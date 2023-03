2023-03-27 15:30:06

Το χθεσινό (26/03) έκτακτο συμβούλιο στο Survivor All Star έφερε το ξαναμοίρασμα των ομάδων και το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε με αγωνία τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου το Survivor All Star ήταν και πάλι πρώτο σε τηλεθέαση στο slot μετάδοσής του με ποσοστά 24,3% στο δυναμικό (18-54) και 25,3% στο γενικό σύνολο του κοινού.



Η νέα ομάδα των Κόκκινων αποτελείται από τους: Κωνσταντίνο Βασάλο, Τάκη Καραγκούνια, Σάκη Κατσούλη, Γιώργο Κόρομι, Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, Ηλία Μπόγδανο, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Εύη Σαλταφερίδου, Αφροδίτη Σκαφίδα, Στέλιο Χανταμπάκη, Σταυρούλα Χρυσαειδή.



Τη Μπλε μπαντάνα φοράνε πλέον οι: Νικόλας Αγόρου, Στέλλα Ανδρεάδου, Γιώργος Ασημακόπουλος, Ηλίας Γκότσης, Ελευθερία Ελευθερίου, Ρία Κολοβού, Σπύρος Μαρτίκας, Μελίνα Μεταξά, Νίκος Μπάρτζης, Γιωρίκας Πιλίδης, Μάριος Πρίαμος, Ελένη Χαμπέρη.



Κι αν το χθεσινό Συμβούλιο και οι εξελίξεις που έφερε ξάφνιασαν τους Survivors απόψε έρχεται ένα Συμβούλιο διαφορετικό από τα άλλα.



Μόλις μια μέρα μετά τη μίξη των ομάδων μια νέα ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού έρχεται να προκαλέσει προβληματισμό στους Μπλε και στους Κόκκινους. Οι ισορροπίες αλλάζουν πλέον δραστικά για τους παίκτες του Survivor All Star.



