OCEAN TITANS

ximeronews

Συμπαραγωγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Πρακτορείου Reuters και της ΕΛΟΠΥ«Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας,Διαμορφώνοντας το μέλλον της Ιχθυοκαλλιέργειας». Διερευνώντας συστηματικά μοναδικούς τρόπους προβολής της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας, η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) δέχτηκε αμέσως την πρόταση του ΟΗΕ και του Πρακτορείου Ειδήσεων Reuters να συμμετέχει στο νέο docuseries 50 video με θέμα «OCEAN TITANS», μια πρωτοβουλία του World Ocean Council (επίσημος παρατηρητής Ωκεανών του ΟΗΕ), όπου παρουσιάζονται κορυφαίοι ακαδημαϊκοί ηγέτες, εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και βιομηχανίας – και όλων όσων χαράσσουν μια νέα πορεία για την επιτάχυνση της «Δεκαετίας Ocean Action » στη διάσωση των ωκεανών, με καινοτόμες, νομοθετικές και στρατηγικές λύσεις. Η σειρά παρουσιάζει την επιστήμη και την επιχειρηματικότητα στους ωκεανούς, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και τη σημασία της εφαρμογής των SDG 14 του ΟΗΕ και ειδικά αυτών που σχετίζονται άμεσα με τη θάλασσα.Το νέο video για την ΕΛΟΠΥ παρουσιάστηκε χτες την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, φιλοξενούμενο στο www.theoceantitans.com. Διανέμεται στο reuters.com μέσω του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου του για 12 μήνες, με 10.000 εγγυημένους μοναδικούς θεατές τους 2 πρώτους μήνες και πάνω από 1 εκατομμύριο εμφανίσεις. Επιπλέον, προωθείται μέσω newsletters στα 35.000 μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ωκεανών (WOC).Απολαύστε το video: https://www.reuters.com/plus/special-interest-films/hellenic-aquaculture-producers-organization-hapo-shaping-the-future-of-aquacultureΌλοι εμείς στην ΕΛΟΠΥ, θα είμαστε πάντα σε ετοιμότητα προκείμενου να συμμετέχουμε σε καινοτόμα και πρωτότυπα προγράμματα που υποστηρίζουν το όραμα μας, τη ανάπτυξη του κλάδου και την πρόοδο της πατρίδας μας.Σχετικά με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)Η ΕΛΟΠΥ, φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των εταιρειών-Μελών της και την εδραίωση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Σήμερα, η ΕΛΟΠΥ έχει 22 Μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εγχώριας παραγωγής, εξάγοντας τα προϊόντα τους σε 40 χώρες του κόσμου. Ταυτόχρονα, είναι δραστήριο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (AAC), αναδεικνύοντας έμπρακτα τον διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν.Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με γνώμονα το σεβασμό μεταξύ των Μελών και προς τον καταναλωτή, τη συλλογικότητα, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και τα προϊόντα του και σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας.Παράλληλα, ενός σύνθετου πλέγματος δράσεων προώθησης, η ΕΛΟΠΥ παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη και οφέλη στα Μέλη της όσον αφορά στη συνεργασία, υποστήριξη, ενημέρωση, δικτύωση, ανάπτυξη, έρευνα, εκπαίδευση, συλλογικότητα, πρόοδο, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς και πολλά άλλα. Επιπλέον, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης στηρίζοντας ενεργά την τοπική κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.Διαχρονική δέσμευση της ΕΛΟΠΥ αποτελεί η υγιεινή τροφίμων, η ευζωία των ιχθύων και η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν τα ψάρια και σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε το πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Fish from Greece σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και Οδηγούς Καλών Πρακτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.Σχετικά με το Fish from GreeceΤα προϊόντα των εταιρειών-μελών της ΕΛΟΠΥ φέρουν τη συλλογική σήμανση και την πιστοποίηση Fish from Greece που αποτελεί σφραγίδα ποιότητας για τους καταναλωτές. Το φρέσκο ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας Fish from Greece μεγαλώνει στο φυσικό του περιβάλλον, στα πεντακάθαρα, διάφανα νερά της χώρας μας, κάτω από αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τρέφεται με πλήρως ισορροπημένες GMO-free ιχθυοτροφές.