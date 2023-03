Ομιλίες π. Νικολάου Λουδοβίκου 

Ομιλίες π. Νικολάου Λουδοβίκου2023285 - Η Πίστη ο Έρωτας και η Αυταρέσκεια (30/01/2023) Video νέα284 -Η χαρά και η στέρηση (16/01/2023) Video2022283 -Που οδηγεί ο αποχριστιανισμός της Ευρώπης (25/12/2022) Video282 -''Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία: μια εισαγωγή" (21/12/2022) Video281 -H επανάσταση της ηθικής του γούστου σήμερα και η χριστιανικὴ ζωή (22/11//2022) Video Videο2280 - H καταναγκαστική ευφορία και η εκκλησιαστική κοινότητα (21/11//2022) Video279 -Xάνουμε τον άνθρωπο! (2/11//2022) Video278 - Αυτοαπόσυρση (30/10//2022) Video277 -Το έκτρωμα που γίνεται Απόστολος (4//9/2022) Video274 - Η απόδειξη της ύπαρξης του Θεού (Ι.Μ. Βατοπαιδίου 14//08/2022) Video273 - Η επέκταση της ανθρώπινης φύσης (Ι.Μ. Βατοπαιδίου 14//08/2022) Video272 - Η πίστη, η δικαίωση και οι κατακερματισμένες ανθρώπινες σχέσεις (03/07/2022) Video271 - 'Eρωτας και Ελευθερία στην Εκκλησία (Αντιφονο 05/22) Video Video2270 - ''Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον'' (Ρ/Σ Εκκλησίας της Ελλάδος - Μ. Πέμπτη - 21/04/22) Video269 - Μεγάλη Πέμπτη (Ανιχνευσεις - ΤV-100,, με τον Παντελή Σαββίδη) Video268 - Ού φονεύσεις (DE PROFUNDIS:TV100-18/03/22-25/03/22) Video267 - Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς και η κομματιασμένη ψυχή 20 Μαρ 2022) Video266 - Τρόποι σχέσεως με τον Θεό στην αρχαία φιλοσοφία, στους τρείς Ιεράρχες και σήμερα (Ι.Μ. Γλυφάδας 30 Ιαν 2022) Video2021266 - Η άνοδος του Βελούδινου Ολοκληρωτισμού (De Profundis 08 Δεκ 2021) Video264 - Η (Βιο)τεχνολογία και το σκοτεινό άστρο της επιθυμίας (antifono.gr 09 Dek 2021) Video263 - Χριστιανικός μηδενισμός (Ενορία εν δράσει 21 Νοε 2021) Video262 - Η εθελούσια μετάλλαξη του ανθρώπου (Ψr 17 Οκτ 2021) Video261 - Η αγία ανευθυνότητα, οι συμφορές και η πανδημία (19 Αυγ 2021) YouTube260 - "Analogical Identities: The Creation of the Christian Self" (09 Αυγ 2021) Video259 Η Παναγία και εμείς (Pemptusia, 04 Αυγ 2021) Video258 Το πνευματικό ισοζύγιο (01 Αυγ 2021) Video257 Ο λόγος που πάσχουμε (01 Ιουν 2021) Video256 Ο βελούδινος ολοκληρωτισμός (NewsHub 09 Ιουν 2021) Video255 Η αισθητική των σχέσεων (Pemptusia, 08 Ιουν 2021) Video254 Η Σταύρωση, η Ανάσταση και ο Μετανεωτερικός Άνθρωπος (TV-100, Παντελής Σαββίδης 30 Απρ 2021) Video253 Αναζήτηση του νοήματος στην ιστορία & η Ανάσταση στην ορθόδοξη κοσμοαντίληψη (Cognosco 29 Απρ 2021) Video252 Μπορούμε να πάμε πέρα από την αρχή της ηδονής; (Pemptusia 3 Απρ 2021) Video251 Ο Άσωτος και η ανυπεράσπιστη αγάπη του Θεού (Pemptusia 28 Φεβ 2021) Video2020251 - Ναρκισσισμός χωρίς ηδονή και σχέσεις χωρίς νόημα (Αντίφωνο, 29 Ιαν 2021) Video249 - Η ανοικτή ιστορία και οι εχθροί της (Ανιχνεύσεις,, 12 Δεκ 2020) Video1 Video2248 - Να καταφύγουμε στην αγάπη του Θεού, στον Θεό δεν υπάρχει τραγωδία (pemptusia 24 Νοε 2020) Video247 - Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: H πίστη ως το είναι του ανθρώπου (Antifono, 14 Νοε 2020) Video246 - Ας αφήσουμε το Θεό να είναι Θεός (01 Νοε 2020) YouTube245 - Ποιό είναι το όνομά σου; (25 Οκτ 2020) YouTube244 - «Η Θεία Κοινωνία είναι θαύμα της Εκκλησίας» (Pemptusia, 22 Οκτ 2020) Video243 - Ο χρόνος. Ένας αμείλικτος εχθρός ή ένας αιώνιος φίλος μας (De Profundis -TV100, 19 Οκτ 2020) Video Videο2242 - Γιατί δεν θέλουμε να ''περπατήσουμε στη θάλασσα'' (9 Αυγ 2020) YouTube241 - Η ψυχοθεραπευτική δύναμη της εκκλησιαστικής κοινότητας (2 Αυγ 2020) YouTube240 - Ενοχή και μετάνοια και η μετάνοια ως ατέλεια (28 Ιουν 2020) YouTube239 - Η σημασία της ομολογίας και η άνοδος του βελούδινου ολοκληρωτισμού (14 Ιουν 2020) YouTube238 - H σάρκα του ανθρώπου η ενσάρκωση του Θεού και η Θεία Μετάληψη (antiifono M. Εβδομάδα 2020) Video237 - O άνθρωπος και ο εαυτός μπροστά στην κρίση (Παντ. Σαββίδης, 30 Μαρ 2020) Video236 - Η Συγχώρεση των άλλων (1 Μαρ 2020) YouTube235 - Ναρκισσισμός χωρίς ηδονή και σχέσεις χωρίς νόημα (29 Ιαν 2020) Video2019235 - «Η χαρά του πατρός Ιωάννη» (antiifono 9 Δεκ 2019) Video233 - Η συγχώρεση (antiifono Δεκ 2019) Video232 - Η βασιλεία του Θεού ως δείπνο φανέρωσης της άπειρης αγάπης Του (15 Δεκ 2019) YouTube231 - Νέκρωση ελευθερίας και ψυχική αδρανοποίηση (antiifono Νοε 2019) Video230 - Η μεταΔιαφωτιστική Ιστοριογραφία - Ανθρωπολογία και τα προβλήματά τους (antiifono 19 Νοε 2019) Video229 - Η κουλτούρα της αυτοδικαίωσης και το τέρας του ναρκισσισμού (10 Νοε 2019) YouTube228 - Οι τρεις πειρασμοί της ανθρώπινης ύπαρξης (29 Σεπ 2019) YouTube227 - Ο πλούτος και η φτώχεια (1 Σεπ 2019) YouTube226 - Η αφιέρωση στο στο θέλημα του θεού (21 Ιουλ 2019) YouTube225 - Φόβος, πόνος και μοναξιά (21 Ιουλ 2019) YouTube224 - Το κακό και το καλό (με τον Παντελή Σαββίδη, Μ. Πέμπτη, 24 Απρ 2019) Video223 - H άρνηση του ανθρώπου να γεννηθεί (14 Φεβ 2019) YouTube222 - Τελώνου και Φαρισαίου (17 Φεβ 2019) YouTube221 - Η χρήση των ταλάντων (3 Φεβ 2019) YouTube220 - «Δογματική – Ορθόδοξη Φιλοσοφία της Αληθείας» του Σέρβου Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς (21 Ιαν 2019) Video2018220 - Πτώση - Νόμος του Σώματος - Η Εμπειρία του θανάτου (3 Δεκ 2018) YouTube218 - Η αγάπη ως βία (antiifono Δεκ 2018) Video και η συζήτηση που ακολούθυσε Video2217 - Είναι δυνατό να ξεπεραστεί ο Πλατωνισμός; (Δεκ 2018) Video216 - Κράτος και Εκκλησία (με τον Παντελή Σαββίδη, 14 Νοε 2018) Video215 - Αμεριμνία, το αντικαταθλιπτικό φάρμακο (11 Νοε 2018) YouTube214 - Ενοχή ή Μετάνοια; (14 Όκτ 2018) YouTube213 - Πέρα από τον ορθόδοξο περσοναλισμό: Nέοι προβληματισμοί για τη θεολογική σημασία του εαυτού (13 Οκτ 2018) Video212 - Revd Prof Nikolaos Loudovikos on 'Bringing New Spirit to the Old Letter' (01 Σεπ 2018) Video211 - Πίστη και Σχέση (29 Ιουλ 2018) YouTube210 - Η επιθυμία ως φαντασίωση – Ψυχανάλυση και κοινωνικά δίκτυα (18 Ιουν 2018) Video209 - Έλλειμμα Πνευματικής Γνώσης (17 Ιουν 2018) YouTube208 - Πρωτείο και συνοδικότητα (25 Μαι 2018) Video207 - Κυριακή του Τυφλού (13 Μαι 2018) YouTube206 - Φονταμενταλιστικός Εκσυγχρονισμός (Video 14 Μαι 2018) Video205 - Ανάσταση σε θρησκείες και φιλοσοφίες (Μ. Πέμπτη, με τον Παντελή Σαββίδη 6 Απρ 2018) Video204 - Ο Άπιστος Θωμάς (15 Απρ 2018) YouTube203 - Ο Σταυρός ως λύση του ανθρωπίνου δράματος (6 Απρ 2018) Video202 - Στην εσωτερική ζωή του ο άνθρωπος διψά για απαντήσεις (TV100 20 Μαρ 2018) Video201 - Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής - Έπαρση (21 Ιαν 2018) YouTube200 - Ο Πολιτισμός είναι η «σάρκα» της Θεολογίας μας (14 Ιαν 2018) Video2017200 - Εξουσία επί των Παθών (31 Δεκ 2017) YouTube199 - Χριστιανισμός και Αρχαιοελληνική θρησκεία (18 Δεκ 2017) YouTube198 - Νεκρώσατε τα Μέλη Υμών (17 Δεκ 2017) YouTube197 - Η γένεση του Ολοκληρωτισμού (με τον Παντελή Σαββίδη, Καραμπελιά και π. Νικ. Λουδοβίκου, 25 Noε 2017) Video196 - To πραγματικό Σώμα και ο πραγματικός Άλλος (Noε 2017) VideoΑπομαγνητοφώνηση Αρχείο Docx195 - Η Δια του Σταυρού Μέθοδος (10 Σεπ 2017) YouTube194 - Η Θεία Πρόνοια (3 Σεπ 2017) YouTube193 - Η επικαιρότητα και παγκοσμιότητα του Γεροντικού (pemptousia 15 Αυγ 2017) video193 - Η ελληνική και η παγκόσμια κρίση: Επιδράσεις στην νεολαία (antifono Αυγ 2017) video192 - ''A la carte'' Χριστιανισμός (9 IΙουλ 2017) YouTube191 - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο θεολόγος της ετερότητας (pemptousia 3 Ιουλ 2017) video190 - Γεώργιος Μαντζαρίδης: Ο «απόστολος του ουσιώδους» (pemptousia 18 Μαι 2017) video189 - To Μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας (2 Apr 2017) YouTube188 - To Θείο πάθος (13 Mαρ 2017) video187 - To δείπνο των Άθεων (12 Mαρ 2017) video186 - Η Αυτοσυνειδησία των Νεοελλήνων (24 Mαρ 2017) video185 - Ανθρώπινη οντολογία και η πορνεία (12 Φεβ 2017) YouTube2016184 - Η Οδός είναι δεδομένη (26 Δεκ 2016) YouTube183 - Περί Ελευθερίας (4 Δεκ 2016) YouTube182 - Ανεξιθρησκία και θεολογική οντολογία της ελευθερίας στον Ευγένιο Βούλγαρι (1 Δεκ 2016) video181 - H Φιλαυτία (16 Noε 2016) YouTube180 - Η Έννοια