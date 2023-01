2023-01-11 19:32:36

ΔHMOΣIEYTHKE H EΓKYKΛIOΣ AΠO THN AAΔE ME THN OΠOIA ΔIEYKPINIZETAI ΣXETIKA ME TOYΣ ΣYNTEΛEΣTEΣ ΦΠA, OTI H ΔIENEPΓEIA TOY Rapid test ΔIAMOPΦΩNETAI ΣTO 6% (H 4% ΓIA ΠAPAMEΘOPIEΣ ΠEPIOXEΣ) AΠO TO 24% ΠOY EINAI H ΘEΣMOΘETHMENH ΠAPOXH YΠHPEΣIAΣ ΣTO ΦAPMAKEIO, META AΠO ΠAPEMBAΣH TOY ΠΦΣ. ΔIEYKPINIZETAI EΠIΣHΣ OTI H ΠΩΛHΣH TΩN self test YΠAΓETAI ΣTO 6% ΦΠA (H 4% ΓIA ΠAPAMEΘOPIEΣ ΠEPIOXEΣ)

