Μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας στον Alpha, η εκπομπή «Super Κατερίνα» αλλάζει σελίδα, καθώς από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα έχει νέα εταιρεία παραγωγής. Η εκτέλεση παραγωγής αποχωρεί από τη Barking Well και περνά στη Green Pixel, εταιρεία συμφερόντων του Alpha και του Star.



Οι πρώτες ενδείξεις ρήξης ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τον Νίκο Κοκλώνη καταγράφηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η παρουσιάστρια εξέφρασε την επιθυμία να ανανεώσει το συμβόλαιό της απευθείας με το κανάλι, χωρίς τη μεσολάβηση της Barking Well, η οποία έως τότε συμμετείχε σε τριμερείς συμφωνίες.



Σύμφωνα με τη Reallife, η επόμενη μέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» προμηνύεται με σημαντικές αλλαγές. Η πλειοψηφία των συνεργατών της παρουσιάστριας διατηρεί συμβάσεις με την Barking Well, γεγονός που σημαίνει ότι το σχήμα τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες ενδέχεται να αλλάξει. Με νέο παραγωγό την Green Pixel, η εκπομπή εισέρχεται σε μια νέα φάση, με διαφορετική δομή και νέο πλαίσιο συνεργασίας.



Πηγή: tvnea.com



