύο χώρες που εμπλέκονται στις εχθροπραξίες.1) Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ότι μετά από πολλά χρόνια ειρήνης, ο «μεγάλος πόλεμος επέστρεψε» στη διεθνή σφαίρα, πράγμα που σημαίνει ότι η σημασία του βιομηχανικού δυναμικού των εμπόλεμων χωρών έχει αυξηθεί.Η ικανότητα παραγωγής όπλων και τα αποθέματά τους είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία της μάχης.2) Την ίδια στιγμή, δυτικοί ειδικοί αναγνώρισαν ότι η μαχητική ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων εξαρτάται από τις ξένες προμήθειες. Αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που καταλήγουν οι ειδικοί.Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι δυτικοί σύμμαχοι θα συνεχίσουν να προμηθεύουν στην Ουκρανία όπλα, σε ποια ποσότητα και ποια ποιότητα.3) Το τρίτο μάθημα ήταν κυρίως αφιερωμένο στη Μόσχα.Καθώς η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα, οι δυτικές εξαγωγές υποστήριξαν ότι ο μεγάλος αριθμός στρατευμάτων και ο προηγμένος στρατιωτικός εξοπλισμός είναι «άχρηστα» χωρίς την καλή νοημοσύνη και ηγεσία.Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί ισχυρίστηκαν ότι η Μόσχα παρέδωσε μαθήματα. Η κατάσταση στην πρώτη γραμμή άλλαξε όταν ο στρατηγός Surovikin διορίστηκε διοικητής των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.Σύμφωνα με έναν στρατιωτικό εμπειρογνώμονα για τη Ρωσία από το think tank Rand Corporation, ο Surovikin είναι «πιθανώς ο πιο ικανός διοικητής που έχει θέσει η Ρωσία».Ο Surovikin κατάφερε να ενισχύσει τις γραμμές του μετώπου από τους κινητοποιημένους στρατιωτικούς και οργάνωσε «μια επιτυχημένη απόσυρση από τη στρατηγικής σημασίας νότια πόλη Χερσώνα, όπου τα ρωσικά στρατεύματα απειλούνταν με περικύκλωση.Από την άλλη, οι ειδικοί τόνισαν ότι ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει τώρα δύσκολες στιγμές. Υποφέρουν μεγάλες απώλειες, πολλοί από αυτούς είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι, ορισμένες από τις ουκρανικές μονάδες υποφέρουν από υπερβολική κόπωση και έλλειψη όπλων και πυρομαχικών. Ωστόσο, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί εξακολουθούν να έχουν περισσότερα κίνητρα από τους Ρώσους.4) Το τέταρτο μάθημα που αντλήθηκε από τον πόλεμο είναι ότι η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών είναι εξαιρετικά σημαντική για τη στρατιωτική επιτυχία.5) Το πέμπτο συμπέρασμα, που είναι «ίσως το πιο σημαντικό μάθημα» της σύγκρουσης, είναι ότι η μάχη δεν δίνεται μόνο στο πεδίο της μάχης και η πορεία της σύγκρουσης δεν εξαρτάται μόνο από τον στρατιωτικό εξοπλισμό.Σύμφωνα με τους FT, οι δυτικές χώρες θα πρέπει να αναλογιστούν πώς έχει αλλάξει γενικά η έννοια της ειρήνης και του πολέμου μετά την έναρξη της ειδικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία.Η σύγκριση με το ΑφγανιστάνΤο δημοσίευμα επιχειρεί μια σύγκριση μεταξύ της εισβολής της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν το 1979 και αυτής της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.Όπως αναφέρει το σχέδιο της Μόσχας για το Αφγανιστάν ήταν ότι με την «ρίψη» εκατοντάδων αλεξιπτωτιστών θα μπορούσαν να καταλάβουν άμεσα το κύριο αεροδρόμιο, κατόπιν την πρωτεύουσα, να σκοτώσουν τον πρόεδρο και να επιβάλλουν ένα καθεστώς της αρεσκείας τους.Ήταν προφανές πως το σχέδιο προέβλεπε την άμεση κατάρρευση του Αφγανιστάν.«Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin χρησιμοποίησε με υπερβολική αυτοπεποίθηση το ίδιο σχέδιο για την εισβολή στην Ουκρανία, όπου και εδώ φαντάστηκε μια γρήγορα κατάληψη του Κιέβου και κατόπιν όλης της χώρας.Υπάρχει ένας άμεσος παραλληλισμός μεταξύ του πώς μια ομάδα ηλικιωμένων στο Κρεμλίνο έλαβε μια κακή απόφαση εισβολής στο Αφγανιστάν και πως μια επίσης ομάδα ηλικιωμένων και πάλι στο Κρεμλίνο έλαβε την ίδια απόφαση.Και στις δύο περιπτώσεις, ο στρατός είχε κρίνει κακή ιδέα την εισβολή, αλλά οι ενστάσεις του απορρίφθηκαν» λέει στους FT o βετεράνος Ρώσος ειδικός και στρατιωτικός, Mark Galleoti.Νέα εισβολή στο Κίεβο;Σύμφωνα με τους FT, η σοβιετική εισβολή άφησε πίσω της 15.000 νεκρούς Σοβιετικούς και οδήγησε σε ένα τέλμα 10 ετών, το οποίο έληξε με την αποχώρηση του σοβιετικού στρατού.Στην Ουκρανία, όπου εκτιμάται ότι συνολικά 100.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί τους 10 αυτούς μήνες της εισβολής, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να μη διαβάζει σωστά την εθνική διάθεση.Οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν το Κίεβο ενώ ο ουκρανικός στρατός έχει καταφέρει να ανακαταλάβει περίπου τη μισή έκταση, από αυτήν που αρχικά οι Ρώσοι είχαν καταφέρει να καταλάβουν.Παρόλο αυτά η Μόσχα δεν φαίνεται να πτοείται, με τους Ουκρανούς να εκτιμούν πως η Ρωσία σχεδιάζει μια νέα χερσαία επίθεση προς το Κίεβο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει για ένα τέτοιου εγχείρημα.Το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος το 2023 επιχειρούν να σκιαγραφήσουν οι Financial Times, οι οποίοι διερωτώνται ποια μαθήματα μπορούν να αντληθούν από την ουκρανική σύγκρουση και πώς αυτή θα μπορούσε να εκτυλιχθεί το 2023Μια βασική παραδοχή, κατά στρατιωτικούς αναλυτές και αξιωματούχος, είναι ότι «ο μεγάλος πόλεμος επέστρεψε» και μαζί του, η ανάγκη για τις χώρες να έχουν βιομηχανική ικανότητα και τεράστια αποθέματα όπλων για να μπορέσουν να συνεχίσουν να πολεμούν με υψηλή ένταση..