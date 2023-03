Μεγαλώνοντας, αυξάνονται οι κίνδυνοι για καρδιακές παθήσεις όποτε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις τροφές που καταναλώνουμε. Ιδιαίτερα στις ηλικίες άνω των 40, υπάρχουν ορισμένες τροφές που επηρεάζουν τους παράγοντες κινδύνου καρδιακών παθήσεων, όπως η υπέρταση, η χοληστερίνη καθώς και το σωματικό βάρος.Σε ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών, ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων και καρδιακής προσβολής αυξάνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 45 περίπου, ενώ των γυναικών μετά τα 50.Παρ’ όλα αυτά, το έμφραγμα σε ηλικίες κάτω των 40 έχει αυξηθεί κατά 2% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας. Η έρευνα που παρουσιάστηκε στην 68η Ετήσια Επιστημονική Συνεδρία του Κολλεγίου, και συγκρίνει για πρώτη φορά ηλικίες 41-50 με ηλικίες κάτω των 40, ατόμων που έχουν επιζήσει καρδιακής προσβολής, διαπίστωσε πως 1 στους 5 που έρχεται αντιμέτωπος με έμφραγμα μεταξύ αυτού του φάσματος ηλικιών, είναι κάτω των 40.Μια νέα μελέτη των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation Research, συσχέτισε το ρόλο του DNA με την καρδιακή προσβολή. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως το γενετικό στοιχείο αποτελεί αιτία για την αθηρωματική νόσο, που προκύπτει από τη συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες, και είναι το βασικό αίτιο για την καρδιακή προσβολή.Ωστόσο αυτή είναι μία από τις αιτίες καρδιακής προσβολής, και ο γενετικός παράγοντας αποτελεί ένα ποσοστό αυτής. Έτσι, θα πρέπει να μελετήσουμε πιο προσεκτικά τον παράγοντα διατροφή, που μαζί με τις καταχρήσεις, αποτελούν ίσως τις σημαντικότερες αιτίες καρδιακής προσβολής. Τα καρδιακά νοσήματα είναι οι συχνότερη αιτία θανάτου σε χώρες του δυτικού κόσμου, σε ηλικίες 35-55, έτσι θα πρέπει να σταματήσουν να καταναλώνονται τροφές όπως, η ζάχαρη και τα κορεσμένα λιπαρά που τις επιδεινώνουν.Ένα από τα χειρότερα τρόφιμα για την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με τον Dr. Raed Bargout, καρδιολόγο στο Νοσοκομείο Dignity Health-Glendale Memorial στο Glendale της Καλιφόρνια, είναι τα επεξεργασμένα αλλαντικά.“Το επεξεργασμένο κρέας ντελικατέσεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τρόφιμα που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών και του εγκεφαλικού”, λέει ο καθηγητής στο SheFinds. Τον ισχυρισμό αυτό προσυπογράφει και η Caitlin Policastro, νοσηλεύτρια στο New York Center for Innovative Medicine. “Εκτός από το γεγονός ότι είναι φορτωμένα με κορεσμένα λιπαρά, που οδηγούν σε καρδιαγγειακά προβλήματα, υψηλή χοληστερόλη, αύξηση βάρους και πολλά άλλα, στους περισσότερους χοίρους χορηγούνται υψηλές δόσεις αντιβιοτικών για να διατηρηθούν στη ζωή πριν από τη σφαγή. Εκτός από το ότι είναι γεμάτοι με αντιβιοτικά, οι χοίροι δυσκολεύονται να αποβάλουν τις τοξίνες επειδή το πεπτικό τους σύστημα είναι εξαιρετικά βασικό, γεγονός που επιδεινώνει το πρόβλημα”, σημειώνει η Policastro στο SheFinds.Η ημερήσια συνιστώμενη περιεκτικότητα τροφίμων σε νάτριο είναι λιγότερο από 2.000 χιλιοστόγραμμα την ημέρα και τα αλλαντικά σύμφωνα με τον κανόνα της ΕΕ θα πρέπει να περιέχουν κάτω από 150 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό. Τα επεξεργασμένα αλλαντικά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν υπερβολικά υψηλότερη ποσότητα, κάτι που μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία της καρδιάς. Παρά το γεγονός πως το νάτριο είναι απαραίτητα μέταλλο για την υγεία, η υπερβολική κατανάλωση του μέσω της διατροφής, μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα.Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), φαίνεται να επιτρέπει πλήρως την προσθήκη νατρίου στα αλλαντικά λόγω του ρόλου που παίζει στη διατήρηση τους. Η υπερβολική προσθήκη νιτρικού νατρίου ως συντηρητικού σε αλλαντικά ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει, εκτός από καρδιακά προβλήματα, και σε νόσο του Αλτσχάιμερ αλλά και καρκίνο. Το 90% όλων των αλλαντικών περιλαμβάνει νιτρώδη άλατα, ωστόσο μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες πειραματίζονται ήδη με προϊόντα χωρίς νιτρικά, δήλωσε ο Διευθυντής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Αλλαντικών (FICT), Fabien Castanier.