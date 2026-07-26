2026-07-26 18:31:13
Φωτογραφία για Οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο το 2026, κατάταξη.
Ο μακρύτερος σιδηρόδρομος στον κόσμο είναι ένα από αυτά τα δεδομένα που αλλάζουν ανάλογα με το αν εννοείτε μια ενιαία κατασκευασμένη γραμμή ή μια διαδρομή που μπορεί πραγματικά να διανύσει ένα εμπορευματοκιβώτιο. Ο Υπερσιβηρικός είναι η μακρύτερη συνεχής σιδηροδρομική γραμμή που κατασκευάστηκε ποτέ, αλλά το μακρύτερο ταξίδι που κάνουν τα εμπορεύματα σιδηροδρομικώς είναι ακόμη μεγαλύτερο, sidirodromikanea
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