2023-02-05 12:00:04
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για το Σάββατο 4/2/2023
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας  στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για χθες;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54

ALPHA 11.6

MEGA 10.0

ANT1 9,0

STAR 10,3

ΣΚΑΪ 8,2

ΕΡΤ1 5,2

ΟPEN 6,2

ΜΑΚTV 2,7

ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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