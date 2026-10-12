Η άποψη αυτή είναι πολύ διαδεδομένη — και όχι άδικα. Τα φοιτητικά πακέτα προσφέρουν μακράν την καλύτερη σχέση τιμής/παροχών, ενώ οι τιμές στα απλά καρτοκινητά έχουν ανέβει αισθητά τα τελευταία χρόνια (ειδικά με την αύξηση της ελάχιστης κάρτας ανανέωσης και την κατάργηση των πολύ φθηνών πακέτων).

Ωστόσο, το αν «αξίζουν μόνο τα φοιτητικά» εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τις εναλλακτικές επιλογές:

1. Γιατί τα φοιτητικά υπερέχουν

Πολλαπλάσιες παροχές: Δίνουν ανεξάντλητα GB και λεπτά ομιλίας με πολύ χαμηλό κόστος (συνήθως 8€–12€/μήνα).

Ειδικά προνόμια: Bonus ανανέωσης, δωρεάν data σε συγκεκριμένες περιόδους (π.χ. εξεταστικές) και πρόσθετα δώρα.

2. Γιατί τα απλά καρτοκινητά φαίνονται ακριβά

Η ελάχιστη ανανέωση υπόλοιπου έχει ανέβει (συνήθως στα 13€), ενώ μετά την αφαίρεση του τέλους κινητής (10% εκτός αν είσαι κάτω των 29 ετών) και του ΦΠΑ, το καθαρό χρηματικό υπόλοιπο είναι λιγότερο.

Τα standard μηνιαία πακέτα κοστίζουν πλέον 11.50€–13.50€, δηλαδή απαιτείται ανανέωση κάθε μήνα.

3. Πότε συμφέρει κάτι άλλο (αν δεν είσαι φοιτητής)

Προγράμματα Smart / Συμβόλαια Χωρίς Δέσμευση: Όλες οι εταιρείες (Cosmote, Vodafone, Nova) βγάζουν συχνά προσφορές για απεριόριστο ομιλία + αρκετά GB με 13€–15€/μήνα σε σταθερό λογαριασμό, χωρίς το άγχος της μηνιαίας ανανέωσης.

Ετήσια / 6μηνα Πακέτα: Ορισμένα πακέτα καρτοκινητής προσφέρουν εφάπαξ πληρωμή για όλο το χρόνο (π.χ. για δεδομένα ή ομιλία), μειώνοντας το μέσο μηνιαίο κόστος.

Ειδικές Προσφορές Φορητότητας: Όταν μεταφέρεις τον αριθμό σου σε άλλη εταιρεία, συχνά ξεκλειδώνεις "κρυφές" προσφορές που πλησιάζουν τις τιμές των φοιτητικών.

Απαλλαγή Τέλους Κινητής (έως 29 ετών): Αν είσαι έως 29 ετών, μπορείς να εγγραφείς στο gov.gr για απαλλαγή από το τέλος 10%, κερδίζοντας περισσότερο καθαρό υπόλοιπο σε κάθε ανανέωση.

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