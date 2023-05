tvnea

To πιο φαντασμαγορικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το «Just the 2 of Us» ξεκινά από σήμερα μια ώρα αργότερα και είμαστε όλοι καλεσμένοι!Απόψε στις 21:00 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο «Just The 2 Of Us», με το αγαπημένο τηλεοπτικό show να ξεκινάει μια ώρα αργότερα από σήμερα και κάθε Σάββατο, διατηρώντας το κέφι και τη διασκέδαση στα ύψη!Ο απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης, έχει ετοιμάσει ένα άκρως εντυπωσιακό show που θα ανεβάσει τον πήχη της ψυχαγωγίας σε άλλο επίπεδο!Από την πλευρά της, η λαμπερή κριτική επιτροπή με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, έχει δύσκολο έργο καθώς τα 9 ζευγάρια του J2US, μετά από μία εβδομάδα ξεκούρασης, είναι έτοιμα να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να μας χαρίσουν άλλο ένα live που θα τα έχει όλα – εκρηκτικές εμφανίσεις, συγκινητικές ερμηνείες και πολλή μουσική!Τα ντουέτα που θα απολαύσουμε σήμερα αναμένεται να μας ξεσηκώσουν, να μας ενθουσιάσουν αλλά και να μας συγκινήσουν με βάση τα τραγούδια που τους έχουν ανατεθεί:Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης«Δεν Ξέρω Πόσο Σ’ αγαπώ»Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου«Ελπίδα»Φοίβος Παπαδάκης – Χριστίνα Μαραγκόζη«Θα Εκραγώ»Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ«Άνθρωποι Μονάχοι»Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ειρήνη Μερκούρη«Δακτυλικά Αποτυπώματα»Λουίζα Πυριόχου – Biased Beast«Καίγομαι Καίγομαι»Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη«Παράνοια»Παντελής Τουτουντζής – Κατερίνα Στανίση«Κι Αν Ξυπόλητη Χορεύω»Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος«Δεν Θα Σε Περιμένω»Στη σκηνή του J2US θα βρεθούν και 3 ξεχωριστοί καλλιτέχνες – Κώστας Αγέρης, Δημήτρης Σχοινάς και Ζαφείρης Μελάς έρχονται να μας διασκεδάσουν με αγαπημένες επιτυχίες!Ένας είναι ο τηλεοπτικός προορισμός μας για το βράδυ του Σαββάτου και δεν είναι άλλος από το «Just The 2 of Us»«Just the 2 of Us»Απόψε στις 21:00 στον Alpha!Πηγή: TVNEA.COM