Το νέο ΑΝΤ1+ Original «ΖΩΗ», με τη Μαρία Καβογιάννη, έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ στις 7 Απριλίου με διπλό επεισόδιο. Η νέα σειρά παρουσιάστηκε την Πέμπτη, 30 Μαρτίου, στα Village Cinemas του The Mall Athens, σε μια αποκλειστική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων. Πρωταγωνιστές και συντελεστές της σειράς, διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, αλλά και αγαπημένοι ηθοποιοί από το κορυφαίο cast της σειράς έδωσαν το «παρών» και έκαναν δηλώσεις, εκθειάζοντας το ταλέντο της Μαρίας Καβογιάννη και το μοναδικό, πρωτότυπο δημιούργημα της Δωροθέας Πασχαλίδου.

Στο τέλος της προβολής, το κοινό χειροκρότησε με ενθουσιασμό και συγκίνηση, ενώ δεν έλειψαν τα θετικά σχόλια για τη μοναδική κινηματογραφική ποιότητα της παραγωγής, για τη μουσική, αλλά και για το υποκριτικό ταλέντο των πρωταγωνιστών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος ηθοποιών από το all-star cast της σειράς: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Τάσος Παλαντζίδης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ορέστης Χαλκιάς, Melia Kreiling, Τάνια Τρύπη, Τάνια Τσανακλίδου, Ταμίλα Κουλίεβα, Τόνια Σωτηροπούλου, Γιώργος Χρανιώτης, Αναστασία Παντούση, Γιώργος Κοψιδάς, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Λάζαρος Καρανάσιος, Δάφνη Αλεξάντερ, Γιάννα Τερζή, Κατερίνα Χέλμη, Κίμωνας Κουρής, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη, Χρήστος Κοντογεώργης, Άκης Σακελλαρίου και πολλοί ακόμα.

Η νέα μεταφυσική κωμωδία «ΖΩΗ» θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ την Παρασκευή 7/4 με διπλό επεισόδιο

. Δείτε το επίσημο trailer στο YouTube του ΑΝΤ1+ εδώ: https://youtu.be/cz78VNG6mAs.

Κάθε επεισόδιο είναι για τη Ζωή μια καινούργια αποστολή που ανοίγει ένα νέο παράθυρο στον μικρόκοσμό της. Επεισόδιο το επεισόδιο, η Ζωή μετατρέπεται σε σύμβολο της γυναικείας ενδυνάμωσης. Αποκτά στόχους, νόημα και σταδιακά, το χαμένο της χαμόγελο. Ακολουθεί το μονοπάτι που την οδηγεί σε ένα ξέφωτο, εκεί που θα βρει τον χώρο και τη δύναμη να θρηνήσει το παιδί που έχασε 25 χρόνια πριν. Να το αποχαιρετήσει και να συνειδητοποιήσει τα δικά της «θέλω». Στο τέλος, η Ζωή συγχωρείται και συγχωρεί τον εαυτό της για να ζήσει πια με άλλη οπτική, χαρούμενη μέχρι να έρθει η ώρα που θα ξανασμίξει με την κόρη μια για πάντα, αλλού.

Επεισόδιο 1

«ΖΩΗ»

Γνωρίζουμε τη Ζωή μέσα από την καθημερινή της ρουτίνα… από το σπίτι στη δουλειά, μετά στη δεύτερη δουλειά, επίσκεψη της στους άστεγους φίλους της, εκκλησία τις Κυριακές και επιστροφή στο σπίτι για τις δουλειές του σπιτιού. Μέχρι που η ρουτίνα της διακόπτεται από ένα ατύχημα στο σπίτι… η γάστρα της πεθεράς της πέφτει στο κεφάλι της και… παρ’ την κάτω! Στο νοσοκομείο, τη στιγμή που οι γιατροί προσπαθούν να την επαναφέρουν, η ψυχή της εγκαταλείπει το σώμα της και η Ζωή βιώνει μια παράξενη, μεταφυσική εμπειρία. Τελικά, οι γιατροί την επαναφέρουν και η ζωή της Ζωής αλλάζει για πάντα, χωρίς να το γνωρίζει ακόμα. Ένας άγνωστος αρχίζει να την ακολουθεί και, όταν επιτέλους της συστήνεται, η Ζωή τού δίνει το χέρι αλλά εκείνος… είναι άυλος.

Μετά το ατύχημα, η Ζωή ξεκινά ένα ταξίδι στην εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης. Μοιραία και ασυνείδητα, βουτά στο ανθρώπινο ασυνείδητο για να βρει τη δική της χαραμάδα φωτός. Κι έτσι, με τη βοήθεια του μαγικού ρεαλισμού, η καθημερινότητά της χρωματίζεται κάθε τόσο με μαγικές πινελιές.

Επεισόδιο 2

«ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»

Ο Νεκτάριος ήταν φορτηγατζής από τη Δραπετσώνα, οικογενειάρχης, παντρεμένος με παιδιά. Πολλά χρόνια παντρεμένος… αλλά όχι με τη γυναίκα της ζωής του. Είκοσι χρόνια ήταν ερωτευμένος με την Ασημίνα, όμως δεν βρήκε ποτέ το θάρρος να χωρίσει τη γυναίκα του. Μέχρι που πήρε επιτέλους τη μεγάλη απόφαση αλλά… δεν πρόλαβε. Η δεύτερη ευκαιρία του στην αγάπη χάθηκε τη νύχτα που ήταν έτοιμος να ανακοινώσει στην Ασημίνα το διαζύγιό του. Ο Νεκτάριος πέθανε και η Ασημίνα δεν έμαθε ποτέ ότι εκείνο το βράδυ κατευθυνόταν προς το σπίτι της για να της ζητήσει, επιτέλους, να γίνει επισήμως δική του. Αποστολή της Ζωής τώρα είναι να φτάσει στα χέρια της Ασημίνας το τελευταίο και σπουδαιότερο σύμβολο της αγάπης του Νεκτάριου για εκείνη, ώστε να μπορέσουν και οι δύο να προχωρήσουν, στη ζωή και στον θάνατο.

Ο έρωτας της Ασημίνας και του Νεκτάριου έμεινε ανεκπλήρωτος, μα έτσι μπορούν να έχουν ο ένας τον άλλο πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλον. Πιο πολύ κι από τον ίδιο τον θάνατο. Το ανεκπλήρωτο ταλαντεύεται ανάμεσα στην ελπίδα και την απόγνωση. Δεν τελειώνει. Δεν πεθαίνει. Είναι αγνό. Η μνήμη του στοιχειώνεται από αυτό που δεν έγινε ποτέ.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

