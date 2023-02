Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κος Απόστολος Νικολαΐδης συζητά με τον Καθηγούμενο της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ με θέμα: «Γέρων και υποτακτικοί».

Πηγή: pemptousia