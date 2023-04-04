2023-04-04 07:40:58
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΙΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ (ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΣΤΟΝ.. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ 45 ΕΥΡΩ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ-ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΡΟ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 03 ΜΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773. ΚΩΣΤΑΣ.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ.
ximeronews
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΙΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ (ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΣΤΟΝ.. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ 45 ΕΥΡΩ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ-ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΡΟ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 03 ΜΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773. ΚΩΣΤΑΣ.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ.
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠώς θα λυθεί η βία στα σχολεία χωρίς την Εκκλησία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