Αλλαγή σχεδίων για το φινάλε σειρών και σόου φέρνουν οι εκλογές, με γενική τάση την επιμήκυνση της σεζόν.



Ανάμεσα στα προγράμματα που επηρεάζονται από τους δύο γύρους εκλογών είναι και το «Just the 2 of us». Το σαββατιάτικο σόου του Alpha επρόκειτο να κατεβάσει αυλαία το Σάββατο 1η Ιουλίου. Ο δεύτερος γύρος των εκλογών, στις 2 Ιουλίου, αλλάζει τα σχέδια του καναλιού και του Νίκου Κοκλώνη και μεταθέτει το φινάλε.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ο μεγάλος τελικός του «Just the 2 of us» θα βγει… μετεκλογικά και πιο συγκεκριμένα το Σάββατο 10 Ιουλίου. Υπάρχει η σκέψη το φινάλε να γίνει εκτός Αθηνών, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι για το τελευταίο μεγάλο πάρτι του «J2US» εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να βγει ζωντανά στον αέρα από τα Χανιά.