του Πρωτείου στη Δυτική και Ανατολική παράδοση (1 Οκτ 2016) video179 - Τα ίχνη του Αριστοτέλη στη νεότερη θεολογία Δύσης και Ανατολής (antifono 25 Νοε2016) video178 - Το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε Χριστιανοί (10 Ιουλ 2016) YouTube177 - Οικουμ. Θεολ. και πολιτιστικά Διλλήματα (15 Ιουλ 2016) video176 - Ελλάδα και Ευρώπη-Οι δρόμοι του διαλόγου (26 Μαι 2016) video175 - Η Θεολογία είναι μια ομοΛογία (pemptousia 22 Μαι 2016) video174 - Τα Πάθη της Ευρώπης και οι Συνέπειές τους (antifono Μαι 2016) video173 - Δεν Υπάρχει Θάνατος (24 Απρ 2016) YouTube172 - Θαύμα Αγίου Φωτός (κ. Χάρης Σκαρλακίδης μιλά για το Θαύμα του Αγίου Φωτός και συνεχίζει ο π. Νικόλαος 3 Apr 2016) YouTube171 - Απορρίπτουμε τον Θεό που ''δεν υπάρχει'' (21 Feb 2016) YouTube10 - Ζωή ή Επιβίωση (24 Ιαν 2015) YouTube169 - Απορίες (συνέντευξη με τον ψυχολόγο Νικήτα Καυκιό - Φεβ 2016) video168 - Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και ομοφυλοφιλία (pemptousia 2 Ιαν 2016) video2015167 - Εν Ουρανοίς Πολίτευμα (27 ΣΔεκ 2015) YouTube166 - Η Αγάπη του Θεού (13 Δεκ 2015) YouTube165 - Γιατί Ασθενεί ο Άνθρωπος (9 Σεπ 2015) YouTube164 - Νόμος & Χάρις (25 Οκτ 2015) YouTube163 - Η ''Ελευθερία στην Αμαρτία'' (καλεσμένος ο π. Mamuel Sumares, 28 Ιουν 2015) YouTube162 - Η Εκκλησία ο Χώρος Ελευθερίας (7 Ιουν 2015) YouTube161 - Ορθόδοξη Θεολογία και Ψυχολογία του Βάθους (16 Μαρ 2015) video160 - Περιουσία, χρήματα και η τελική κρίση (15 Φεβ 2015) YouTube159 - Η Ενσάρκωση ως Μυστήριο Αγάπης (26 Απρ 2015) YouTube158 - Μακαρισμοί (11 Ιαν 2015) YouTube2014157 - H ''Μοναξιά'' του Θεού (ή Τέκνα Φωτός) (7 Δεκ 2014) YouTube156 - Αναζήτηση Εαυτού (26 Οκτ 2014) YouTube155 - Οντολογική και Ηθική Μετάνοια (Απόγευμα 3 Αυγ 2014) YouTube154 - Αμαρτία - Τι είναι; (6 Ιουλ 2014) YouTube153 - Κατάκριση & Ομοφυλοφιλία (Συνέχεια από την προηγ ομιλία, 22 Ιουν 2014) YouTube152 - Κρίση - Κατάκριση - Εξουθένωση (22 Ιουν 2014) YouTube151 - Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία (antifono Μαιος 14) youtube150 - Πρωτείο και Αγάπη (6 Απρ 2014) YouTube149 - Συγχώρεση (28 Μαρ 2014) YouTube148 - Δοσοληψία ή Σχέση; (9 Μαρ 2014) YouTube146 - Θεολογία και Kοινωνία (antifono10 Ιαν 14) youtube145 - Η Σχέση με τους Άλλους (5 Ιαν 2014) YouTube2013144 - Υπέρ Πάντων ή Εναντίων Όλων; (1 Σεπ 2013) youtube YouTube143 - Η Λογική Θεού και η Σχέση με Αυτόν (14 Ιουλ 2013) youtube YouTube142 - Η επίδραση των σχέσεων των γονέων στα παιδιά τους Β' (pemptousia 01 Ιουλ 2013) video141 - Η επίδραση των σχέσεων των γονέων στα παιδιά τους Α' (pemptousia 25 Ιουν 2013) video140 - Ο άνθρωπος και η Τριαδική Θεολογία (antifono 18 Μαι 13) youtube139 - Πάσχα και Ορθολογισμός (6 Μαι 2013 ) YouTube138 - Κρίση και Ορθόδοξη πραγματικότητα (antifono Απρ 2013 ) YouTube137 - Φιλαυτία και Ναρκισσισμός (28 Απρ 2013 ) YouTube136 - Τι είναι αυτό που ονομάζουμε Θεολογία σήμερα; (antifono12 Απρ 13) youtube135 - Xριστιανισμός και αναρχία 13 Mαρ 13 (2ο μέρος) youtube134 - Xριστιανισμός και αναρχία 13 Mαρ 13 (1ο μέρος) youtube133 - ''Πάντα μοι έξεστιν αλλ' ου πάντα συμφέρει'' -Το Σώμα Ναός Αγ. Πνεύματος (03 Μαρ 2013 ) YouTube132 - Η επικαιρότητα του Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (24 Φεβ 2013 ) youtube2012131 - Σε τι μας Χρειάζεται η Ενσάρκωση; (27 Δεκ 2012 ) YouTubeΗ ομιλία έγινε στην Χριστιανική Εστία Λάρισας.130 - H Ελευθερία του Ανθρώπου και η Οικονομική Κρίση (23 Σεπ 2012 ) YouTube129 - Συνέργεια μετά του Θεού (5 Αυγ 2012 ) YouTube128 - Κρίση-Υποκείμενο-Θεσμοί-Δύση-Eλλάδα (antifono Ιουλ 2012 ) YouTube127 - Η Σαμαρείτις (13 Μαι 2012 ) YouTube126 - Η Οντολογία του Ωραίου στο έργο του Βράιλα-Αρμένη (antifono 13 Ιαν 20112) YouTube2011125 - Η Πίστη ως Γνώση (18 Δεκ 2011 ) YouTube124 -Υπαρξιακός αναπροσανατολισμός και αναδιανεμητικός καπιταλισμός (antifono 20 Δεκ 2011 ) YouTube123 - Η σημερινή κρίση & η Ορθόδοξη Θεολογία (antifono 19 Δεκ 2011 ) YouTube122 - Ο π. Νικ. Λουδοβίκος για το ¨Πρόσωπο¨ (antifono 5 Δεκ 2011 ) YouTube121 - Νόμος και Πίστη (4 Δεκ 2011 ) YouTube120 - Η Αμαρτία ως Θάνατος (20 Νοε 2011 ) YouTube119 - Περί Θείας Χάριτος (16 Οκτ 2011 ) YouTube118 - Περί Χάριτος (2 Οκτ 2011 ) YouTube117 - Φταίω Εγώ (5 Ιουν 2011 ) YouTube116 - Θεολογία της ενσαρκώσεως και την παράδοση (8 Μαι 2011 ) youtube115 - Τι σημαίνει υπακοή (Πάτρα 22 Μαρ 2011 ) youtube114 - Η Παραβολή Τελώνη και Φαρισαίου - Ταπείνωση (16 Ιαν 2011 ) YouTube(Επίσης σχόλια σε ΣΚΑΙ-1821 - Φαινόμενα αποδόμησης Ελληνισμού)113 - Η Βασιλεία των Ουρανών (16 Ιαν 2011 ) YouTube2010112 - Νόμος και Σχέση (28 Νοε 2010 ) YouTube111 - Πρώτη Εντολή και Πλησίον (14 Νοε 2010 ) YouTube110 - Αίσθηση Ζωής Αιωνίου (19 Σεπ 2010 ) YouTube109 - Ο Χριστός το Φώς του Κόσμου (9 Μαι 2010) YouTube108 - H ''Πληρωμή Φόρου'' (1 Αυγ 2010 ) YouTube107 - Η Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος (18 Ιουλ 2010 ) YouTube106 - Η γλώσσα του Θεού (ουν 2010 ) YouTube105 - ''Πάτερ Ημών'' (27 Ιουν 2010 ) YouTube104 - Είναι ό Έλληνοχριστιανισμός ένα ιδεολόγημα; (antifono 19 Μαι 2010 ) YouTube103 - Απόκτηση Χαράς (28 Μαρ 2010 ) YouTube102 - Η επίδραση των σχέσεων των γονέων στα παιδιά (Κατερίνη, 28 Μαρ 2010) vimeo101 - Πίστη και Θαύμα (14 Μαρ 2010 ) YouTube100 - ''Πάτερ Ημών'' (14 Φεβ 2010 ) YouTube200999 - Η Συνάντηση του Ανθρώπου με το Θεό (25 Οκτ 2009) YouTube98 - Ο Σταυρός στη Ζωή μας (2009 ) YouTube97 - Ο Πλούσιος Νεανίσκος (2009 ) YouTube96 - Περί Μέριμνας, Παραδείσου και Κόλασης (2009 ) YouTube85 - Η Μέριμνα στη Ζωή μας (Mάρθα και Μαρία) (2009 ) YouTube94 - Το Φως του Κόσμου (2009 ) YouTube93 - Περί ''Αληθείας'' (2009 ) YouTube92 - Η Θεολογία του ΣώματοςΠάτρα, Κυριακή, 10-05-2009: Ομιλία στην Πάτρα. Τη διοργάνωση έκανε ο σύλλογος οδοντιάτρων Πάτρας.91 -Περί ''Εσχάτων'' (2009 ) YouTube90 - ''Έργα - Πράξεις - Ευγνωμοσύνη - Αγνωμοσύνη (2009 ) YouTube200889 - Η Βασιλεία του Θεού (2008 ) YouTube88 - ''Ακριβή'' και ''Φτηνή'' Χάρις (2008 ) YouTube87 - Τέκνα Θεού (2008 ) YouTube86 - Περί Προαιρέσεως (2008 ) YouTube85 - Περί της Ι.Μ. Βατοπαιδίου (2008) YouTube84 - Περί ''Κοινωνικής Ηθικής'' (2008 ) YouTube83 - ''Οστις Θέλει Οπίσω Μου Ελθείν.......'' (2008 ) YouTube79 - Χ. Γιανναράς & ο π. Ν. Λουδοβίκος για τα Ανθρώπινα Πάθη (23 Aπρ 2008 ) YouTube1 YouTube282 - Η Δίψα του Ανθρώπου για το Θεό (2008 ) YouTube81 - Τι είναι Χριστιανισμός (2008 ) YouTube80 - Οι Εργάτες της 11ης Ώρας (2008 ) YouTube79 - Ο Θεός, Σαδιστής ή Στοργικός Πατέρας (2008 ) YouTube200778 - Περί Άφρονος Πλουσίου YouTube77 - "Γέροντας Σωφρόνιος - Θεολόγος του Ακτίστου Φωτός" (Αθήνα, 19-21/10/2007)(Συνεδρία Ι' του συνεδρίου - αρχείο mp3, διάρκειας: 107', μέγεθος: 30,6 ΜΒ - η ομιλία του π. Λουδοβίκου ξεκινάει στο 26ο λεπτό του αρχείου)76 - Ο Απόστολος Παύλος YouTube75 - Αγνώμων δούλος (12 Αυγ 2007) YouTube74 - Περί Ηθικιστικής Αντίληψης της Πίστεως (24 Ιουν 2007) YouTube73 - Η Θεραπεία του εκ Γενετής Τυφλού YouTube72 - ''Μη Μεριμνάτε...'' (1 Απρ 2007) YouTube71 - Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής YouTube70 - Περί Αγιασμού της Κτίσεως YouTube200669 - Περί Πλουσίου Νέου YouTube68 - Περί Θελήματος - Συνεργίας και δύο Φύσεων του Χριστού (13 Σεπ 2006) YouTube67 - Ο χρόνος ως σχέση και οι πνευματικοί νόμοι (6 Ιαν 2006) YouTube66 - Ευαγγέλιο Ιούδα και Γνωστικισμός YouTube200565 -Ναρκισσισμός και Φιλαρέσκεια (7 Αυγ 2005) YouTube64 - Περί Ελευθερίας (5 Ιουν 2005) YouTube63 - Περί Σκανδάλων (6 Μαρ 2005) YouTube62 - Η Ορθόδοξη Μαρτυρία ως Υπαρξιακό Γεγονός (10 Απρ 2005) YouTube61 - Η στένωση του νου, ως αποτέλεσμα της προσκόλλησης στα μη ουσιώδη (6 Φεβ 2005) YouTube60 - Η αγάπη στο Θεό ως οδηγός πνευματικής ζωής (16 Ιαν 2005) YouTube200459 - Χάρις - Αγιότητα - Θυσία (10 Οκτ 2004) YouTube58 - Η Αγάπη του Θεού YouTube57 - Οι Κλήσεις του Θεού (5 Oκτ 2004) YouTube56 - Ο Χριστός ως Θεός (8 Σεπ 2004) YouTube55 - Ζηλωτισμός (4 Ιουλ 2004) YouTube54 - Η Άσκηση στην Πνευματική Ζωή YouTube53 - Ο Δρόμος του Σταυρού YouTube52 - Πνευματική Ζωή - Θεωρία και Πράξη YouTube51 - Ορθοδοξία και Δύση (11 Ιαν 2004) YouTube50 - Η Παραβολή του Ασώτου Υιού (8 Φεβ 2004) YouTube200349 -Δούλοι Θεού (13 Ιουλ 2003) YouTube48 - Χάρη Θεού - Σχέσεις Εγγάμων (2 Νοε 2003 ) YouTube47 - Η Θεία Χάρις (12 Οκτ 2003 ) YouTube46 - Πίστις ως Σχέση (21 Σεπ 2003) YouTube45 -Υπαρξιακό Ρίσκο (7 Σεπ 2003) YouTube44 -Νόμος - Ενοχές - Εντολές (21 9 2003) YouTube42 - Εκκλησιαστική Ενότητα (10 Aυγ 2003) YouTube41 - Δούλοι Θεού (13 7 2003) YouTube40 -Μέλη Θεού (13 Ιουλ 2003 ) YouTube39 -Φυσική και Υπερφυσική Γνώση (6 Ιουλ 2003 ) YouTube38 - Καρποί Πνεύματος (6 Ιουν 2003) YouTube37 -Πνευματικά Θέματα (11 Μαι 2003) YouTube36 -Η Σωτηρία του Σώματος - Ανθρώπινος και Θείος Έρως (28 Apr 2003) YouTube35 -Ανάσταση και γάμος (28 4 2003) YouTube34 -Εξουσίες (13 Aπρ 2003) YouTube33 - Κριτήρια Σωτηρίας (23 Μαρ 2003) YouTube32 -Ονειδισμός Σταυρού (16 Μαρ 2003) YouTube31 - π. Νικόλαος Λουδοβίκος στη Σχολή γονέων Κατερίνης YouTubeΜαζί με Σ.. Παπαθεμελή (15 Μαρ 2003)30 - Φαρισαϊσμός (16 Φεβ 2003) YouTube29 -Μετάνοια - Χαρμολύπη (26 Ιαν 2003) YouTube200228 - Οι Άνθρωποι Απορρίπτουν το Χριστό, όχι το Θεό (8 Δεκ 2002) YouTube27 - Η Ανιδιοτέλεια ως Προϋπόθεση Αποκάλυψης Θεού (1 Δεκ 2002) YouTube26 - Περί Πνευματικών Χαρισμάτων (17 Νοε 2002) YouTube25 - Σχέση Θεού - Ανθρώπου (27 Οκτ 2002) YouTube24 -Ορθόδοξη Θεολογία (29 Σεπ 2002) YouTube23 - Επίγνωση και όχι Ειδωλοποίηση του Θεού (28 Ιουλ 2002) YouTube22 - Η Αιώνια Ζωή ως Σχέση (16 Ιουν 2002) YouTube21 - Το Φρόνημα των Χριστιανών (2 Ιουν 2002) YouTube20 - Δυτική - Ανατολική Θεολογία (7 Απρ 2002) YouTube19 - Εκσυγχρονισμός και Παγκοσμιοποίηση (6 Απρ 2002) YouTube18 -Ελληνισμός και Ορθοδοξία (24 Μαρ 2002) YouTube17 - Ιδεολογικοποίηση της Πίστης (24 Φεβ 2002) YouTube200016 - Περί Προαίρεσης (14 Οκτ 2000) YouTube15 -Θέματα Ψυχολογίας (7 Μαι 2000 ) YouTube199914 - Περί Προαίρεσης (11 Ιουλ 1999 ) YouTube13 - Περί Υπακοής (9 Μαι 1999 ) YouTube12 - Πνευματικός Θάνατος (25 Απρ 1999 ) YouTube11 -Κοινωνία Vs Ατομικισμού (10 Οκτ 1999 ) YouTube10 -Νόμος - Χάρις (12 Ιουλ 1999 ) YouTube199809 - Το Παράδοξο και Υπέρλογο της Πίστεως (6 Δεκ 1998 ) YouTube08 - To Φως του Κόσμου (11 Οκτ 1998 ) YouTube07 - Ορθολογισμός και Υπέρλογο, Καθολικισμός - Ορθοδοξία και Αυθεντία στην Εκκλησία (29 Μαρ 1998 ) YouTube199706 - Ο γογγυσμός (31 8 1997) YouTubeΔΙΑΦΟΡΕΣ05- ''Έρως, Έρωτι Εκκρούεται'' YouTube (α) YouTube (β)04 - Ελευθερία και Πνευματική Ζωή (Ερασιτεχνική Ηχογράφηση) YouTube03- Η Παραβολή του Αγνώμονος Δούλου YouTube02 -Η έκσταση ως κάθοδος (Το Παλαμικό υπόβαθρο της θεολογίας του π. Σωφρονίου) YouTube01 - Η θεολογία του σώματος Εκδήλωση στην Πάτρα) YouTube=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Απόwww.pigizois.gr