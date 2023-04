tvnea

Το μοναδικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το «Just the 2 of Us» είναι πιο λαμπερό από ποτέ και είναι στον Alpha! Κάθε Σαββατόβραδο είναι μία γιορτή!Λάμψη, μουσική, τραγούδι, εκπλήξεις, δώρα και ανατροπές είναι μερικά από τα στοιχεία που το καθιστούν το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης!Ο μοναδικός στο είδος του, Νίκος Κοκλώνης, κάθε Σάββατο ξεπερνάει τον εαυτό του και δεν σταματάει να εκπλήσσει όχι μόνο τους τηλεθεατές και τους διαγωνιζόμενους αλλά και την πιο αγαπημένη του κριτική επιτροπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή!Τα 12 ζευγάρια είναι έτοιμα για πολύ δυνατές ερμηνείες και performances που θα συζητηθούν. Το πρώτο 10άρι έχει ήδη δοθεί από την κριτική επιτροπή και τα ζευγάρια έχουν δημιουργήσει πολύ υψηλές προσδοκίες!Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης«Το προσκλητήριο»Σοφία Βογιατζάκη - Σαρμπέλ«Μη μου ξαναφύγεις πια»Εύη Δρούτσα – Bo«Συγγνώμη, κύριε ποιος είστε;»Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου«Για ένα τανγκό»Στέφανος Κωνσταντινίδης – Λίτσα Γιαγκούση«Κάτω τα χέρια σου»Φοίβος Παπαδάκης – Χριστίνα Μαραγκόζη«Είμαι ακόμα παιδί»Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ«Καίγομαι και σιγολιώνω»Σοφία Παυλίδου – Ζερόμ Καλουτά«Beggin»Λουίζα Πυριόχου – Biased Beast«Το αντίδοτο»Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη«Κάνε μας τη χάρη»Παντελής Τουτουντζής – Κατερίνα Στανίση«Μια κόκκινη γραμμή»Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος«Μη ρωτάς τους άλλους»Πάρτι χωρίς καλεσμένους, όμως, δεν γίνεται γι’ αυτό απόψε το J2US θα υποδεχτεί τον Γιάννη Ξανθόπουλο, τον μοναδικό Χρήστο Δάντη στις μεγαλύτερες του επιτυχίες αλλά και μία εμφάνιση έκπληξη από την Λίτσα Γιαγκούση!Εδώ το πάρτι δεν σταματά ποτέ!«Just the 2 of Us»Απόψε στις 20:00 στον Alpha!Πηγή: TVNEA.COM