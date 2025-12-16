Η άνοδος τιμών DRAM, SSD & NAND πιέζει τους OEM, με τις ανατιμήσεις να περνούν πλέον απευθείας στους τελικούς αγοραστές

Η Dell σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές σε PCs και servers κατά περίπου 15–20 % από τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, λόγω εκτόξευσης στο κόστος μνήμης και αποθήκευσης.Η Lenovo έχει προειδοποιήσει ότι όλες οι τρέχουσες προσφορές λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά την οποία θα ισχύσουν ακριβότερα τιμολόγια για νέα συστήματα.Για καταναλωτές και επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ακριβότερα laptops/desktops μέσα στο 2026 και συρρίκνωση των πραγματικά «value» μοντέλων.

Τι αλλάζει σε Dell και Lenovo

Σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce, η Dell έχει ενημερώσει πελάτες και συνεργάτες ότι προχωρά σε αυξήσεις τιμών της τάξης του 15–20 % σε PC και servers, με εφαρμογή από τα μέσα Δεκεμβρίου 2025. Η παραπάνω πληροφορία προήλθέ από B2B ενημέρωση που αντικατοπτρίζει το πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος βασικών εξαρτημάτων.

Η Lenovo, από την πλευρά της, έχει προειδοποιήσει ότι όλες οι τρέχουσες προσφορές και quotes λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2026. Όσες παραγγελίες γίνουν μετά την ημερομηνία αυτή θα τιμολογούνται ακριβότερα, ακολουθώντας την ίδια ανοδική πορεία. Ταυτόχρονα, αναφορές από την αγορά δείχνουν ότι και άλλοι OEM κατασκευαστές εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα, καθώς τα περιθώρια κέρδους σε consumer PCs πιέζονται έντονα.

Η TrendForce, μάλιστα, έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για αποστολές notebooks το 2026, από ελαφρά άνοδο σε μικρή πτώση, ακριβώς λόγω της εκτίναξης του κόστους μνήμης που περνάει πλέον αυτούσια στην τελική τιμή συσκευών.

Γιατί εκτοξεύτηκαν οι τιμές σε DRAM και SSD

Η ρίζα του προβλήματος είναι η μνήμη. Η ζήτηση από AI data centers και high-end servers έχει απορροφήσει τεράστιο μέρος της παραγωγικής ικανότητας, με αποτέλεσμα τα συμβόλαια DRAM και 3D NAND να ανεβαίνουν με ρυθμούς που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν ακραίοι. Σύμφωνα με στελέχη της TeamGroup, σε ορισμένες κατηγορίες DRAM και 3D NAND οι συμβατικές τιμές Δεκεμβρίου αυξήθηκαν 80–100 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι spot τιμές έχουν αντίστοιχα «σκαρφαλώσει». Την ίδια στιγμή, αναλύσεις για την αγορά DRAM κάνουν λόγο για συνολική άνοδο τιμών από τις αρχές του 2025 που πλησιάζει ή και ξεπερνά το 100 % σε επιλεγμένα modules.

Στην πλευρά της NAND, οι συμβάσεις για wafers έχουν καταγράψει άνοδο που ξεπερνά το 60 % σε έναν μόνο μήνα, καθώς οι κατασκευαστές flash στρέφουν την παραγωγή σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου (enterprise SSD, HBM-backed λύσεις για AI) και κλείνουν συμβόλαια χωρητικότητας για hyperscalers. Αυτό αφήνει λιγότερο διαθέσιμο απόθεμα για consumer SSD, με προφανή επίπτωση στο κόστος των PC.

Την εικόνα συμπληρώνει η κίνηση της Micron να τερματίσει μέχρι τον Φεβρουάριο 2026 την καταναλωτική σειρά Crucial σε RAM και SSD, με στόχο να ελευθερώσει wafer capacity για HBM και enterprise προϊόντα. Για χρόνια, η Crucial ήταν από τις βασικές «value for money» επιλογές σε μνήμη και αποθήκευση· η αποχώρησή της από την consumer αγορά είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η βιομηχανία μετατοπίζεται προς λίγους μεγάλους πελάτες AI και μακριά από τον κλασικό PC builder.

Επιπτώσεις για την αγορά PC το 2026

Για τον τελικό αγοραστή, οι κινήσεις Dell και Lenovo λειτουργούν ως ξεκάθαρο καμπανάκι. Τα entry-level laptops που κινούνταν μέχρι σήμερα στην περιοχή των 400–600 ευρώ είναι πολύ πιθανό να αραιώσουν ή να επανατοποθετηθούν σε υψηλότερες τιμές, με λιγότερες πραγματικά «value» συνθέσεις και μεγαλύτερη έμφαση σε mid-range συστήματα όπου υπάρχουν καλύτερα περιθώρια κέρδους. Ακόμη και όπου οι τιμές δεν αυξηθούν άμεσα κατά 15–20 %, είναι πιθανό να βλέπουμε πιο «σφιχτές» διαμορφώσεις (λιγότερη RAM, μικρότερους SSD) στο ίδιο price point.

Οι επιχειρήσεις, που αγοράζουν συνήθως σε κύκλους ανανέωσης 3–5 ετών, θα αντιμετωπίσουν επίσης αυξημένα κόστη σε μαζικά refreshes στόλων, ιδίως αν συνδυάζονται με μετάβαση σε AI PC με ενσωματωμένες NPU. Η άνοδος του BOM (Bill of Materials) σε μνήμη και αποθήκευση περιορίζει και τη δυνατότητα για επιθετικές εκπτώσεις σε μεγάλους διαγωνισμούς, κάτι που ίσως οδηγήσει ορισμένους οργανισμούς σε παράταση ζωής υφιστάμενων συστημάτων αντί για άμεση ανανέωση.

Παράλληλα, οι ίδιοι παράγοντες που χτυπούν τα PC αρχίζουν ήδη να επηρεάζουν και άλλες κατηγορίες, όπως single-board υπολογιστές, NAS και μικρές embedded πλατφόρμες, με αυξήσεις σε RAM και SSD να περνάνε πλέον σε όλο το εύρος της consumer αγοράς.

Πού πάμε από εδώ μέχρι το 2027

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η σημερινή «μνήμη-κρίση» δεν είναι φαινόμενο ενός τριμήνου. Εκτιμήσεις από κατασκευαστές όπως η TeamGroup αναφέρουν ότι οι ελλείψεις και οι υψηλές τιμές σε DRAM και NAND μπορεί να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το 2027–2028, μέχρι να μπουν σε πλήρη παραγωγή νέες γραμμές και να ισορροπήσει η ζήτηση από AI data centers με την υπόλοιπη αγορά.

Για το 2026, το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι το mainstream PC θα «ανέβει σκαλοπάτι» τιμής: το παραδοσιακό sweet spot των 500–700 ευρώ για ένα αξιοπρεπές laptop ή desktop πιθανότατα θα μεταφερθεί ψηλότερα, ενώ τα πραγματικά φθηνά μοντέλα θα γίνουν πιο σπάνια και περιορισμένα σε RAM/SSD. Αν η ζήτηση για AI υποδομές αποκλιμακωθεί ή σταθεροποιηθεί και οι τιμές μνήμης αρχίσουν να πέφτουν από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μετά, οι OEM ίσως αναθεωρήσουν μέρος των ανατιμήσεων. Μέχρι τότε όμως, όσοι σκοπεύουν να αγοράσουν νέο σύστημα καλό είναι να έχουν κατά νου ότι το «παράθυρο» των παλιών τιμών κλείνει με ταχύ ρυθμό.

freegr

