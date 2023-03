Τα στατιστικά στοιχεία και η θλιβερή πρωτιά της ΕλλάδαςΤα περιστατικά μεταφοράς επιβατών ευθύνονται για περίπου έναν στους επτά θανάτους, που σχετίζονται με τραυματισμούς που μπορούν να προληφθούν. Ωστόσο, ο κίνδυνος του θανάτου για τους επιβάτες ανά μίλι ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο και το μέσο μεταφοράς.Τα ταξίδια με μηχανές ή αυτοκίνητο παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ τα αεροπορικά, τα σιδηροδρομικά και αυτά μέσω λεωφορείων έχουν χαμηλότερα ποσοστά θανάτου.Κατά μέσο όρο 3.287 άτομα σε όλο τον κόσμο, πεθαίνουν κάθε μέρα σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Εκτός από τα 1,3 εκατομμύρια άτομα που πεθαίνουν σε τροχαία κάθε χρόνο, η Ένωση Ασφαλών Διεθνών Οδικών Ταξιδιών (Association for Safe International Road Travel) εκτιμά ότι 20 έως 50 εκατομμύρια περισσότερα άτομα τραυματίζονται ή έχουν αναπηρία.Ολλανδική έρευνα έχει δείξει ότι τα εμπορικά επιβατικά αεροπλάνα έχουν μόνο ένα θανατηφόρο ατύχημα για κάθε 16 εκατομμύρια πτήσεις. Σύμφωνα με άλλη μελέτη, για κάθε 1 δισεκατομμύριο επιβατηγά μίλια που γίνονται με αυτοκίνητο, πεθαίνουν 7,2 άνθρωποι, με το αεροπλάνο, είναι 0,07 άτομα, ενώ με το τρένο είναι 0,43.Ειδικότερα για την Ευρώπη οι συγκρίσεις κινδύνου δείχνουν ότι ο κίνδυνος θανάτου για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα είναι ο υψηλότερος από όλα τα μέσα, όντας κατά μέσο όρο 20 φορές υψηλότερος από ό,τι για τους επιβάτες αυτοκινήτων. Επίσης, το ποδήλατο και το περπάτημα έχουν κατά μέσο όρο 7 έως 9 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ανά διανυόμενη απόσταση από το ταξίδι με αυτοκίνητο. Η οδική κυκλοφορία συλλογικά έχει τον υψηλότερο κίνδυνο θανάτου ανά χιλιόμετρο επιβάτη από όλους τους άλλους τρόπους μεταφοράς επιβατών.Οι σιδηροδρομικές και αεροπορικές μετακινήσεις είναι οι ασφαλέστεροι τρόποι ανά διανυόμενη απόσταση, ακολουθούμενες από το λεωφορείο.Οι επιβάτες τρένων, λεωφορείων/ πούλμαν και αεροπλάνων εντός της ΕΕ έχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου ανά χιλιόμετρο επιβάτη.Για το μέσο ταξίδι επιβατών στην ΕΕ, τα ταξίδια με λεωφορείο έχουν 10 φορές χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από τα ταξίδια με αυτοκίνητο και τα αεροπορικά ταξίδια εντός της ΕΕ έχουν για τη μέση απόσταση πτήσης περίπου τον ίδιο κίνδυνο θανάτου ανά χιλιόμετρο επιβάτη με το ταξίδι με τρένο.Τα τρένα της ΕυρώπηςΣύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2021, σημειώθηκαν 1.389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα στην ΕΕ, με συνολικά 683 νεκρούς και 513 σοβαρά τραυματισμένους.Από το 2010, ο αριθμός των σημαντικών σιδηροδρομικών ατυχημάτων μειώθηκε σταδιακά, με 840 λιγότερα ατυχήματα το 2021 σε σχέση με το 2010 (-38%). Το 2021, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από σιδηροδρομικά ατυχήματα στην ΕΕ αφορούσαν μη εξουσιοδοτημένα άτομα στις γραμμές (59%) και περισσότερο από το ένα τρίτο σημειώθηκαν σε ισόπεδες διαβάσεις (34%).Η θλιβερή πρωτιά της ΕλλάδαςΗ Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στους θανάτους που σχετίζονται γενικά με τη λειτουργία των σιδηροδρόμων αναλογικά με τα χιλιόμετρα που διανύονται κάθε χρόνο, αλλά και να βρίσκεται στο «top 7» της λίστας των χωρών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περισσότερους θανάτους επιβατών τρένων –και πάλι με βάση τις διανυθείσες αποστάσεις.Τα τραγικά αυτά στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του 2022 για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων και τη Διαλειτουργικότητα στην ΕΕ (Report on Railway Safety and Interoperability in the EU -2022) που εκπονεί η ίδια η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Σιδηροδρόμους (European Union –Agency for Railways).Τα δεδομένα που παρουσίασε χθες ο ΟΤ για τους θανάτους που σχετίζονται με σιδηροδρόμους στη χώρα μας σε σύγκριση με όλη την ΕΕ, όπως προκύπτουν από την εν λόγω έκθεση, είναι αποκαλυπτικά –και θλιβερά συνάμα.Θλιβερή πρωτιάΕάν υπολογιστούν όλες οι απώλειες ζωής από τρένα αναλογικά με τα χιλιόμετρα που διανύονται σε κάθε χώρα, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης αυτής.Πρόκειται για τα λεγόμενα ποσοστά θανάτων από τους σιδηροδρόμους τα οποία εκφράζουν, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕ, τον αποκαλούμενο «συνολικό εκδηλούμενο κίνδυνο από τη λειτουργία των σιδηροδρόμων».Επίσης η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε όλη την ΕΕ όσον αφορά και τους θανάτους επιβατών σιδηροδρόμων –και πάλι με βάση τα χιλιόμετρα που διανύουν τα τραίνα σε μια χώρα. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ξεκάθαρα «τον προσωπικό εκδηλούμενο κίνδυνο για τα άτομα που χρησιμοποιούν τα τρένα», όπως αναφέρεται στην έκθεση.OT.grsidirodromikanea.blogspot.com