Αξίζει να σημειωθεί πως, τον Φεβρουάριο του ’22, το Γαλλικό κοινοβούλιο, όντας πρωτοπόρος σε τέτοια θέματα, συμμεριζόμενο τους κινδύνους που εγκυμονεί το νιτρικό νάτριο για την υγεία, ψήφισε νομοσχέδιο για τη σταδιακή μείωση του από τα αλλαντικά. Το αποτέλεσμα είναι, τα αλλαντικά στη Γαλλία να χρησιμοποιούν πλέον 40 χιλιοστόγραμμα λιγότερα νιτρικά, από την οδηγία της ΕΕ. Υπενθυμίζεται επίσης πως τον περασμένο Δεκέμβριο, η ίδια κυβέρνηση δικαίωσε την εφαρμογή YUKA έναντι της βιομηχανίας κρεάτων ABC, για την ελεύθερη ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τους κινδύνους που εγκυμωνεί το νιτρωδες νάτριο στα αλλαντικά.Εκτός όμως από τα αλλαντικά, οι ειδικοί φαίνεται να συμπεριλαμβάνουν στην ίδια κατηγορία των τροφών που μπορούν να πλήξουν την υγεία της καρδιάς και τις κονσερβοποιημένες τροφές.“Πολλά κονσερβοποιημένα τρόφιμα περιέχουν Δισφαινόλη-Α (BPA), μια χημική ουσία που είναι γνωστό ότι προκαλεί ορμονικές διαταραχές και έχει συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας εκτός από την καρδιά”, τονίζει η Krutika Nanavati στο SheFinds. Οι ειδικοί τονίζουν πως τα τρόφιμα που κονσερβοποιούνται χάνουν σε μεγάλο βαθμό τη διατροφική τους αξία και περιέχουν επίσης επιβλαβή πρόσθετα όπως το νάτριο και η ζάχαρη, με στόχο τη βελτίωση της γεύσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τόνο που περιέχει Ω-3 λιπαρά και σε γενικές γραμμές αποτελεί μια υγιεινή τροφή. “Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση νατρίου που οδηγεί σε συσσώρευση ασβεστίου, με αποτέλεσμα αγγειοσυστολή και υπόταση”, τονίζει η Nanavati. “Αναζητήστε είδη με ελάχιστη προσθήκη ζάχαρης ή νατρίου και ελέγξτε το μέγεθος της μερίδας. Στοχεύστε σε μια ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που είναι συσκευασμένα χωρίς πρόσθετες σάλτσες ή σιρόπια”, προσθέτει.Μιας και αναφέρθηκε η ζάχαρη, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί από την κατηγορία των τροφών που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς. Σύμφωνα με μελέτη ενός μήνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Medicine, διατροφή υψηλή σε ελεύθερα σάκχαρα, δηλαδή κυρίως αυτά που περιέχονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα και αναψυκτικά, αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών νόσων και εγκεφαλικού. Τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν από 110.000 Βρετανούς, ηλικίας 37 έως 73, σε ένα διάστημα περίπου 9 χρόνων, και έδειξαν πως η αύξηση της πρόσληψης ζάχαρης, ήταν ανάλογη με την αύξηση του κινδύνου καρδιακών νόσων. Ο Cody Watling, διδακτορικός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας της μελέτης, είπε ότι οι πιο συχνές μορφές ζάχαρης που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν μέσα από “κονσέρβες και γλυκά”, με την τελευταία κατηγορία να περιλαμβάνει μπισκότα και ζαχαρωτά. Οι χυμοί φρούτων και τα αναψυκτικά ήταν οι επόμενοι πιο συχνοί περιέκτες ζάχαρης που καταναλώνονταν.Σε άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The BMJ, με επικεφαλής τους ερευνητές στο Harvard T.H. Σχολή Δημόσιας Υγείας Chan, το 2016, έδειξε πως τα κορεσμένα λιπαρά που περιέχονται κυρίως στο κόκκινο κρέας, τα γαλακτοκομικά και το φοινικέλαιο, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. “Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν έντονα αυτό που συνιστούν οι τρέχουσες διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές του USDA”, δήλωσε ο ανώτερος συγγραφέας Qi Sun, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διατροφής. Τα ευρήματα συλλέχθηκαν από περίπου 73.000 γυναίκες και περίπου 43.000 άνδρες, σε μια σχεδόν τριαντακονταετή περίοδο.Η καρδιά είναι το σημαντικότερο όργανο του σώματος μας που χτυπά κατά μέσο όρο πάνω από 100.000 φορές την ημέρα για να μας κρατήσει στη ζωή, αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν κάνουμε και εμείς τα αντίστοιχα για να την κρατήσουμε υγιή.Πηγές:https://www.shefinds.com/collections/stop-eating-these-foods-for-heart-health/#slide-1https://www.medicalnewstoday.com/articles/heart-attack-age-rangehttps://www.nbcnews.com/health/heart-health/high-sugar-intake-risk-heart-disease-stroke-study-rcna70406https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/saturated-fats-increased-heart-disease-risk/cibum.gr Δέσποινα Χάρου