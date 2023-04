tvnea

Μια σειρά από εκπλήξεις που έκαναν αίσθηση ετοίμασε ο Νίκος Κοκλώνης για το 8ο live του J2US στον Alpha, ενθουσιάζοντας το τηλεοπτικό κοινό και ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη.Η ερμηνεία της Εύης Δρούτσα και του Βο στο κομμάτι «Ο δικός μου ο δρόμος» του Πασχάλη Τερζή, στο διαγωνιστικό μέρος του show, εξελίχθηκε σε μια μοναδική τηλεοπτική στιγμή. O Νίκος Κοκλώνης επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη στην Εύη, αλλά και τους τηλεθεατές όταν ο μεγάλος ερμηνευτής Πασχάλης Τερζής βγήκε σε τηλεφωνική σύνδεση για να μιλήσει για την αγαπημένη του φίλη και στιχουργό, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.Ακολούθησαν πολλές δυνατές στιγμές στη διάρκεια της βραδιάς. Ο Δημήτρης Κόκοτας επέστρεψε μουσικά στη σκηνή του J2US μετά από χρόνια, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και τραγούδια του αείμνηστου πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα. Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε αμέσως μετά τον Λευτέρη Πανταζή που ξεσήκωσε για μια ακόμα φορά το κοινό με το ανεπανάληπτο performance του.Στη σκηνή του μεγαλύτερου show της ελληνικής τηλεόρασης βρέθηκε και η εκρηκτική Μαρία Καρλάκη.Το Just The 2 Of Us σημειώσε 12,6% στο σύνολο του κοινού, φτάνοντας σε τέταρτο το 16,1%. Στο δυναμικό κοινό το show τo J2US κατέγραψε ποσοστό 11,2%. Το hashtag #j2us έγινε πρώτο trend στο twitter για περισσότερες από 15 ώρες.Το ζευγάρι που αποχώρησε στο τέλος της βραδιάς ήταν η Σοφία Βογιατζάκη και ο Σαρμπέλ.Για ένα ακόμα Σαββατόβραδο το J2US, το μεγαλύτερο show της ελληνικής τηλεορασης με τον Νίκο Κοκλώνη χάρισε ένα ξεχωριστό θέαμα στο κοινό, με μοναδικές τηλεοπτικές στιγμές.J2US κάθε Σάββατο στις 20.00 ζωντανά στον ALPHA!Πηγή: TVNEA.COM