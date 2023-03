Σε αναμονή βρίσκεται η τηλεοπτική αγορά για την έκβαση της υπόθεσης Κοκλώνη. Οι εργαζόμενοι στην Barkingwell Media αλλά και οι εταιρείες ΜΜΕ που συνεργάζονται με τις εταιρείες του ομίλου παρακολουθούν με ειδικό ενδιαφέρον τις εξελίξεις, μετά το πόρισμα των περίπου 80 σελίδων της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.







Η Barkingwell Media έχει εκτεταμένη συνεργασία με τον Alpha, με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και το «Just The 2 οf Us», και ετοιμάζει ελληνική τηλεοπτική σειρά για το «αδελφό» κανάλι Star. Παράγει εκπομπές για τον ΑΝΤ1 και το Mega και έντυπα τα οποία ενθέτει στην εφημερίδα «Τα Νέα» της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ. Αντιθέτως, δεν συνεργάζεται πλέον με το Open, όπου έκανε τα πρώτα βήμα του ο Νίκος Κοκλώνης, με την παραγωγή και την παρουσίαση του μουσικού σόου. Οι εκπομπές του παραγωγού πραγματοποιήθηκαν κανονικά και μάλιστα ο Alpha διέθεσε χρόνο στον Νίκο Κοκλώνη, μέσω του σόου «Just the 2 of Us», προκειμένου να απαντήσει ως επιχειρηματίας, κίνηση ίσως ενδεικτική για τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο πλευρών, σε μια κρίσιμη στιγμή.

Οι εξελίξεις δεν πρέπει πάντως να αναμένονται άμεσα. Το πόρισμα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία και αναφέρεται σε τουλάχιστον 15 εταιρείες, χωρίς εμφανή εταιρική δραστηριότητα, συμφερόντων του τηλεοπτικού παραγωγού, που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται, εκτός από την Ελλάδα, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία και στις ΗΠΑ. Τα ευρήματα του πορίσματος Βουρλιώτη αναφέρονται φοροδιαφυγή εις βάρος του Δημοσίου, της τάξης των 12 εκατ. ευρώ, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.







Πηγή: typologies

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM