2024-06-17 07:39:03
Φωτογραφία για Διδαχές από τον Άθωνα: «Αγιορειτικών Μορφών Αναμνήσεις»
Ομιλία του Καθηγουμένου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα: «Αγιορειτικών Μορφών Αναμνήσεις»

https://www.orthodoxianewsagency.gr/wp-content/uploads/2024/06/121.ΔΙΔΑΧΕΣ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΑΘΩΝΑ-02-06-19-ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ-ΜΟΡΦΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ28-11-2122-05-2225-09-22-21-05-23.mp3 paraklisi
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