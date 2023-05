2023-05-23 14:30:09

Έχει κάνει αίσθηση, έχει πολλές ερωτήσεις, κάνει φοβερές αποκαλύψεις , τους κάνει όλους να «κλαίνε» από τα γέλια και κάνει τη late night ζώνη άνω – κάτω!



«Οι 100» Ώρα να τα πούμε, το διαφορετικό, μοντέρνο, χιουμοριστικό show - τηλεπαιχνίδι, με παρουσιαστή τον πολυτάλαντο, αγαπημένο stand up comedian και σεναριογράφο, Λάμπρο Φισφή. Κάθε εβδομάδα ο Λάμπρος Φισφής υποδέχεται τρεις «παίκτες» celebrities. Ο ένας από αυτούς είναι σταθερά στο πλατό, και είναι ο captain, ενώ οι άλλοι δύο εναλλάσσονται κάθε φορά. Στο «Οι 100», captain μας είναι εναλλάξ, ο ηθοποιός/ stand up comedian Μιχάλης Μαθιουδάκης και ο ηθοποιός, κωμικός, σεναριογράφος Ζήσης Ρούμπος.



Απόψε, Τρίτη 23 Μαΐου στις 24:00, καλεσμένες είναι η Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, με captain τον Μιχάλη Μαθιουδάκη !



Πόσοι από τους 100 εκνευρίζονται όταν ανοίγουν κουτί από φάρμακο και πετυχαίνουν την πλευρά που είναι το χαρτί με τις οδηγίες;



Τι προτιμάνε οι 100; Μουσακά ή παστίτσιο;



Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσουν οι 100 και θα πάρουμε απίθανες απαντήσεις! Τελικά τι λένε οι αριθμοί για εμάς; Πόσα εκπληκτικά πράγματα θα ανακαλύψουμε; Όλη η Ελλάδα περιμένει με αγωνία να μάθει!



Πηγή: TVNEA.COM

