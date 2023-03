tinanantsou.blogspot.gr

Εκτός από το κοσμικό υπόβαθρο της μικροκυματικής ακτινοβολίας (Cosmic Microwave Background ή CMB) υπάρχει και το κοσμικό υπόβαθρο νετρίνων (CνB), που συνίσταται από τα νετρίνα που περίσσεψαν μετά την Μεγάλη Έκρηξη και κυκλοφορούν μέχρι σήμερα ανάμεσά μας (όπως και τα φωτόνια της CMB).Το αρχέγονο σύμπαν περιείχε ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια, φωτόνια και νετρίνα σε θερμική ισορροπία μεταξύ τους. Ένα δευτερόλεπτο μετά την Μεγάλη Έκρηξη, πραγματοποιήθηκε η αποδέσμευση των νετρίνων από την ύλη καθώς το σύμπαν βίωνε την λεγόμενη εποχή της ακτινοβολίας, όταν η θερμοκρασία του ήταν 1010Kelvin. Σήμερα εξαιτίας της διαστολής και της αντίστοιχης ψύξης του σύμπαντος η θερμοκρασία στην οποία αντιστοιχούν τα αρχέγονα νετρίνα είναι περίπου 1,95 Kelvin και η μέση πυκνότητά τους είναι 340 νετρίνα ανά κυβικό εκατοστό ή 56 νετρίνα του ηλεκτρονίου ανά κυβικό εκατοστό. Το κοσμικό υπόβαθρο νετρίνων (CνB) περιέχει πληροφορίες για το σύμπαν έως ένα δευτερόλεπτο μετά την Μεγάλη Έκρηξη. Η πειραματική ανακάλυψή του θα είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα στην ιστορία της επιστήμης.Η σωματιδιακή φυσικός Ασημίνα Αρβανιτάκη που κατέχει την έδρα «Αρίσταρχος» στο Institute Perimeter στον Καναδά, θα πραγματοποιήσει ομιλίες στο πανεπιστήμιο Harvard σχετικά με το κοσμικό υπόβαθρο νετρίνων (CνB), την κατανομή αυτών των αρχέγονων νετρίνων σε έναν φλοιό γύρω από την επιφάνεια της Γης και την προοπτική πειραμάτων ανίχνευσής τους.Οι ημερομηνίες και οι τίτλοι των διαλέξεων είναι οι εξής:20 Μαρτίου, 10:30 μ.μ (ώρα Ελλάδας). Πέμπτη: «The Cosmic Neutrino Background (CνB): Its distribution on the surface of the Earth and its manipulation on laboratory scales.»21 Μαρτίου, 10:30 μ.μ – Lecture I: The CνB on the Surface of the Earth22 Μαρτίου, 10:30 μ.μ – Lecture II: A Diffraction Grating for the CνBΜπορείτε να τις παρακολουθείσετε διαδικτυκά στο Zoom:https://harvard.zoom.us/j/94892332410?pwd=bi9DT3V0UTR0M25wVFZzWDBwVXExQT09Passcode: 527437πηγή: https://www.physics.harvard.edu/news/loeb-lectures-physics-asimina-arvanitaki#zoom (via J DM)