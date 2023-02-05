2023-02-05 12:00:04
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για χθες;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ALPHA 11.6
MEGA 10.0
ANT1 9,0
STAR 10,3
ΣΚΑΪ 8,2
ΕΡΤ1 5,2
ΟPEN 6,2
ΜΑΚTV 2,7
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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