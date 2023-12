Dimitris Tsoukalas - https://www.facebook.com/dimitris.tsoukalas.73/posts/pfbid02M43DNDqQQbMMXWuHfWNQNPvTFCkNwDDRPssHWAVLLqvMEt2ouBEf4meAbdN7asz3lΠοια είναι η πιο Σημαντική Τροφή για την Διαχείριση της Φλεγμονής και την Ενίσχυση των Μηχανισμών ΕπούλωσηςΗ φλεγμονή είναι η διαδικασία που ενεργοποιεί ο οργανισμός μας στην προσπάθεια να επουλώσει μια βλάβη.Στη διαδικασία αυτή πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες για θρεπτικά συστατικά, κυρίως πρωτεΐνες και λιπαρά, που είναι απαραίτητα για την αναδόμηση και επούλωση των ιστών.Αυτά τα συστατικά υπάρχουν και είναι άμεσα διαθέσιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό κυρίως στο στο κόκκινο κρέας, όπως επίσης στα θαλασσινά, στα ψάρια και στα αυγά.Η ανάγκη για αύξηση της κατανάλωσης αυτών των τροφών, είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της φλεγμονής και την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας.Ωστόσο, συχνά αρκετοί ασθενείς περιορίζουν από μόνοι τους την ποσότητα κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και αυγών, φοβούμενοι ότι το κόκκινο κρέας και τα αυγά είναι ανθυγιεινές τροφές, κυρίως λόγω των λιπαρών που περιέχουν.Η αλήθεια είναι ότι οι μελέτες που δείχνουν ότι το κρέας είναι ανθυγιεινό, αφορούν στο επεξεργασμένο κόκκινο κρέας, όπως είναι τα χοτ-ντογκ, ο γύρος και τα αλλαντικά.Αντιθέτως, η κατανάλωση μη-επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος όπως το μοσχαρίσιο, το κατσικίσιο και το βουβαλίσιο είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της υγείας σε ασθενείς με φλεγμονή [1].Μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Harvard κατέγραψε την πορεία της υγείας 2029 ασθενών με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα, των οποίων η διατροφή τους αποτελούνταν κατά 85% από κόκκινο κρέας [2].Σε ποσοστό 90% οι ασθενείς ανέφεραν επίλυση ή σημαντική βελτίωση σε νοσήματα όπως, τα αυτοάνοσα, η παχυσαρκία, το χαμηλό σωματικό βάρος, η υπέρταση, ο διαβήτης, τα γαστρεντερικά προβλήματα, η μειωμένη πνευματική διαύγεια και ενδοκρινικά νοσήματα.Ασθενείς που βρίσκονται σε φλεγμονή απαιτούν σημαντική αύξηση στην ποσότητα πρωτεϊνών από τη διατροφή τους [3].Ο ανθρώπινος οργανισμός σε συνθήκες φλεγμονής αυξάνει σημαντικά το αίσθημα της πείνας, στην προσπάθεια του να προσλάβει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ώστε να επουλώσει.Δυστυχώς η πλειοψηφία των ατόμων σήμερα, φοβούμενοι τις "επιπτώσεις" του κόκκινου κρέατος, δεν καταναλώνουν αρκετό και καταλήγουν να τρώνε περισσότερους επεξεργασμένους υδατάνθρακες (ψωμί, γλυκά, μακαρόνια).Αυτές οι τροφές έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, αυξάνουν την έκκριση ινσουλίνης και διαταράσσουν την ισορροπία της μικροβιακής χλωρίδας του οργανισμού.Με αυτό τον τρόπο, δεν επιτρέπουν στο σώμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία της επούλωσης, επιδεινώνοντας τη φλεγμονή, την πορεία της υγείας και αυξάνοντας το σωματικό βάρος.Ο περιορισμός οποιαδήποτε επεξεργασμένης τροφής, είτε είναι ζωικής είτε είναι φυτικής προέλευσης και η αύξηση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, αυγών, ψαριών και θαλασσινών, είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της φλεγμονής και τη βελτίωση της υγείας σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονή.Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας κόκκινου κρέατος, αυγών, θαλασσινών σε συνδυασμό με καλούς υδατάνθρακες όπως αυτοί βρίσκονται στο μέλι, στα φρούτα και σε εύπεπτες φυτικές τροφές όπως τα κολοκυθάκια τα καρότα, οι ελιές και τα βραστά λαχανικά μπορούν να ενισχύσουν τους μηχανισμούς επούλωσης, να οδηγήσουν σε επίλυση της χρόνιας φλεγμονής και να βελτιώσουν την πορεία της υγείας ασθενών με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα.Βιβλιογραφία[1] Reconsidering Meat Intake and Human Health: A Review of Current Research Yunting Xie, Yafang Ma, Linlin Cai, Shuai Jiang, Chunbao Li. February 2022[2] Behavioral Characteristics and Self-Reported Health Status among 2029 Adults Consuming a “Carnivore Diet. Belinda S Lennerz et al. Current Developments in Nutrition Volume 5, Issue 12, December 2021,[3] Effects of inflammation and/or inactivity on the need for dietary protein Martina Guadagni, Gianni Biolo. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009https://www.drtsoukalas.com/