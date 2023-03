themaygeias

Η Lidl US ανακοίνωσε οικειοθελή ανάκληση έτοιμων προς κατανάλωση Tapas Cocktail Shrimp της Lidl, 7 oz., λόγω πιθανής μόλυνσης από Listeria monocytogenes. Το προϊόν διανεμήθηκε σε όλα τα καταστήματα Lidl στις ΗΠΑ.Αυτή η εθελοντική ανάκληση περιλαμβάνει όλες τις μονάδες έτοιμων προς κατανάλωση Tapas Cocktail Shrimp της Lidl, συσκευασμένες σε 7 oz. δοχεία, που μπορεί να βρίσκονται ακόμη στην κατοχή των πελατών. Τα επηρεαζόμενα προϊόντα θα έχουν UPC 4056489411499. Όλοι οι κωδικοί προϊόντων που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά υπόκεινται σε ανάκληση.Η ανάκληση εκδόθηκε ως αποτέλεσμα δοκιμών ρουτίνας, οι οποίες αποκάλυψαν ότι το τελικό προϊόν περιείχε τα βακτήρια. Η Lidl εκτελεί αυτές τις δοκιμές σε συνεχή βάση για να βοηθήσει στη διασφάλιση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων για τους πελάτες μας. Η Lidl US σταμάτησε την παραγωγή και τη διανομή του προϊόντος καθώς συνεχίζει την έρευνα σε συνεργασία με τον FDA για την επίλυση του ζητήματος. Η Lidl US δεν έχει λάβει καμία αναφορά ή παράπονο για ασθένεια που να σχετίζεται με αυτό το προϊόν μέχρι σήμερα.Η Listeria monocytogenes μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες λοιμώξεις σε μικρά παιδιά, αδύναμα ή ηλικιωμένα άτομα και σε άλλους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Αν και τα υγιή άτομα μπορεί να υποφέρουν μόνο από βραχυπρόθεσμα συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, δυσκαμψία, ναυτία, κοιλιακό άλγος και διάρροια, η λοίμωξη από Listeria monocytogenes μπορεί να προκαλέσει αποβολές και θνησιγένεια σε εγκύους.πηγή