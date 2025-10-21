2025-10-21 17:02:49
Φωτογραφία για Ανίχνευσαν οινόπνευμα και ξύδι σε γειτονικό γαλαξία
Ολόκληρος ο γαλαξίας φαίνεται δεξιά στο πάνω ένθετο. Η κύρια εικόνα είναι η μεγέθυνση της περιοχής σχηματισμού άστρων στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου, που φιλοξενεί το πρωτοάστρο ST6. Εκεί ανιχνεύθηκαν πολύπλοκα οργανικά μόρια.

Οι αστρονόμοι μελετώντας τον πρωτοαστέρα ST6 στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου με τα ειδικά όργανα του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, ανίχνευσαν την ύπαρξη πολύπλοκων οργανικών μορίων όπως: μεθανόλη (CH3OH), ακεταλδεύδη (CH3CHO), οινόπνευμα ή αιθανόλη (CH3CH2OH), μυρμηκικός μεθυλεστέρας  (HCOOCH3), και ξύδι ή οξικό οξύ (CH3COOH). Εκτός από την μεθανόλη, για τις υπόλοιπες οργανικές ενώσεις είναι η πρώτη αναμφισβήτητη ανίχνευσή τους σε μορφή πάγου εκτός του Γαλαξία μας και σε περιβάλλον χαμηλής μεταλλικότητας. Το φάσμα του ST6 είναι επίσης πλούσιο σε απλές χημικές ενώσεις σε μορφή πάγου: νερό (H2O), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), διοξείδιο του θείου (SO2), μυρμηκικό οξύ (HCOOH), αμμωνία (NH3) και ιόντα αμμωνίου NH4+.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κατανόησή μας για το πώς τα χημικά συστατικά που σχετίζονται με τη ζωή εξαπλώθηκαν σε όλο το σύμπαν. Παρουσιάζεται αναλυτικά στην εργασία που δημοσιεύτηκε στο Astrophysical Journal Letters με τίτλο: Protostars at Subsolar Metallicity: First Detection of Large Solid-state Complex Organic Molecules in the Large Magellanic Cloud.

Το να βρεθούν αυτές οι πολύπλοκες οργανικές ενώσεις στο πιο παρθένο περιβάλλον του γαλαξία του Μεγάλου Νέφους του Μαγγελάνου μας δείχνει ότι η ζωή μπορεί να ξεκίνησε σε άλλους γαλαξίες πολύ νωρίτερα από ό,τι στη Γη.

πηγή: https://www.keele.ac.uk/about/news/2025/october/nasa-research/keele-universe-galaxy.php

https://physicsgg.me/


tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι φήμες για πώληση του κτηρίου του ΟΣΕ προκαλούν ευλόγα ανησυχία και ερωτηματικά στους εργαζόμενους του Οργανισμού.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι φήμες για πώληση του κτηρίου του ΟΣΕ προκαλούν ευλόγα ανησυχία και ερωτηματικά στους εργαζόμενους του Οργανισμού.
Απάντηση Π.Φ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απάντηση Π.Φ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;
Μια νέα εικόνα του γαλαξία της Ανδρομέδας
Μια νέα εικόνα του γαλαξία της Ανδρομέδας
Διεθνής Αστρονομική Έρευνα με τη συμβολή του ΑΠΘ αποκαλύπτει τα Μαγνητικά Πεδία του Γαλαξία σαν τους αόρατους ρυθμιστές της δημιουργίας Ήλιων με βαρυτική κατάρρευση
Διεθνής Αστρονομική Έρευνα με τη συμβολή του ΑΠΘ αποκαλύπτει τα Μαγνητικά Πεδία του Γαλαξία σαν τους αόρατους ρυθμιστές της δημιουργίας Ήλιων με βαρυτική κατάρρευση
Η λεπτομερέστερη απεικόνιση ενός άστρου που βρίσκεται σε άλλον γαλαξία
Η λεπτομερέστερη απεικόνιση ενός άστρου που βρίσκεται σε άλλον γαλαξία
Επιχορήγηση από το ERC για τον πρώτο τρισδιάστατο άτλαντα του Γαλαξία μας - Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχει το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ
Επιχορήγηση από το ERC για τον πρώτο τρισδιάστατο άτλαντα του Γαλαξία μας - Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχει το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Pixnapping; ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ! Η Google ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΑΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Ή ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ
Pixnapping; ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ! Η Google ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΑΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Ή ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Νικηφόρος: «Είχαν γράψει για μένα ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε 6 μήνες»
Νικηφόρος: «Είχαν γράψει για μένα ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε 6 μήνες»