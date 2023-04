Τον περασμένο μήνα, η Nokia , η οποία ανήκει στην HMD Global, κυκλοφόρησε με ένα ανανεωμένο λογότυπο από τότε που εξαγόρασε τη μάρκα Nokia το 2016. Η παρουσίαση του νέου λογότυπου ήταν μια ένδειξη ότι κάτι ιδιαίτερο βρισκόταν στα σκαριά και μάλλον αυτό έχει βάση. Η επωνυμία Nokia υπό την HMD Global κατασκευάζει μερικά καλά smartphone και τηλέφωνα με δυνατότητες από τότε που απέκτησε τη μάρκα από τη Microsoft. Παρά το γεγονός όμως ότι κατασκευάζει κάποια «καλά» τηλέφωνα, η νέα Nokia δεν έχει πραγματικά καταφέρει κάτι σημαντικό όσον αφορά το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς. Ο κύριος λόγος για αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έδωσαν μεγάλη προσοχή σε smartphones κορυφαίας κατηγορίας – τα γνωστά μας flagships. Τα περισσότερα smartphone της Nokia είναι είτε entry level, είτε μεσαίας κατηγορίας. Η Nokia ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρόθεσή της να ανταγωνιστεί για ένα ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς εισάγοντας το νέο logo και τώρα ετοιμάζεται να χτυπήσει την κορυφή,με την κυκλοφορία του Nokia Magic Max.

Στην πρόσφατη έκθεση MWC 2023 στη Βαρκελώνη, η Nokia ανακοίνωσε 2 επερχόμενα smartphone που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει: τα Nokia Magic Max και Nokia C99. Από την ανακοίνωση, το πρώτο από τα δύο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των σκληροπυρηνικών fans της εταιρείας και σήμερα μάθαμε νεότερα για την πολυαναμενόμενη συσκευή.

Nokia Magic Max: «γνώριμος» σχεδιασμός, νέο UI

Σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές, το Nokia Magic Max θα διαθέτει ένα πολύ μοναδικό, αλλά οικείο σχέδιο. Στο μπροστινό μέρος, λέγεται ότι έρχεται με μια πλήρη οθόνη χωρίς πλαίσιο. Ωστόσο, η διάταξη της κάμερας στο πίσω μέρος μοιάζει οικεία με αυτή του iPhone της Apple. Η συσκευή θα διαθέτει επίσης επίπεδες άκρες που είναι επίσης εμπνευσμένη από το iPhone. Οι πίσω άκρες φαίνονται στρογγυλεμένες από αυτές του iPhone. Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα λόγω του πόσο άνετα αισθάνονται οι στρογγυλές άκρες στην παλάμη.

Οι αναφορές λένε επίσης πως το Nokia Magic Max θα διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις μνήμης. Θα έχουμε μνήμη RAM 8 GB, 12 GB και 16 GB με επιλογές αποθήκευσης 256 GB και 512 GB. Θα κυκλοφορήσει με Android 13 out of the box, με Snapdragon 8 Gen 2 SoC στα ενδότερα. Μπορεί επίσης να δούμε μια οθόνη AMOLED 6,7 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz στη συσκευή. Η προστασία Corning Gorilla Glass 7 αναμένεται να βρίσκεται στην οθόνη της επερχόμενης ναυαρχίδας της Nokia.

Η συσκευή θα διαθέτει ρύθμιση τριπλής κάμερας στο πίσω μέρος με κύριο αισθητήρα 144MP, υπερευρυγώνιο φακό 64MP και τηλεφακό 48MP. Φήμες έχουν αναφέρει μια τεράστια μπαταρία 7950 mAh που μπορεί επίσης να φορτίσει από 0 έως 100 μέσα σε λίγα λεπτά, χάρη στον γρήγορο φορτιστή 180 W.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ NOKIA MAGIC MAX

Σύμφωνα με πηγές, η Nokia θα διαθέσει τη συσκευή σε απίστευτη τιμή εκκίνησης των 32.990 INR (400 $). Η συσκευή λέγεται ότι διατίθεται σε τέσσερις διαφορετικές επιλογές χρωμάτων. Κόκκινο, μαύρο, χρυσό και πράσινο. Η Nokia δεν έχει κάνει ακόμη καμία επίσημη δήλωση, αλλά οι αναφορές υποστηρίζουν ότι το Nokia Magic Max θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2023.

Όσο κι αν αυτό μοιάζει με μια συναρπαστική είδηση, η ίδια η συσκευή θα είναι ακόμα… άφαντη. Θα παρακολουθούμε στενά τα νέα σχετικά με το Nokia Magic Max. Όποτε υπάρχουν νέες εξελίξεις, θα φροντίσουμε να είστε οι πρώτοι που θα τις μάθετε φυσικά.

