Το σήμα προήλθε από γαλαξία που ονομάζεται SDSSJ0826+5630 και βρίσκεται σε απόσταση 8,8 δισεκατομμύρια έτη φωτός (… και δεν έχει καμία σχέση με εξωγήινους)

Xρωματισμένη εικόνα του ραδιοφωνικού σήματος από το ατομικό υδρογόνο του γαλαξία. Το υδρογόνο εκπέμπει ραδιοκύματα μήκους κύματος 21 εκατοστών [διαβάστε σχετικά: Το υδρογόνο εκπέμπει στην ραδιοφωνική συχνότητα των 1420 ΜHz]

Αστρονόμοι που χρησιμοποιούσαν ραδιοτηλεσκόπιο στην Ινδία κατέγραψαν το πιο μακρινό ραδιοσήμα από έναν γαλαξία, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι τα μυστικά του πρώιμου σύμπαντος μπορούν να αποκαλυφθούν χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία τηλεσκοπίων σύμφωνα με την δημοσίευσή τους με τίτλο ‘Detection of H I 21 cm emission from a strongly lensed galaxy at z~1,3‘Το σήμα προήλθε από έναν γαλαξία που ονομάζεται SDSSJ0826+5630 που βρίσκεται σε απόσταση 8,8 δισεκατομμύρια έτη φωτός (z~1,3). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει πιο κοντά στo Big Bang από οποιονδήποτε άλλο γαλαξία που είχε ανιχνευθεί προηγουμένως χρησιμοποιώντας ραδιοαστρονομία.H τεχνική που χρησιμοποίησανΟι αστρονόμοι εκμεταλέυτηκαν το φαινόμενο του βαρισκού φακού που εμφανίζεται όταν η μάζα ενός αντικειμένου προκαλεί κάμψη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. ‘Ετσι, τα αντικείμενα του υποβάθρου να μεγεθύνονται αρκετά σε σχέση με τα αντικείμενα στο προσκήνιο.Η απεικόνιση μας δείχνει τον τρόπο ανίχνευσης του σήματος από έναν μακρινό γαλαξία χρησιμοποιώντας το φαινόμενο του βαρύτιkού φακού

Τα ραδιοφωνικά σήματα γίνονται πιο αδύναμα όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας γαλαξίας από τη Γη, γεγονός που καθιστά δύσκολο την ανίχνευση από τα σημερινά ραδιοτηλεσκόπια, αλλά μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society δίνει ελπίδα ότι η ανίχνευση γαλαξιών σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από τη Γη μπορεί τώρα να είναι σε κοντινή απόσταση.

«Ένας γαλαξίας εκπέμπει διαφορετικά είδη ραδιοσημάτων», δήλωσε ο Arnab Chakraborty, ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής που μελετά την κοσμολογία στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. «Μέχρι τώρα, ήταν δυνατό να συλλάβουμε μόνο αυτό το συγκεκριμένο σήμα από έναν κοντινό γαλαξία, περιορίζοντας τις γνώσεις μας σε εκείνους τους γαλαξίες που βρίσκονται πιο κοντά στη Γη».

