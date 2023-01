Πηγή έμπνευσης για κάθε μορφή τέχνης, το τρένο δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο του τραγουδιού.Σε όλον τον κόσμο, είναι δεκάδες τα τραγούδια που αναφέρονται στο τρένο.Η αναμονή στην αποβάθρα, η προσμονή μιας συνάντησης, το ταξίδι στο άγνωστο αλλά και η επιστροφή σε γνώριμο τόπο είναι θέματα διαχρονικά, από εκείνα που πλάθουν την τέχνη στην πιο οικεία της έκφραση.

Στη διεθνή μουσική σκηνή, μπορεί κανείς να θυμηθεί τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του ροκ, όπως το “Train of Love” του Neil Young, κορυφαίες δημιουργίες της τζαζ, σαν το «Take the A Train» του Duke Ellington, αλλά και ποπ επιτυχίες όπως το «Last train to London» των Electric Light Orchestra.

Δεκάδες και τα ελληνικά τραγούδια που γεννήθηκαν από το τρένο. Προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες που οι δημιουργοί άκουσαν και μετέτρεψαν σε στίχους, τα βιώματα μιας ολόκληρης εποχής έγιναν τραγούδια που τραγουδήθηκαν από χιλιάδες στόματα και διαμόρφωσαν τη συλλογική μας κουλτούρα. Τραγούδια για χαρές και λύπες, για διασκέδαση και για παρηγοριά, για έρωτες και αποχωρισμούς.

Σε μια αυθαίρετη καταγραφή, μπορεί κανείς να θυμηθεί το «Πάει, έφυγε το τρένο» του Μάνου Χατζιδάκη, τα θλιμμένα «Τρένα που ‘φύγαν» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα με την αξεπέραστη φωνή της Βίκυς Μοσχολιού, το «Γύριζαν τα τρένα» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Λευτέρη Σπανού –τραγούδι πολιτικό, πίσω απ’ την ιστορία μιας αγάπης. Επίσης, το «Κάποιο τρένο» του Δήμου Μούτση σε στίχους του Νίκου Γκάτσου (το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η Δήμητρα Γαλάνη), αλλά και το «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο» του Τάκη Μουσαφίρη με τον Δημήτρη Μητροπάνο, το οποίο άργησε να γίνει αποδεκτό αλλά μέσα στα χρόνια έγινε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του μεγάλου τραγουδιστή.

Τα τρένα ενέπνευσαν και τον χώρο του ελληνικού ροκ. Ας θυμηθούμε το «Τρένο» που δισκογράφησαν οι Τρύπες, αλλά και το «Τρένο-Φάντασμα» που κυκλοφόρησαν τα Ξύλινα Σπαθιά. Όποιο κι αν είναι το μουσικό τους στυλ, τα τραγούδια με τρένα εκφράζουν συνήθως βαθιά συναισθήματα, καθώς τα ταξίδια σημαίνουν αποχωρισμούς, αβεβαιότητα, ξενιτιά ή, ίσως, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

hellenictrain.gr







sidirodromikanea.blogspot.com