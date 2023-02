themaygeias

Βήχας και πονόλαιμος. Δε μας αφήνουν να κοιμηθούμε, να επικοινωνήσουμε, να χαρούμε με τους αγαπημένους μας. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ενοχλητικά συμπτώματα, χωρίς να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας που, ουσιαστικά, δεν περνάει παρά ένα απλό κρυολόγημα;Για τις πρώτες βοήθειες… ανατρέχουμε στη φύση!Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, ο βήχας είναι, στην ουσία, ένας προστατευτικός μηχανισμός του αναπνευστικού συστήματος! Όταν αντιμετωπίζουμε κάποια λοίμωξη, βοηθά στο να απομακρυνθούν οι ρύποι και τα μικρόβια από το λαιμό και τους αεραγωγούς. Στην περίπτωση, όμως, που γίνεται ιδιαίτερα οξύς, ενοχλητικός και συνοδεύεται από πονόλαιμο, δυσκολία στην κατάποση και αίσθηση «γδαρσίματος», είναι απαραίτητο να επέμβουμε για να ανακουφιστούμε και να εξασφαλίσουμε έναν ήσυχο ύπνο, που αποτελεί το πιο απαραίτητο στάδιο για σωστή και γρήγορη ανάρρωση.Βασιλικός πολτόςΟ βασιλικός πολτός είναι δικαίως «στη μόδα» τα τελευταία χρόνια. Εκτός από τα μεταβολικά του οφέλη, παρουσιάζει και θετική δράση στην παραγωγή κολλαγόνου, θρέφει και τονώνει τον οργανισμό, αυξάνει τα επίπεδα της ενέργειας, αλλά συγχρόνως δρα και ανοσορρυθμιστικά. Όταν αντιμετωπίζουμε κάποια λοίμωξη, η λήψη βασιλικού πολτού βοηθά ιδιαιτέρως, καθώς συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των Τ-cells, των κυττάρων, δηλαδή, που αναλαμβάνουν να δώσουν τη «μάχη» με τους ιούς και τα μικρόβια που έχουν εισβάλει στον οργανισμό μαςΒόταναΤα βότανα είναι γνωστά για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες από την αρχαιότητα. Ο γλυκάνισος, ο μάραθος και το θυμάρι δρουν χαλαρωτικά με τα μοναδικά τους αρώματα, βοηθούν στην απόχρεμψη, τη βλεννόλυση και γενικότερα στη ρύθμιση των εκκρίσεων.Το φασκόμηλο, το πεύκο και τα ισλανδικά βρύα, εκτός από αποχρεμπτική δράση, έχουν και αντιμικροβιακές ιδιότητες, συμβάλλουν, λοιπόν, στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού.Το τίλιο βοηθά στον περιορισμό της παραγωγής της βλέννας, ενώ καταπραΰνει το λαιμό και το βήχα. Τέλος, ο σαμπούκος δρα ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη μείωση της διάρκειας αλλά και των συμπτωμάτων της γρίπης.ΨευδάργυροςΟ ψευδάργυρος είναι ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για το ανοσοποιητικό σύστημα, αφού εμποδίζει, πρώτον, την αναπαραγωγή των ιών, και, δεύτερον, δεν τους επιτρέπει να προσβάλλουν τα κύτταρα που παραμένουν ακόμα υγιή. Αυτό σημαίνει πως, λαμβάνοντας ψευδάργυρο το πρώτο εικοσιτετράωρο μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τη διάρκεια της ασθένειας.ΚοτόσουπαΜελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία δείχνει ότι το κοτόπουλο περιέχει ένα αμινοξύ που βοηθά να μειώνεται η βλέννα στους πνεύμονες. Έτσι, απομακρύνεται και πιο εύκολα.ΓλυκόριζαΜελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Anesthesia & Analgesia δείχνει ότι η γλυκόριζα προλαμβάνει αλλά και καταπραΰνει τον πονόλαιμο. Μπορείτε να την προμηθευτείτε σε μορφή σκόνης ή σε εκχύλισμα και να την αναμείξετε με νερό.ΑλατόνεροΤο αλάτι σκοτώνει τα βακτήρια, γι' αυτό και χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των τροφίμων. Οι γαργάρες με αλατόνερο βοηθούν στην καταπολέμηση του πόνου αλλά και της λοίμωξης που τον προκαλεί. Μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση The American Journal of Preventive Medicine έδειξε ότι οι γαργάρες με αλατόνερο τρεις φορές την ημέρα βοηθούν στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου έως και κατά 40%. Η ιδανική αναλογία είναι μία κουταλιά του γλυκού αλάτι σε μισή κούπα ζεστό νερό.…και η κλασική Βιταμίνη CΔεν πρέπει να ξεχνάμε τη συγκεκριμένη Βιταμίνη, αφού παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και συμβάλλει στο να γίνουν τα συμπτώματα πιο ήπια. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό όταν αρρωστήσουμε, να νιώσουμε καλά και σωματικά. Σε αυτό βοηθά πολύ η βιταμίνη C, η οποία τονώνει τον οργανισμό και παράλληλα μειώνει την αίσθηση της κούρασης.