Η ηθοποιός Στέλλα Στίβενς, η οποία μεσουρανούσε τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 οπότε και εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες, όπως το "The Nutty Professor" και το "The Poseidon Adventure", έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή από τη νόσο Αλτσχάιμερ σε ηλικία 84 ετών, όπως δήλωσε ο γιος της, ηθοποιός και παραγωγός Άντριου Στίβενς.«Βρισκόταν σε δομή φιλοξενίας για αρκετό καιρό ενώ το Αλτσχάιμερ είχε φτάσει στο έβδομο στάδιο», δήλωσε ο γιος της στο CNN.«Το Αλτσχάιμερ είναι μια ύπουλη ασθένεια που επηρέασε όχι μόνο τη μητέρα μου, αλλά και τη γιαγιά μου και την προγιαγιά μου. Ας ελπίσουμε ότι το έργο της μητέρας μου θα μείνει στην ιστορία για τις συνεργασίες της με μερικά από τα μεγαλύτερα είδωλα της βιομηχανίας του θεάματος», δήλωσε ο Άντριου Στίβενς.Η μητέρα του είχε περισσότερους από 200 κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, ενώ είχε λάβει το βραβείο της Νέας Σταρ της Χρονιάς για το 1960 στις Χρυσές Σφαίρες μετά το ντεμπούτο της στο "Say One for Me" με τους Μπινγκ Κόσμπι και Ντέμπι Ρέινολντς.Οι πιο διάσημοι ρόλοι της ήταν στο "The Nutty Professor" του 1963 με τον Τζέρι Λιούις και στο "The Poseidon Adventure" του 1972, στο οποίο προωθήθηκε ως μέρος ενός "all-star cast" με επικεφαλής τον Τζιν Χάκμαν και τον Έρνεστ Μποργκνάιν .Άλλες ταινίες της περιλάμβαναν το "Girls! Girls! Girls!" με συμπρωταγωνιστή τον Ελβις Πρίσλεϊ. Ακολούθησε την κινηματογραφική της καριέρα με πολλούς τηλεοπτικούς ρόλους στα "Police Story", "Love Boat", "Flamingo Road" και άλλα.Η Στέλλα Στίβενς αφήνει πίσω της τον μοναχογιό της και τρία ενήλικα εγγόνια.